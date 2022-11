El último episodio de la segunda temporada del reality –que transmite Star+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos—aborda (para sorpresa de absolutamente nadie) un evento de moda. Pese a que, en los últimos 3 capítulos, se vio la preparación de la familia Kardashian Jenner para asistir a la Met Gala, a los productores no les pareció suficiente. Vemos a Kim Kardashian, junto a su madre, Kris Jenner, su hija North y su prima Cici, volar hasta Francia para una visita relámpago a Paris Fashion Week, en donde la fundadora de Skims desfiló para Balenciaga.

Este viaje nos permite ver un poco más sobre la dinámica entre abuela, madre e hija, y todo lo que conlleva un equilibrio entre trabajo y diversión. Pese a que North todavía es una niña, tiene muy claros sus gustos y opiniones. No tiene miedo a las cámaras (incluso las disfruta) y posa ante ellas como mejor le parezca. Este es un rasgo de familia, pues Kris también parece disfrutarlo e incluso acompaña a su nieta a posar frente a los paparazzis mientras los ciudadanos franceses gritan su nombre.

En esa línea, Kim destaca en el confesionario que más allá de que su hija la acompañe para que se divierta, quiere que vea lo que hace y cómo trabaja, algo que ella misma aprendió de su madre: se trata de un momento más que todo reflexivo sobre su ética de trabajo y encontrar el equilibrio de poder disfrutar tiempo en familia.

Es en uno de los tantos momentos que la cámara capta a Kim arreglándose con su equipo de estilistas, que la estudiante de Derecho cuenta que los recuerdos con sus hijos –tanto de ella como de su padre, el rapero Kanye West-, deben ser atesorados, pues el tiempo pasa rápido. Ella manifiesta que no le molesta contactarlo pese a que él no le habla con tal de coordinar o pedirle algo para los 4 niños que comparten.

Kris Jenner tomando un descanso con la prima Cici. (Foto: HULU)

Tal vez el momento más resaltante de su viaje a París es el desfile que realiza para Balenciaga. “Algo más para tachar de mi lista de deseos, que tengo como mil pendientes”, confiesa Kim. Pese a ser un recorrido de 2 minutos en la pasarela, la empresaria ensayó hasta las 2 de la mañana para estar despierta al día siguiente a las 7 a.m. y empezar nuevamente.

Tan importante es para Kim estar acompañada de su hija North, como lo es para Kylie Jenner. En Las Vegas, se alista para asistir a los Billboard Awards a acompañar a su pareja Travis Scott. La dueña de Kylie Cosmetics decide llevar a su hija Stormi al viaje. Aunque no se trata de un asunto laboral, la empresaria deja en claro que ser mamá es su rol principal y quiere pasar todo el tiempo posible con sus hijos.

Y eso es algo que comparte con la hermana mayor de la familia, Kourtney Kardashian. La fundadora de Posh está muy emocionada con su “familia mezclada” y compartir con sus hijos y los de su pareja, Travis Baker, siempre será una prioridad. En el último episodio de The Kardashians, todos (salvo Mason) comparten una cena familiar sin celulares para poder disfrutar de una buena conversación.

¿En qué falla este final de temporada? En falta de drama. Por eso, en los minutos finales del episodio, se hace un salto de tiempo al 28 de julio del 2022, cuando Khlóe recibe a su segundo hijo luego de un embarazo vía vientre subrogado. Se repiten imágenes que se emitieron en el primera capítulo de The Kardashians cuando le da la bienvenida a su segundo bebé con Tristan Thompson y luego vemos a Kim, Kourtney y Kris visitando al recién nacido.

Kim preparándose para asistir al desfile de un amigo diseñador. La observa su madre. (Foto: HULU)

Aunque Kim le pregunta a su hermana el nombre del niño, la cofundadora de Good American no responde. The Kardashians nos deja la incógnita no solo sobre ese punto, sino también en cómo luce su hijo. Un final de temporada algo decepcionante, pues no brinda a los espectadores ninguna novedad.

La segunda temporada inició con un gran drama y un primer episodio bastante emotivo, especialmente para los seguidores de la familia. Sin embargo, con el pasar de los capítulos, los eventos que las productoras (las mismas Kardashian Jenner) deciden mostrar terminan siendo más superficiales de lo que muchos pueden tolerar.

El final de The Kardashians no trajo nada nuevo a la mesa y, si es que habrá una tercera temporada, deberá subir la valla para sorprender a sus seguidores o, al menos, contar historias más interesantes para mantenerlos interesados en sus vidas.

