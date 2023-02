La FIFA celebrará este lunes 27 de febrero la séptima edición del Premio The Best, los galardones que honran anualmente a los miembros más destacados del deporte más popular del mundo En esta nueva entrega, los campeones del mundo Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez se encuentran nominados.

“Los The Best FIFA Football Awards, no solo representa el mayor honor del deporte para entrenadores y futbolistas, sino que son una celebración en la que se reconoce a los aficionados al fútbol, que desempeñan un papel vital y activo”, nos dice la reseña oficial del preciado galardón deportivo.

Premio The Best 2023.

¿A qué hora se celebra la entrega de los premios The Best?

La ceremonia de entrega de los premios The Best se realizará el próximo lunes 27 de febrero desde las 14:00 horas de México, las 15:00 horas de Perú y Colombia y las 17:00 horas de Argentina y Chile.

¿Dónde ver online los premios The Best?

El reconocimiento a los futbolistas más importantes del 2022 en los premios The Best de la FIFA se podrá ver online y en vivo por Star+.

Premios The Best: todos los nominados por categorías

La FIFA entregará los premios al Mejor jugador masculino y femenino del 2022, al Mejor director técnico masculino y femenino, al Mejor portero y portera, y el Premio Puskás, que reconoce el Mejor gol marcado durante 2022.

Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022. Foto: AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

¿Quiénes son los tres finalistas a mejor jugador de la FIFA 2022?

- Lionel Messi (Paris Saint Germain)

- Kylian Mbappé (Paris Saint Germain)

- Karim Benzema (Real Madrid)

Karim Benzema vistiendo la camiseta del Real Madrid en el Santiago Bernabeu en febrero de este año. Foto: JAVIER SORIANO / AFP / JAVIER SORIANO

¿Quiénes son los finalistas a Mejor Entrenador de la FIFA 2022?

- Carlo Ancelotti (Real Madrid)

- Lionel Scaloni (Selección de Argentina)

- Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni durante el Mundial Qatar 2022, en diciembre de 2022. (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP) / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

¿Quiénes son los finalistas a Mejor Portero de la FIFA 2022?

- Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa)

- Thibaut Courtois (Real Madrid)

- Yassine Bounou (Sevilla)

Emiliano Martinez en la Premier League representando al Aston Villa en enero pasado. (Foto: Adrian DENNIS / AFP) / ADRIAN DENNIS

¿Quiénes son los finalistas al Premio Puskás?

- Marcin Oleksy (Polonia): Por su gol en el Wartan Poznan vs. Stal Rzeszov del 6 de noviembre de 2022.

- Dimitrí Payer (Francia): Por su tanto en el Olympique de Marsella ante PAOK en la Conference League del 7 de abril de 2022.

- Richarlison (Brasil): Gol en el Campeonato Mundial 2022 ante Serbia por la fase de grupos.

Finalistas premios Puskas 2023.

¿Quiénes son los finalistas a la Mejor Jugadora de la FIFA 2022?

- Beth Mead (Arsenal)

- Alex Morgan (San Diego Wave)

- Alexia Putellas (Barcelona)

Finalistas a Mejor jugadora de la FIFA.

¿Quiénes son los finalistas a Mejor Entrenadora de la FIFA 2022?

- Sonia Bompastor (Olympique Lyon)

- Pia Sundhage (Selección de Brasil)

- Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Finalistas a Entrenadora Femenina de la FIFA

¿Quiénes son las finalistas a Mejor Portera de la FIFA 2022?

- Ann-Katrin Berger (Chelsea)

- Mary Earps (Manchester United)

- Christiane Endler (Olympique Lyon)

¿Desde cuándo se realiza la ceremonia y quiénes ganaron el premio?

Organizados por la FIFA, los Premios The Best reconoce, anualmente, a los mejores futbolistas de la temporada, tanto masculinos como femeninos.

Luego de romper relaciones con la revista France Football en 2015, siendo que en conjunto hacían entrega del FIFA Balón de Oro, decidieron otorgar los trofeos correspondientes a los mejores de cada categoría a partir de 2016.

Historial de ganadores en The Best

En la primera entrega de 2016, el portugués Cristiano Ronaldo se quedó con el premio al Mejor jugador, y también consiguió hacerse con el mismo galardón al año siguiente.

En 2018, el croata Luka Modric se alzó con el premio tras un excelente Campeonato Mundial en Rusia (llevando a su selección a la final) y una gran temporada con su club.

Por su parte, Lionel Messi recibió el reconocimiento por parte de la FIFA en 2019. Mientras que el delantero polaco Robert Lewandowski obtuvo el premio en las últimas dos ediciones del evento.





