La segunda temporada de “The L Word: Generation Q” se estrenó este 6 de agosto de 2021 y según el último tráiler lanzado hace unas semanas por Showtime, son varias las novedades que traerá esta nueva entrega. Si no la viste aún dale un vistazo a esta nota que armamos para ti.

Estrenada en diciembre de 2019, “The L Word: Generation Q” es la secuela de la serie de 2004 con Bette Porter (Jennifer Beals), Alice Pieszecki (Leisha Hailey) y Shane Mccutcheon (Katherine Moennig), parte de sus protagonistas principales, a la cabeza.

El principio de la historia

Diez años después, Bette, Alice y Shane se reencuentran en Los Ángeles y comienzan a frecuentarse como solían hacerlo a principios del 2000. Sin embargo, la vida de ellas no es para nada, la misma de antes.

Bette, antigua directora de un museo de arte, es ahora candidata a la alcaldía de Los Ángeles, está separada de Tina y tiene que criar a su hija adolescente. Alice, una desenfadada periodista, es hoy una reconocida presentadora de un programa de entrevistas, vive con su novia y cría a dos niños junto a ella. Y Shane, estilista y famosa por su miedo al compromiso y por mantener relaciones superfluas en el pasado, está convertida en una infeliz millonaria en proceso de divorcio.

Junto a otros personajes LGBTQ+, las tres mejores amigas volverán a experimentar la vida, el amor, el desamor, los fracasos y el éxito.

¿Qué esperar de la segunda temporada?

A continuación, desmenuzamos algunos datos que se revelan acerca de lo que veremos en la segunda temporada de “The L Word: Generation Q”.

1. El regreso definitivo de Tina Kennard

En “The L Word”, Tina Kennard (Laurel Holloman) fue junto a Bette (Jennifer Beals) una de las parejas más representativas y queridas de los fans de la serie. En la secuela estrenada en 2020, este personaje tan solo fue recurrente debido a los compromisos personales de la actriz.

Para la segunda temporada, al parecer, Tina vuelve para quedarse. Así ha quedado demostrado por los post de sus compañeras de reparto y por el interés de la propia intérprete en conocer qué pasará con su personaje y qué camino tomará su relación con Carrie, su novia.

“Tina tiene a Carrie y yo no tengo a nadie. Moriré sola”, les dice Bette a sus amigas en el avance de la segunda temporada. ¿Qué pasará con esta pareja? ¿Volverá o no #Tibette?

Tina (Laurel Holloman) junto a Bette ((Jennifer Beals) durante el rodaje de la serie. Foto: Instagram

2. Carrie es Rosie O’Donnell

La actriz que interpreta a la mencionada Carrie, la novia de Tina, es Rosie O’Donnell. “Soy la prometida de Tina. Y eso viene con conocer a todo su grupo de amigos y sentirme como una extraña y como si no tuviera la ropa adecuada“, explicó O’Donnell en Hot Takes & Deep Dives con Jess Rothschild.

Además de ser novia de Tina, Carrie es “una abogada con los pies en la tierra y sin lujos” que trabajará con Bette. Sobre su incorporación a la serie, la actriz de 59 años declaró también que “Es gracioso porque siempre sentí que si realmente estuviera en el mundo de The L Word, me sentiría intimidado por todos ellos”, y su personaje por el look y los logros de Bette.

Rosie O'Donnell junto a Lauren Holloman en la segunda temporada de "The L Word Generation Q".

3. El esperado regreso de Helena Peabody

En el pasado, Helena Peabody, papel interpretado por Rachel Shelley, fue uno de los más queridos y odiados a la vez pues se interpuso en la relación de Bette y Tina. Adicta al juego y ambiciosa, este personaje fue tornándose más humano con el paso del tiempo.

Hasta el momento, se desconocen detalles de la vida actual de Helena en la segunda temporada de la serie.

Otras estrellas invitadas en la segunda entrega de “The L Word: Generation Q” incluyen a Donald Faison, Griffin Dunne y Vanessa Williams.

Helena Peabody (Rachel Shelley) en una escena de "The L Word".

4. Shane y Tess en una relación “complicada”

Según ha declarado Kate Moennig en PANTS, el podcast que conduce junto a Leisha Hailey, que su relación, hasta ahora laboral con Tess (Jamie Clayton), se tornará 100% complicada.

Cabe destacar que a Jamie Clayton la vimos entre 2015 y 2018 interpretando a Nomi Marks en Sense8, la serie original de Netflix.

Shane (Kate Moennig) y Tess (Jamie Clayton) en una escena de la primera temporada.

5. Según Autostraddle, en la segunda temporada podríamos ver a Alice como escritora y a Angie Porter-Kennard, la hija de Bette y Tin,a conociendo a su media hermana.

Leisha Hailey. Kate Moennig y Jennifer Beals en una escena de la primera temporada de la serie.

6. Bette y Gigi

Gigi Ghorbani, ex esposa de Nat (novia actual de Alice) tendrá un romance con Bette, lo que complicaría aún más las posibilidades de reconciliación con Tina.

DATOS

-El primer capítulo de “The L Word: Generation Q” se llama “Late to the Party” y está disponible a partir del 6 de agosto en Showtime.

-La primera temporada de “The L Word: Generation Q” puede verse en PrimeVideo.

