Cerca de la mitad de esta segunda temporada, The Kardashians viene tomando forma y tiene algunas novedades que sorprenden gratamente, pero también ausencias que se dejan notar. El episodio número cuatro de la serie transmitida por Hulu en Estados Unidos y Star+ en Latinoamérica arranca con una inesperada confesión por parte de Kim Kardashian.

Aunque hoy sabemos que la socialité no está más con el humorista Pete Davidson, al tiempo de grabarse esta segunda temporada la relación parecía estar en su mejor momento. Es más, la madre de cuatro hijos fue con el comediante a un lujoso hotel en Beverly Hills y, con el objetivo de alejarse del trajín y la rutina, ambos disfrutaron tiempo a solas.

Fue en estas circunstancias que ocurrió la anécdota que empieza este cuarto episodio. Kim Kardashian conversaba con su hermana Khloé, su madre Kris y su abuela MJ y de pronto decide contarles una intimidad que dejó a todos con la boca abierta.

"The Kardashians", episodio 2x04. / Hulu

“Estuvimos hablando por horas frente a la chimenea y le conté a Pete: mi abuela me dijo que vives la vida de verdad cuando tienes sexo frente a la chimenea. Así que tuvimos sexo frente a la chimenea en tu honor”, señaló.

La abuela MJ sonrió brevemente y cuando Kim le dijo: “¿No es asqueroso hablar de tu abuela antes de tener sexo?” respondió con soltura: “Claro, pero yo también fui joven alguna vez”.

Kendall Jenner y su mejor amigo buscando casas para refaccionarlas y luego venderlas. (Star+) / Hulu

Este peculiar momento se dio antes de que la ex esposa de Kanye West ponga en altavoz a Pete, quien estaba entre emocionado y nervioso por su inminente viaje al espacio mediante el proyecto de Jeff Bezos. Fue aquí donde Kris aprovechó –con su inagotable curiosidad—para interrogarlo con breves, pero contundentes dudas como ¿Te sientes nervioso? ¿Hiciste ya un testamento?

Es, efectivamente, Kris Jenner la gran protagonista de este cuarto episodio. Ante la ausencia total de Kylie y casi total de Kourtney Kardashian, la matriarca del clan mantiene el hilo de la atención con dos temas. El primero, su inminente operación a la cadera pues no ha superado los problemas de artritis. Y el segundo, su iniciativa de regalarle una gran sorpresa a Khloé por su cumpleaños.

Khloé sorprendida al ver a Martha Stewart en casa de su madre. / Hulu

Como ya hemos visto a lo largo de los tres episodios anteriores, esta segunda temporada de The Kardashians muestran a una Kris Jenner bastante vulnerable por un problema físico: no ha superado la artritis, por ende, sufre un permanente dolor de rodilla y también un incesante fastidio en la cadera. El doctor esta vez recomendó operar “para que pueda vivir tranquila el resto de su vida”.

Acompañada de su novio Corey, Kris esta vez opta por aceptar la sugerencia del médico especialista, sin embargo, las cosas no son fáciles. El trajín que tiene la también representante del clan es notable. Reuniones, sesiones de fotos, firma de acuerdos, pero fundamentalmente desplazamientos a las casas de sus hijas para visitarlas y, además, visitar a sus doce nietos.

“El dolor interfiere con mi vida. Quiero compartir mi vida con mis seres queridos y por eso vivir la mejor vida posible”, asegura entre lágrimas. La situación se torna algo más dura cuando Jenner habla con Khloé, Kim y MJ. “Sentí miedo cuando el doctor dijo que necesito un reemplazo de cadera. Me hizo sentir más vieja de lo que soy”, señaló.

El segundo aspecto por el que Kris se robó el show en este capítulo fue, sin duda, su fallido intento por sorprender con un gran regalo a Khloé. Luego de recordar que alguna vez su hija tuvo un pavo real en casa, esta vez optó por conseguirle otro para su cumpleaños. En dicho propósito se alió con la empresaria y conductora de TV Martha Stewart. Ella tiene un criadero de esta rara ave.

Al enterarse de las intenciones de su madre, Khloé deja en claro que “nunca pidió un pavo real”. Según dice, su hija tiene miedo incluso de los perros, por ende, sería peor llevarle un ave gigante que la perseguirá por toda la casa. Nada de esto, sin embargo, impide que madre e hija visiten la granja de Stewart para ver un pavo real. El problema radica en que uno nunca sabe la reacción de aves así en momentos de agitación. Fue así como el pavo real, al sentirse cerca de Khloé, se voló.

Pero correr para atrapar un ave de colores no fue la única participación de Khloé en la serie de Star+. La empresaria –que esta vez casi ni habló de sus problemas con Tristan Thompson—no pudo evitar sentirse triste al conocer los problemas médicos de su madre, con quien últimamente se ha acercado mucho.

“No quiero pensar que mi mamá envejecerá. Es triste”, afirma. Luego confiesa tener la creencia de que una persona puede “conservarse” muchos años en frío. Según ella, si uno se lastima un dedo le piden ponerlo rápidamente en frío para ‘mantenerlo’, entonces lo mismo debería pasar con graves problemas. “Mantendré a mi mamá entre hielos”, señala.

Existe un hecho ocurrido en este cuarto episodio de la segunda temporada de The Kardashians que cruza a casi todas las integrantes del clan: la sesión de fotos para Variety, con motivo del lanzamiento precisamente de este reality.

Kris, Khloé, Kim y Kourtney lucen sus mejores trajes en una sesión fotográfica que viene acompañada por una entrevista en vivo con una reportera de la citada revista. Todo parece ir sin problemas hasta que dos hechos cortan la calma. Primero, cuando le preguntan a Kim Kardashian qué consejo le daría a las mujeres de hoy que buscan salir adelante. En un empuje totalmente espontáneo, la socialité responde: ¡Yo les diría que levanten su trasero y trabajen! Luego verás los resultados”.

La respuesta desató una ola de comentarios en redes sociales que fue agravada con otra pregunta. La reportera hizo mención a muchas críticas en redes en torno a que las Kardashians “son famosas porque son famosas”, restando la posibilidad de identificar talentos entre las integrantes del clan. Esto parce haber molestado a las chicas y su madre, que intentaron salir de la consulta de forma políticamente correcta: “Creo que esa percepción ha venido cambiando a través del tiempo”, responde la matriarca.

Resulta para algunos sorprendente cómo, tanto tiempo después de haberse lanzado a la fama, Kim Kardashian siga resultando afectada al ver cómo la critican en redes sociales y medios de prensa. Su frase no fue la excepción. “Yo sé que la arruiné, es mi culpa”, señala frente a su madre al interior de una camioneta en movimiento. La madre de cuatro hijos intenta encontrar una salida al problema, pero finalmente no trasciende a mayores. Aquí las palabras de Khloé son contundentes: “También te hubieran criticado así no digas nada (…) esto solo va a acabar cuando acabemos nosotras”.

Finalmente, en una propuesta temática que nunca termina de cerrar, Kendall Jenner se desprende brevemente de su faceta como top model y, junto a uno de sus mejores amigos, opta por iniciar un sueño que tenía de mucho tiempo atrás: remodelar casas viejas y venderlas.

“Como modelo aún no puedo expresar mucha creatividad. Eso me motivó a querer empezar a remodelar casas. Quiero ser mi propia jefa, tener mis propias ideas y llevarlas a cabo”, afirma la joven, quien se muestra tan interesada en el tema que inclusive va a pedirle consejos a Scott Disick (sí, el ex de Kourtney reapareció brevemente en la serie), pues él ya tiene cierta experiencia en remodelar casas y venderlas.

El cuarto episodio de The Kardashians concluye con Kim llorando y –medio en broma y medio en serio—amenazando al médico de la clínica particular donde están a punto de operar a su madre. “Suelo amenazar de muerte a los médicos que operan a alguien de mi familia (…) Ella tiene que despertar”, le dice al galeno, quien responde algo confundido que “tratará a Kris como si fuera su propia madre”.

"The Kardashians", temporada 2/ Star Plus Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 10 episodios Clasificación: 14 años Género: Reality Calificación: ★★★