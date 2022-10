El tercer episodio de la segunda temporada de “The Kardashians” no trae grandes sorpresas, sin embargo, sí nos permite confirmar ciertos aspectos adelantados en los episodios iniciales de la serie que transmiten Hulu en Estados Unidos y Star+ en Latinoamérica.

Para aquellos que siguen vía redes sociales y medios de Showbiz internacional el devenir del ‘clan Kardashian’, les queda claro que ya para el estreno de esta segunda temporada Kim no estaba más con Pete Davidson. La socialité y el humorista terminaron hace unas semanas luego de nueve meses de relación.

En ese sentido, si asociamos las nuevas entregas del reality directamente con el pasado, no sorprenderá mucho ver a Kim pronunciando amorosas expresiones sobre Davidson, a quien reconoce como alguien “que sale con chicas muy sexys, aunque no deja de tener un gran corazón”. Todo esto, por supuesto, lo dice mientras busca qué ropa o zapatillas comprarle a su entonces enamorado.

Las compras de Kim Kardashian se realizan nada menos que en Italia. “No hay nada mejor que hacer compras en el extranjero”, señala. La exesposa de Kanye West ha viajado a Milán para acompañar en su debut en la pasarela de Prada a su hermana menor, Kendall.

Escena de "The Kardashians", temporada 2, capítulo 3. / Difusión

“Siempre he tomado el rol de mamá, sobre todo cuando viajamos. Yo tenía 16 años cuando Kendall nació. Todos pensaban que era la mamá. Me decían ‘tu bebé es tan tierna’. Siempre la he súper apoyado y me encanta verla en su trayectoria de modelo”, señala ante cámaras.

Efectivamente, la ocasión no es poca cosa pues Kendall parece lista para debutar en la pasarela de Prada, una marca que la ha cautivado desde sus inicios. “Desfilar para Prada es algo que he deseado hacer desde mi primera temporada como modelo”, sostiene. La joven –muy probablemente por contrato—debe permanecer oculta en una habitación de hotel para que nadie descubra su nuevo color de cabellera y pueda sorprender sobre la pasarela.

Escena de "The Kardashians", temporada 2, capítulo 3. / Difusión

Quien no se guarda nada durante su visita por Italia es Kim Kardashian. Ella disfruta cenar en lujosos restaurantes, comer sabrosos platillos y hasta se da el lujo de conversar con su séquito de asistentes sobre si viajaría o no al espacio, posibilidad que sí presenta Pete Davidson. Por supuesto que, aunque le gustaría, finalmente decidirá (en caso algún día se lo propongan) no hacerlo pues teme que la nave explote y sus cuatro hijos se queden sin madre.

Volviendo a Estados Unidos, la matriarca del clan, Kris Jenner –gran protagonista de un episodio que no deja mucho para el comentario—se roba el show, primero, al servir de apoyo emocional para Khloé Kardashian, su hija que viene en crisis tras el último escándalo por la infidelidad del padre de sus dos hijos, Tristan Thompson. Como se recuerda, para el momento en que fueron grabados estos capítulos, el tema estaba bastante fresco.

En este sentido, veremos a Khloé sirviendo como “violinista” de Kris y Corey, el novio de la matriarca del clan. La joven empresaria no parece muy incómoda con “acompañar” a esta pareja, pero su semblante triste resulta inocultable. Así pues, Kris se atreve a concluir que su hija dice superar sus problemas, pero en el fondo los almacena muy adentro, lo cual podría traerle problemas en el futuro.

Escena de "The Kardashians", temporada 2, capítulo 3. / Difusión

Tal vez en la parte más ‘Kardashian’ de este tercer episodio veremos cómo Kris, Khloé y Corey optan por visitar una tienda de insumos elaborados con cannabis. ¿El objetivo? Comprar gomitas o productos que le permitan a Kris sentirse algo más aliviada de sus malestares en la cadera y rodilla derecha. Aunque el capítulo se torna muy humorístico a estas alturas, la verdad que esconde Kris es, ciertamente, algo preocupante.

Luego de seis embarazos y sus consecuentes partos, la matriarca del clan Kardashian presenta varios problemas asociados a su estructura ósea. Se trata de un tema que ha ido postergando a lo largo del tiempo, pero ya a los 66 años, resulta impostergable su atención médica.

En el momento más emotivo del capítulo, la empresaria y representante de sus hijas se quiebra al reconocer que no está lista para contarle lo que le ocurre a sus hijas. Pero más que eso, ella tampoco parece lista para detenerse y descansar un tiempo.

“Además de que mi vida sería un caos si tuviera que programar una cirugía por todo el trabajo que tengo pendiente, tener que soportar esta lucha de lo que se siente me hace llorar. Mis hijos tienen muchos problemas, y no quiero que se preocupen por mí. No les puedo decir que esto me asusta”, dice entre lágrimas.

Para problemas como los que presenta Kris, todo indica que en los próximos episodios vendría una intervención quirúrgica para ella. La colocación de placas que ayuden a mejorar su movilidad en rodilla y caderas se presenta como la opción más fuerte. Nada de esto, sin embargo, podría realizarse de forma óptima sin tener que “parar”, algo que –según la experiencia- la madre de seis no está dispuesta a hacer.

Quienes se mantienen alejadas de cualquier drama mayor son Kourtney Kardashian y Kylie Jenner. La primera, se mantiene en una especie de burbuja de amor y felicidad producto de su vínculo con el baterista Travis Barker. Ella en todo este episodio básicamente se alista para posar en una sesión de fotos para la revista Bustle. “Me gustó el concepto de la revista digital y acepté”.

Prepararse para la sesión le permite a Kourtney repasar casi toda su adultez en algunas reflexiones. Recuerda cuando era demasiado flaca y cómo esto le afectaba en lo emocional. “Cuando estaba súper delgada era una época en la que estaba muy ansiosa. Era algo tan tóxica como mis amoríos. Mi peso me dominaba. No podía excederme de 43 kilos. Hoy peso 52″, indica.

Al lado de un hombre que destaca cada milímetro de su fisionomía, Kourtney ha exhibe una seguridad envidiable. “Me encanta tener más curvas. Se trata de canalizar esa energía de reina y aceptar a la mujer que soy”, señala sonriente. Dato curioso: en este capítulo no aparece el ex Blink 182.

Por último, Kylie Jenner retoma su vida ante cámaras fotográficas. La empresaria e influencer ha pasado un tiempo a solas con sus hijos y su pareja, el rapero Travis Scott. En este episodio ha decidido posar por primera vez tras su segundo alumbramiento. Lo hace para promocionar unos aceites para labios que espera causen sensación dentro de su marca de cosméticos. “Ha pasado tanto tiempo que ya no sé cómo posar”.

A la luz de los resultados de la sesión, queda claro que lo recordó con suma facilidad.

"The Kardashians", temporada 2/ Star Plus Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 10 episodios Clasificación: 14 años Género: Reality Calificación: ★★★