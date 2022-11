En el séptimo episodio de la segunda temporada del reality –que transmite Star+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos—la moda toma el poder. Las empresarias muestran su preparación para asistir a la Met Gala, uno de los eventos fashion más importantes en la cultura estadounidense. Cada una de las hijas de Kris Jenner toma el reto de forma diferente, pero con el profesionalismo que las caracteriza.

Es en esta entrega donde se aborda la travesía de Kim Kardashian por usar el famoso vestido que Marilyn Monroe vistió cuando cantó ‘Happy Birthday, Mr. President’ al fallecido John F. Kennedy en 1962. La exesposa de Kanye West confiesa sentir mucho temor al asistir a la Met Gala del 2022 sola, pues es consciente que antes era invitada solo por ser la esposa del rapero.

En esta ocasión, sin embargo, ella misma debía elegir la temática que usaría, y no se le ocurrió mejor idea que a su modelo a seguir, Marilyn Monroe. “Amo que ella haya hecho las cosas a su manera. Ella se transformó a sí misma para ser este ícono completo y ahora todo el planeta sabe quién es. Mucho respeto por eso”, declaró. Pero no todo fue fácil en el camino para obtener el vestido. Tal y como lo relata el episodio, Kim tuvo que hacer absolutamente de todo. Incluso, cuando la influencer consiguió usar una réplica exacta, el vestido no subía por sus caderas, así que los dueños de la prenda decidieron cancelar todo.

“Simplemente me quitaron todo. Primero me probé el prototipo para ver si encajaba. Una vez encajó, enviaron el original. Cuando fui a ponérmelo, ni siquiera me subía por las caderas. Estaba devastada,” comentó en el confesionario. La mala noticia casi le cuesta a Kim su participación en la Met Gala, pues como ella misma lo cuenta, si no tenía el vestido, no iba a asistir al evento.

Khloé Kardashian en "The Kardashians".

Quien no se tomó tan a pecho su participación en la Met Gala fue Kourtney Kardashian. A diferencia de su hermana menor, la esposa de Travis Baker comentó que ya no sentía la ansiedad de antes por desfilar por alfombras rojas y que tenía elegido su atuendo. “Solía creer que ir a la Met Gala sería terrorífico con todas las cámaras. Solía pensar que todo eso me daría mucha ansiedad. Pero creo que ir con Travis y pensar en pasar un buen rato me hace sentir emocionada como para hacerlo”, declaró.

Y es que la fundadora de Posh tenía en su cabeza temas más importantes qué resolver: su prueba de vestuario en Italia para su matrimonio con el baterista. A diferencia de Kim, Kourtney se tomó los preparativos de su anhelada boda con menos estrés y, rodeada de sus amigos más cercanos, visitó las oficinas de Dolce & Gabanna para revisar cada uno de los looks que usaría en la semana de su casamiento. Aunque en el séptimo episodio de The Kardashians aún no se ve el vestido de novias que eligió, sí se mostraron otros looks que usó en su viaje a Italia.

Posiblemente el momento más delicado de todo el episodio- y aun así el menos abordado- fue el juicio que entabló Blac Chyna, la expareja de Rob Kardashian, contra Kim, Kris, Khlóe y Kylie Jenner por difamación e interferencia contractual. La modelo acusó a las hermanas y la matriarca del clan de interferir y cancelar el reality show que estuvo grabando con su entonces pareja Rob para la cadena E!. En ese momento, Chyna solicitaba 140 millones de dólares por la demanda y las hermanas se muestran preocupadas por dejar su destino en manos de 12 personas del jurado que ni siquiera las conocían.

“Definitivamente estoy muy nerviosa porque lo que sé en gran parte del trabajo de reforma de la justicia en el que estoy es que cuando un jurado está involucrado, no se sabe de qué lado se pondrá la gente, e incluso si tienes la verdad de tu lado, y crees en tu equipo, simplemente, no tienes idea de cuál será el resultado”, declaró Kim Kardashian en el confesionario.

Una boda se viene en "The Kardashians".

Ya con pocos capítulos para terminar la segunda temporada, The Kardashians encuentra en su séptimo episodio la trama más floja y superficial hasta ahora. Como se sabe, el reality show de Hulu toma a todas las hermanas como productoras ejecutivas, lo que puede suponer algunas de las decisiones creativas de qué mostrar y qué no en pantalla. Este episodio no aborda temáticas personales tan fuertes como el caso de Khlóe Kardashian con el basquetbolista Tristan Thompson y pierde su oportunidad de profundizar en el juicio ya descrito contra Blac Chyna.

Esperemos que dejen lo mejor para el final de la temporada.

"The Kardashians", temporada 2/ Star Plus Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 10 episodios Clasificación: 14 años Género: Reality Calificación: ★★★