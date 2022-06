Se acabó el misterio. Para aquellos que pensaban que la primera temporada de “The Kardashians” tendría a Pete Davidson –actual enamorado de Kim Kardashian—como una incógnita total, esto quedó completamente desvirtuado. En el capítulo ocho de la serie emitida por Hulu en Estados Unidos y Star+ en Latinoamérica, la socialité habla con lujo de detalles sobre el inicio de su romance con el ex integrante de Saturday Night Live.

Precisamente fue en dicho programa donde ambos tuvieron lo que en Perú podría llamarse ‘click’. Fue al grabar un sketch humorístico en el que ambos debieron cerrar la interpretación con un tierno beso. Nótese en el video: ambos cierran los ojos. Nadie, sin embargo, imaginó que esto sería el puntapié inicial para una relación que hoy –exactamente ocho meses después—va viento en popa.

¿Pero cómo se animó Kim Kardashian a hablar del tema en su reality? Ciertamente, hay una presión de sus hermanas (especialmente de Khloé) y de su madre, Kris, por saber cómo encara la empresaria e influencer su futuro tras la separación del rapero Kanye West. “Estoy teniendo citas”, dice ella casi al iniciar el episodio ocho. Pero hay más.

The Kardashians, episodio 8, se puede ver en Star+ en América Latina / Hulu

Antes de continuar con la historia de amor entre Kim y el comediante Pete Davidson, habría primero que decir que este octavo episodio de “The Kardashians” se desarrolla con una aparente calma. Kourtney prosigue con sus intentos por convertirse en madre, apoyada por su (hoy esposo) Travis Barker. A su turno, Khloé (soltera, aunque siendo pretendida por el basquetbolista Tristan Thompson), parece muy feliz en su nueva y costosa mansión.

Hasta allí ha llevado al empresario Scott Disick –expareja y padre de los hijos de Kourtney--- para que aprecie cada uno de los recintos y detalles que tiene su lujosa casa. Y él, apoyándose en el factor distancia, rápidamente llega al inmueble para elogiar todo lo que encuentra a su paso.

Luego de esto, Khloé y Kim comparten labores de gimnasio (con su personal trainer, por supuesto) y conversan sobre un detalle ya analizado en capítulos previos: ¿Suelen las mujeres del clan Kardashian ‘mimar’ a sus hombres? Para los que han seguido los capítulos previos del reality, no es la primera vez que las hermanas se cuestionan porqué –divorcios y separaciones incluidas—sus exparejas siguen orbitando alrededor de ellas.

“Es, literalmente, como una epifanía”, dice Kim Kardashian, ante la sorpresa de Khloé, quien rápidamente sigue el hilo y responde: “Los alimentamos, los ponemos en una pequeña manta y les damos de comer (…) los hombres quieren ser nutridos y luego, cuando los nutren, no salen de esa posición fetal”. Todo ante la mirada y sonrisa tímida del entrenador personal que debe no solo ayudarlas a mantenerse en forma, sino además escuchar sus particulares elucubraciones.

Gwyneth Paltrow en "The Kardashians" / Hulu

Volviendo a Kourtney. En este episodio ella también busca hacerse socia de la famosa actriz Gwyneth Paltrow en un negocio de velas perfumadas. La camaradería entre ambas damas es innegable. La primera le cuenta a la segunda todos sus intentos por ser madre pasados los 40 años. En esta incipiente amistad –además de fusión de marcas—podría tener muchos más encuentros a futuro. La actriz de “Iron Man” no parece muy reacia a dialogar de negocios ante cámaras.

Otra parte del octavo episodio de “The Kardashians” tiene que ver con la participación de Kris, la matriarca del clan, en una Master Class. Convocada para hablar sobre su forma de ver los negocios, la mamá de las hermanas Kardashian y Jenner se prepara con todo para esta nueva experiencia, e inclusive lleva a su hija “preferida” Khloé a su estudio. Esta última aparece junto a Scott Disick. Ambos quedan absolutamente sorprendidos al ver que su anfitriona conserva una estatuilla real de los Emmy “para atraer suerte”.

Antes de tocar la parte más resaltante de este episodio, vale decir que Kim Kardashian recibe otra buena noticia. Tras posar en Vogue, esta vez es Sports Ilustrated la revista que la quiere en su portada. La socialité nunca imaginó que pasados los 40 años la buscarían para algo así, pero acepta viajar a una sesión de fotos en República Dominicana.

Kris Jenner en "The Kardashians" / Hulu

Ahora, ¿cómo nació el amor entre Kim Kardashian y Pete Davidson? En honor a la verdad, la socialité no se ha guardado casi nada al hablar del tema. En un ‘sincericidio’ que llama la atención, la madre de cuatro hijos cuenta no solo a sus hermanas, sino también ante cámaras que fue ella quien buscó el teléfono del humorista para salir una noche. No con intenciones muy serias, sino simplemente para pasarla bien.

“Cuando nos besamos en escena hubo una vibra. Pensé, tal vez necesito probar algo diferente. Pero Pete no fue a mi post-fiesta. Así que unos días después le pedí su número a un productor de SNL. No pensaba en una relación seria. Estaba pensando solo en poner en marcha mi… solo quería sexo”, relató con total soltura.

Con tan solo unas semanas de haberlo conocido en profundidad, Kim Kardashian ya se atreve a decir que Pete Davidson es “el ser humano más bueno que jamás conoció, el hombre con el mejor corazón”. Asimismo, señala que su humor no es lo que más le atrae, sino otros factores que no son necesariamente públicos. “Siempre quiere lo mejor para la gente. Puede manejar cualquier cosa. Es muy considerado y genuino”, añade. Luego de esto, también decide dedicarle varios elogios a su performance en aspectos más íntimos.

En opinión de Kourtney y Khloé, su hermana Kim Kardashian luce mucho más feliz y tranquila desde que empezó a salir con el comediante Pete Davidson, alguien que –para los entendidos en farándula—ya tiene antecedentes sentimentales con otras famosas del mundo del entretenimiento estadounidense.

Al liberarse de este secreto, Kim Kardashian decide entrar en confianza e inclusive pone al altavoz a Pete Davidson mientras le muestra en videollamada el jet privado que ha comprado para sus desplazamientos fuera de su ciudad de residencia. ¿Será este el inicio de una participación mayor del humorista en el reality que transmite Star+? Lo sabremos en los próximos capítulos.

"The Kardashians"/ Star Plus Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 20 episodios Clasificación: 14 años Género: Reality Calificación: ★★★