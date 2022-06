En la vida real los poderes políticos no son obedecidos solo porque sí; hay instituciones que los respaldan, sean los otros poderes del estado o incluso las fuerzas armadas. El mundo de “The Boys” no es distinto, solo que tienen un elemento más en el tablero político: los superhéroes. Homelander, el más poderoso, podía considerarse antes solo un elemento para proteger lo establecido, pero luego de su quiebre mental, no solo se contenta con ser una ficha, sino un jugador. El cuarto episodio de la tercera temporada explora ese tema.

A continuación, SPOILERS de “The Boys”, “Glorioso plan de cinco años”:

El hombre más peligroso

Desde que empezó la temporada, Homelander (Anthony Starr) ha tenido choques con otros héroes, pero también con Stan Edgar (Giancarlo Esposito); el líder máximo de Vought. Como las cosas no van como el superhéroe quiere, de manera progresiva ha desarrollado la estrategia de intimidar a sus adversarios con violencia física. El “puedo hacer lo que me de la gana” que dijo al final de la segunda temporada se aplica en la tercera; donde combina amenazas de muerte y promesas de grandeza en partes iguales. Nadie está a salvo de este proceso de “negociación forzada”, pues él se sabe poderoso, inmune a las consecuencias.

Así, este episodio marca la consolidación de su poder. Allí están los hilos que movió para forzar la la traición de la congresista Victoria Neuman (Claudia Doumit) a Mr. Edgar, sea por ambición o por coacción. Y por el miedo sembrado en The Deep (Chace Crawford) para convertirlo en su metafórico perro faldero. En apariencia, ahora es él quien lleva la voz cantante en la compañía; pero como el mismo Edgar le dice, esta responsabilidad mayor implica no tener dónde esconderse cuando las cosas salgan mal.

La impunidad de Homelander se confirma en los minutos finales, cuando se revela que mató a Supersonic (Miles Gaston Villanueva); cuyo error fue pensar que el desprecio mutuo a un sujeto era equivalente a ser aliados. Así se consolida la precaria situación de Starlight (Erin Moriarty), la cual ya había hecho suficientes sacrificios para el “bien mayor” y ahora deberá ser más cuidadosa, pues si no obedece, Hughie Campbell será la próxima víctima. Pero ella no es la única enfocada en vencer al líder de Los Siete.

Desde Rusia, con horror

En Rusia, los “chicos” buscan el arma que podría derrotar a Homelander. En lo que parece una misión simple, hay en realidad varias tramas en juego. Cada uno de los conspiradores tiene algo por lo que pelear. Hughie (Jack Quaid) ya no quiere sentirse impotente ante el poder de los “supes”, MM (Laz Alonso) quiere respuestas sobre el destino del desaparecido Soldier Boy, Kimiko (Karen Fukuhara) quiere una vida lejos de la violencia, Frenchie (Tomer Kapon) ya no está dispuesto a seguir bajo el mando de nadie y Butcher (Karl Urban) está dispuesto a cortar cualquier vínculo o cruzar cualquier límite para acabar con el villano.

Los objetivos de todos se trastocan con la aparición de Soldier Boy (Jensen Ackles), quien estaba vivo y, en su huida de la base, hiere mortalmente a Kimiko, incapaz de regenerarse. Así, el episodio muestra la primera prueba de que Homelander podría tener los días contados si Soldier Boy (un Capitán América convertido en Soldado de Invierno) lo enfrenta. Solo que, como es usual, concretar este plan requiere que los interesados salgan vivos de Europa.

Redondean el episodio la ambivalencia de A-Train (Jessie T. Usher), que por un lado quiere hacer algo bueno por las víctimas de un “héroe” racista y por otro quiere la aprobación de Homelander, situación que lo lleva a traicionar a Supersonic. También está, otra vez, la trama de Kimiko; que ya no está dispuesta a ser el arma secreta de nadie, deseo frustrado por el ataque de Soldier Boy. También está el impacto de los poderes de teletransporte en el joven Campbell, que por primera vez en su vida tiene el control. Este ha sido uno de los capítulos más sólidos de la temporada, con humor extremo (la parodia al comercial de Kendall Jenner para Pepsi, el hámster, los dildos); pero también con el terror que Homelander produce con cada aparición.

La escena más hilarante de “The Boys” 3x04 está inspirada en un comercial polémico.

Pero más allá de cualquier efecto especial o impacto por la violencia en la pantalla, “The Boys” conoce el poder del desarrollo de personajes. Allí está el sufrimiento que Neuman hace pasar a su hija al darle poderes para protegerla, y las palabras de Stan Edgar hacia Homelander. Giancarlo Esposito siempre hace un buen trabajo, puede ser suave e intimidante y cambiar de un estado a otro en segundos; pero también muestra simple y llana entereza. No muchos podrían decirle en su cara a al héroe más poderoso, y volátil, que no es distinto a un producto con fallas de fábrica sin temblar.

Sobre "The Boys" Estreno Puedes ver nuevos capítulos de la serie todos los viernes por Amazon Prime Video.

THE BOYS - TEMPORADA 3 AMAZON PRIME VIDEO Homelander está más desquiciado que nunca, así que Butcher y compañía se proponen matarlo. ELENCO Jack Quaid Karl Urban Anthony Starr Karen Fukuhara https://www.primevideo.com/