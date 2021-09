Series | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







“Y: The Last Man”, la serie que busca responder una pregunta: ¿Para qué sirven los hombres? Este lunes 13 de septiembre Star+ estrena los tres primeros episodios de “Y: The Last Man”, adaptación de un cómic de dos décadas que se mantiene vigente. Saltar Intro conversó con la showrunner, Eliza Clark.