El noveno episodio de la segunda temporada del reality –que transmite Star+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos—aborda la tercera y (al fin) última parte de los preparativos del clan Kardashian Jenner para asistir a la Met Gala, uno de los eventos fashion más importantes en la cultura de Estados Unidos. Además, en este capítulo de The Kardashians el juicio de Blac Chyna contra Kim, Khóle, Kylie y Kris Jenner al fin alcanza un veredicto, luego de que un jurado llegara a una decisión sobre la inocencia o culpabilidad de las empresarias por los cargos de difamación e interferencia contractual.

Como se vio en el séptimo y octavo episodio, Kim Kardashian hizo literalmente de todo para obtener el vestido de Marilyn Monroe usó cuando cantó ‘Happy Birthday, Mr. President’ al fallecido John F. Kennedy en 1962. La dueña de Skims apareció en este episodio lista con un plan de acción para aparecer en la alfombra roja: iría en bata, maquillada y lista a la Met Gala, bajaría previamente en la parte del estacionamiento donde habían acondicionado un espacio pequeño para ella, y ahí se pondría la icónica prenda, antes de posar frente a las cámaras.

Debido al valor histórico y monetario de la prenda de Marilyn, el vestido no podía ser tocado por nadie sin guantes y mucho menos rozar superficies como los asientos de un auto, así que Kim solo lo iba a usar los 15 minutos que caminaría por la alfombra roja.

Pero, como siempre pasa en esta familia, nada es perfecto. Al llegar al evento, el chofer de la empresaria se pasó del sitio donde debía detenerse. Como Kim Kardashian no podía ser vista por nadie, le pidió a su entonces pareja, el comediante Pete Davidson, y a su chofer, que les pidieran a los agentes de seguridad sus sacos, paraguas, sobretodos, etc, para que pudieran cubrirla completamente mientras regresaba a pie al espacio que le habían asignado para cambiarse el vestido.

Afortunadamente, nadie pudo verla y se alistó para el evento. Su paso frente a las cámaras fue pausado, debido a que el vestido no permitía mucho movimiento de las piernas, pero según Kim, fue más que perfecto.

La exesposa de Kanye West logró su objetivo. “El mejor día de mi vida”, comentó en el confesionario. Y es que después de todos los sacrificios que realizó para tener su visión completa no fue tarea fácil. Después de su presentación, la mejor celebración para la mamá de 4 fue regresar a su hotel a comer sus donas favoritas y mucha pizza. “No consumo carbohidratos ni azúcar casi un mes”, le contaba a la cámara de Hulu mientras tomaba varios pedazos de pizza.

Más allá del glamour de la empresaria, resultó convertirse en el soporte perfecto para su hermana Khóle Kardashian. La ex de Tristan Thompson había dejado claro su problema de ansiedad frente a los fotógrafos y paparazzis, especialmente por todo lo que había vivido el último año con el (nuevo) engaño del basquetbolista y el nacimiento de su bebé a través de un vientre alquilado.

La cofundadora de Good American quiso usar hasta el último momento unas gafas de sol con su atuendo del diseñador Jeremy Scott. ¿Por qué quería usarlos? Porque era su máscara ante el mundo. “Mis lentes de sol me hacen sentir como si estuviera bloqueando todo. Es una manta de seguridad para mí. Me siento más segura con ellos. No sé cómo explicarlo”, reveló en el confesionario.

Pero fue su hermana Kim quien terminó por persuadirla de no usarlos. “Todo el camino a la gala, le mandaba textos a todo el mundo muy molesta. ‘Cualquier cosa que ella haga, no puede usar esos lentes de sol en la red carpet. Ella tiene que sentirse confiada y bien con ella misma’. Yo sentía que, si ella los usaba, no se sentiría bien con ella misma y eso significaba que escondía algo”.

Pero quizá lo que más tensa tenía a Khlóe era el veredicto del juicio que Blac Chyna tenía en contra de Kris, Kim, Khloé y Kylie por difamación e interferencia contractual. Como se abordó en los dos episodios anteriores, la expareja y madre de la hija de Rob Kardashian había interpuesto una demanda por 140 millones de dólares. Finalmente, el resultado llegó minutos antes de que las hermanas desfilaran por la alfombra roja de la Met Gala: el jurado había llegado a una mayoría a favor del clan Kardashian Jenner por ambos cargos, por lo que todas quedaban eximidas de culpa.

“Vamos a demandarla ahora por los honorarios de nuestros abogados, Yo nos representaré a todas”, dijo en broma Kim Kardashian al enterarse de la noticia, dándole una nota de humor al final de esta historia.

Como momentos anecdóticos de este episodio se debe mencionar el “percance” que sufrió Kendall Jenner en su camino a la red carpet de la Met Gala. La modelo vistió un hermoso y pesado vestido de Prada para el evento. Sin embargo, apenas subió a la camioneta que la llevaría al lugar, sufrió un ataque de ansiedad que la urgió a orinar en un balde de hielo. “Por favor, no me juzguen por esto”, dijo entre risas la hija de Kris Jenner.

Otro momento para recordar fue la participación de Pete Davidson en este episodio. Si bien el humorista ya no está en una relación con Kim Kardashian, en ese momento de la grabación del episodio fue su acompañante al evento. En todo momento, el actor se mostró atento con la empresaria e incluso, recordó la primera vez que le pidió su número de teléfono en la Met Gala pasada.

“¿Recuerdas cuando te pedí por tu número la última vez? Me dijiste que no podías dármelo porque tenías guantes puestos”, dijo Pete. “¿Me lo pides otra vez? Ahora no tengo guantes”, bromeó Kim.

