En el sexto episodio de la segunda temporada del reality –que transmite Star+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos—las influencers y empresarias se toman un momento para recordar algunos de los mejores (y definitivamente peores) momentos de la primera temporada de The Kardashians.

Y es que, en este capítulo, se pueden ver todos los preparativos para el estreno mundial que se llevó a cabo el 14 de abril, un evento que ninguna integrante del clan había vivido antes. Desde promocionar el estreno en programas de televisión como “Jimmy Kimmel Live!”, hasta asistir a su propia alfombra roja (en este caso, alfombra gris) acompañadas de sus mejores y más cercanos amigos, así como contar con la presencia de los directivos de Disney y Hulu.

Tal y como confesó Kim Kardashian, durante el capítulo, es la primera vez que ella y sus hermanas asistían a un evento para el estreno de su reality. Incluso contó que cuando formaban parte de la cadena E! con “Keeping Up With The Kardashians”, se juntaban todos los días de estreno en la casa de Kris Jenner para comentar en familia.

Por eso esta ocasión era especial para la matriarca y todas las hermanas, pues les daba la oportunidad de presenciar la reacción de las personas asistentes al evento en tiempo real, al igual que los espectadores de la serie a través del streaming de Hulu.

Y precisamente uno de los momentos que tuvieron que revivir con la proyección del primer episodio de la primera temporada de The Kardashians fue cuando el basquetbolista Tristan Thompson le juraba a Khlóe Kardashian ser mejor persona, no cometer los mismos errores del pasado y convertirse en una persona confiable.

Kim Kardashian posando con reconocidas modelos para promocionar su marca de fajas Skims. (Fuente. Hulu) / Captura de pantalla

Según las propias palabras de la fundadora de The Good American, volver a ver ese momento en televisión, en la noche de estreno del show y estar rodeada de cientos de personas, la hizo sentir como si todos estuvieran mirándola.

“Estaba como: ‘Esto es tan incómodo. Porque es como, un montón de mie… ¿Qué diablos? Te creí y te estaba escuchando y estaba recibiendo todo lo que dijiste. ¡Pero eres un maldito mentiroso!”, confesó Khlóe. Por eso, no se arrepiente de haber gritado en pleno auditorio “¡Mentiroso!” cuando su ex le hacía todas las promesas.

“Bueno, simplemente salió. Probablemente lo hice mucho más incómodo de lo que tenía que ser. La historia de mi vida”, explicó en el confesionario. Y es que el resto de la historia es ampliamente conocida: en el primer episodio de la segunda temporada, todos se enteran que Thompson esperaba otro hijo mientras ya estaba en una relación con la empresaria. Por eso, no sorprendieron los aplausos de los asistentes cuando escucharon el grito de Khlóe.

Kris Jenner en "The Kardashians". / Captura de pantalla

Del otro lado de la moneda estuvo Kim Kardashian. Y es que la más famosa de las hermanas es conocida por su amor a los flashes y a todo tipo de presentaciones en público. Según confesó al equipo de grabación, su entonces pareja, Pete Davidson, la iba a acompañar en el estreno, pero no en su paso por la alfombra gris pues a él no le gusta estar frente a las cámaras si es que no se trata de actuación. A diferencia de Khlóe, la exesposa de Kanye West no dudó en conversar con la prensa y se mostró abierta a que le tomen todas las fotos necesarias.

La que vivió más un momento en familia fue Kourtney Kardashian, quien asistió al evento con su ahora esposo Travis Baker. La pareja estuvo acompañada de uno de los hijos de la empresaria, Reign, y los hijos del baterista: Landon, Alabama y su exhijastra, Atiana de la Hoya. Los entonces novios no dudaron en besarse frente a las cámaras y exponer su tan sonado romance.

Y es que precisamente en este episodio también ellos protagonizan el recordado “matrimonio” que se llevó a cabo en Las Vegas, un día después de los Premios Grammy’s. Tal y como ambos les contaron a sus amigos, Kourtney fue la encargada de encontrar una capilla con un imitador de Elvis Presley. Como ya se sabe, el matrimonio no obtuvo la licencia y no fue legal, pero ambos coincidieron en que se trató de un momento divertido.

“Me desmayé. En realidad, no lo recuerdo. Ni siquiera recordaba que Elvis me cantaba caminando por el pasillo. No recordaba que tenía un ramo. Acabé perdiendo el conocimiento porque estaba muy borracha”, dijo Kourtney durante su entrevista en el confesionario. Sin embargo, recalcó que tomó la ceremonia como un ensayo de la que sería real.

Kris Jenner se recupera de su operación a la cadera, transmitida en el reality en "The Kardashians". / Captura de pantalla

Aunque para Kris Jenner habría sido “decepcionante” no haber estado en la boda de su hija mayor, reconoció que ya nada puede sorprenderla pues recordó cuando Kim se casó por primera vez con el productor musical Damon Thomas en el año 2000 y solo se enteró por los medios.

La parte más “laboral” del episodio se lo lleva la campaña de la marca de fajas de Kim Kardashian, Skims. Para esta, la empresaria decidió contar con modelos reconocidas como Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Heidi Klum y Tyra Banks. Contar con estas 4 mujeres marcaba un hito importante pues se sentía representada por su lado maternal y empresarial.

Lo más gracioso es que a Kim nunca se le ocurrió incluirse dentro de la sesión de fotos y fue la alemana Heidi Klum quien la convenció de formar parte del grupo. “¿Por qué no estás haciendo la sesión con nosotras? Yo creo que debes ponerte unos Skims y rockear con nosotras. Hay como 100 personas aquí, todos son tus colaboradores, así que está bien”, le dijo la modelo.

Y luego de pensarlo por unos segundos, Kim aceptó. “A la mie…. Estoy en la campaña”.

"The Kardashians", temporada 2/ Star Plus Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 10 episodios Clasificación: 14 años Género: Reality Calificación: ★★★