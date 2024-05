Ya se encuentra en YouTube el tráiler oficial de la temporada 3 de “The Bear”, la serie original de FX, que transmiten Disney Plus en España y Star Plus en Latinoamérica.

En el clip de poco más de dos minutos de duración puede verse básicamente a ‘Carmy’ Berzatto (Jeremy Allen White) coordinando detalles del funcionamiento de su nuevo restaurante junto al equipo de siempre.

También en imágenes puede apreciarse a Sydney (Ayo Edebiri) escuchando atentamente las propuestas de Carmy sobre una parte del menú denominada “los inamovibles”.

Otro que aparece en este tráiler subtitulado de Disney Plus España es Richie, uno de los grandes personajes de la temporada dos. Él parece celebrarle su cumpleaños a Carmy, aunque aparentemente contra su voluntad.

Ganadora del Emmy, “The Bear” es una de las series sorpresas de la última década. En su trama original, Carmy Berzatto se hace cargo del restaurante que le dejó su hermano fallecido.

Al llegar al local de comidas encuentra un clima laboral caótico, con trabajadores desmotivados y Richie, su primo, como principal escollo para salir adelante.

Pero es a costa del ejemplo que Carmy –un brillante cocinero que lo dejó todo para asumir el restaurante de su hermano—cambia por completo el panorama de The Bear, como finalmente se llamó el local de comidas.

Ante el inminente pase de Star Plus a Disney Plus, se desconoce si en Latinoamérica la tercera temporada de la serie creada por Christopher Storer irá por una u otra señal. Tampoco hay fecha determinada.

En Estados Unidos la emisión de todos los episodios de la temporada 3 irá desde el 27 de junio.