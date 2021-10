Conforme a los criterios de Saber más

Las series donde una catástrofe acaba con gran parte de la humanidad no faltan en estos tiempos. “The Walking Dead” llevó eso al extremo (aunque ya se acaba) e incluso “Dark” combinó viajes en el tiempo con una hecatombe nuclear. Pero estas ficciones no necesariamente se enfocan en ese subproducto del fin de la civilización llamado trauma.

“Y: The Last Man” (Star+) explora un mundo donde casi todos los seres del mundo con cromosoma Y, los machos de las especies, mueren desangrados de un momento a otro. Así, los seres con cromosoma X son los únicos que sobreviven, sean mujeres cisgénero (identidad que se corresponde al sexo biológico) y hombres transgénero. Esta es una de las series que están pasando desapercibidas por la fiebre de “El juego del calamar”, que va camino a convertirse en la más vista de la historia de Netflix.

Pero volviendo con “Y: The Last Man”, más allá del problema de salubridad que implica tener casi cuatro mil millones de cadáveres a la intemperie, y la tensión de mantener al último “hombre” Yorick Brown (Ben Schnetzer) alejado de los problemas por comportarse muchas veces como un niño y no un adulto responsable; la serie desarrolló hasta la mitad de su recorrido qué hacen personas unidas por el dolor. Por un lado, están las mujeres que hacen un altar en honor a los muertos, y que en comunidad cantan los temas de quienes, en este mundo ficcional, ya no existen: adiós Paul McCartney y Ringo Starr; adiós Radiohead y Weird Al Yankovic; adiós, Tongo y Pedro Suárez Vértiz.

Al otro extremo están las Amazonas de Roxanne (Missi Pyle), expolicía que dirige una sociedad a medio camino entre milicia urbana y culto religioso que une a sus integrantes en la violencia. La hermana de Yorick, Hero Brown (Olivia Thirlby) cumple aquí el rol de la persona vulnerable que, con tal de sentirse aceptada, parece estar cerca de ceder su voluntad a la de alguien más.

Pero donde hay extremos tiene que haber un centro. Entre la inacción del dolor y la violencia de la rabia está el gobierno de los Estados Unidos, representado por la presidenta Jennifer Brown; que tras la muerte de los hombres fue la siguiente en la línea de sucesión. Interpretada por Diane Lane, de lejos la mejor actriz de esta serie, ella encarna los matices de alguien que se debate entre mantener el secreto de la sobrevivencia de su hijo Yorick, protegido por la agente secreta 355 (Ashley Romans), mientras intenta evitar un golpe de estado por la extrema derecha.

Sumado a esto está el misterio de la muerte de hombres y por qué Yorick y su mono Ampersand son los únicos seres con cromosoma Y sobrevivientes; enigma a cargo de la doctora Allison Mann (Diana Bang).

Si bien la exploración del dolor de la pérdida en “Y: The Last Man” no llega al nivel del mayor exponente del género, “The Leftovers” (injustamente ignorada en su época), sí es un paso más allá cuando de humanizar los apocalipsis y hacer que no todo se trate de la muerte. Y si a eso le sumamos la subversión de los roles de género y el comentario a la utilidad de los hombres, estamos ante un combo que, aunque imperfecto, tiene suficientes motivos para dejarse ver.

DATO

“Y: The Last Man” estrena nuevos episodios todos los lunes la noche en la app Star+.

Te puede interesar