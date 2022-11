El octavo episodio de la segunda temporada del reality –que transmite Star+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos—aborda la segunda parte de los preparativos del clan Kardashian Jenner para asistir a la Met Gala, uno de los eventos fashion más importantes en la cultura estadounidense. Además, en este capítulo de The Kardashians el juicio de Blac Chyna contra Kim, Khóle, Kylie y Kris Jenner toma mayor relevancia, pues las hermanas y la matriarca deben asistir al menos 10 días a las audiencias en la corte para brindar sus declaraciones.

Como se vio en el séptimo episodio, Kim Kardashian emprendió la travesía por usar el famoso vestido que Marilyn Monroe vistió cuando cantó ‘Happy Birthday, Mr. President’ al fallecido John F. Kennedy en 1962. En un principio, la exesposa de Kanye West no cabía en la prenda histórica.

En este octavo capítulo, vemos a la empresaria viajar hasta Orlando, Florida y visitar la tienda Ripley’s believe it or not para probarse por última vez el vestido, después de días de entrenamiento arduo y haber bajado casi 5 kilos de peso.

Aunque en un primer momento le negaron incluso el volver a intentar ponerse el vestido, Kris Jenner intervino e hizo su magia para que le den a su hija una segunda oportunidad.

Después de mucho esfuerzo, y con ayuda de sus asistentes personales y su estilista, el vestido de Marilyn Monroe pudo subir por las curvas de Kim. Sin embargo, la parte del derrier quedaba expuesta por la obvia diferencia de medidas entre ambas mujeres, así que la única salida era tapar esa parte con un abrigo de piel durante su caminata por la alfombra roja.

En el confesionario, la madre de 4 señaló que se sentía como una actriz preparándose para interpretar a la rubia. “Mi rol es Marilyn Monroe y estoy determinada a interpretarlo”: Bajar de peso, teñir su cabello a rubio en 30 horas, salir del hotel en una bata y cambiarse de ropa en la alfombra roja solo para estar 10 minutos desfilando con la pieza icónica de moda valdría toda la pena para ella.

The Kardashians. / Difusión

Un caso aparte es su hermana Khlóe, quien a último minuto fue disuadida de asistir a la Met Gala por primera vez. Como la empresaria lo había contado antes, posar para cientos de cámaras y estar en el centro de atención solo le causa grandes picos de ansiedad. Pero su hermana Kim la convenció. “La buena de Kimberly tiene un don con las palabras. Y también soy débil con algunas cosas y supongo que permití que ella me empujara”, confesó.

Pero la otra cara de la moneda fue definitivamente Kourtney. La mayor de las hermanas vive en su propia burbuja pues estaba ensimismada con su prometido Travis Baker en los preparativos de boda en Italia. En este episodio vemos por primera vez a la ex de Scott Disick lucir el vestido de novias. Domenico Dolce, de Dolce Gabanna se pone manos a la obra una vez ella se pone el atuendo encima y empieza a hacer ediciones, cortes y ajustes hasta complacer a la novia.

The Kardashians. / Difusión

Tras terminar con los últimos ajustes de su boda en Italia, Kourtney y Travis regresan a Nueva York para la Met Gala y poder probarse, por primera vez, sus atuendos del diseñador Thom Browne. A diferencia de sus hermanas, la mayor de las Kardashian se mostró más relajada y menos ansiosa por el evento y decidió vivir el momento de la manera más cómoda posible al lado de su pareja.

Pero quizá el evento más tenso de todo el episodio es el juicio mediático que entabló Blac Chyna, la expareja de Rob Kardashian, contra Kim, Kris, Khlóe y Kylie Jenner por difamación e interferencia contractual. La modelo acusó a las hermanas y la matriarca del clan de interferir y cancelar el reality show que estuvo grabando con su entonces pareja Rob para la cadena E!. En ese momento, Chyna solicitaba 140 millones de dólares por la demanda.

The Kardashians. / Difusión

Durante este octavo episodio, Kris Jenner confesó que estaba mental y físicamente cansada de ir diariamente a la corte a brindar y escuchar declaraciones del caso y ver a sus hijas en la misma situación, sobre todo porque consideraba que ellas tenían la verdad y el caso era bastante simple. Si bien no se dan muchos detalles del juicio, cada una de las involucradas confiesa frente a cámaras que se trataba de una situación bastante estresante y que estaban esperando el resultado para pasar la página y disfrutar de sus vidas.

"The Kardashians", temporada 2/ Star Plus Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 10 episodios Clasificación: 14 años Género: Reality Calificación: ★★★