Desde su estreno, “The Glory” ha logrado ubicarse en el Top 10 de las series más vistas en la plataforma de streaming Netflix, superando las 40 millones de horas visualizadas. Frente al rotundo éxito del lanzamiento de su primera parte, se ha anunciado la llegada de una segunda parte para el primer trimestre de este año.

El lanzamiento de los primeros ocho capítulos de “The Glory” se realizó el pasado 30 de diciembre en streaming. A partir de ello, se conoció que la segunda parte –que contendría la misma cantidad de episodios- llegará en marzo próximo.

¿De qué trata “The Glory”?

Dirigido por Ahn Gil Ho con el guion de Kim Eun-sook, “The Glory” narra la historia de Moon Dong Eun (Song Hye-kyo), una mujer que fue víctima de violencia escolar. Su sueño de convertirse en una exitosa arquitecta quedó deshecho cuando tuvo que abandonar la escuela por el acoso que recibía. Pero no dejaría las cosas así. Ella decide vengarse de sus antiguos compañeros, quienes le arruinaron la vida; así como de las personas que no la ayudaron.

Song Hye-kyo como Moon Dong Eun en "The Glory". (Foto: Netflix)

Esta producción de Netflix tiene en su elenco a Lee Do-hyun como Ju Yeo-jeong, Lim Ji-yeon como Park Yeon Jin, Jeong Seong-il como Ha Do Young y Park Sung-hoon como Jeon Jae Joon.

¿Qué estrenos coreanos tendrá Netflix?

Pero “The Glory” no es la única producción coreana que ofrecerá Netflix durante 2023. “Sweet Home” y “DP” también han confirmado nuevas temporadas que serán estrenadas este año.Además, hay nuevos títulos que se sumarán a la parrilla de contenidos del gigante del streaming. Series dramáticas como “Daily Dose of Sunshine”, “Queenmaker” y “The Good Bad Mother”; romances como “A Time Called You”, “Behind Your Touch”, “Crash Course in Romance” y “Destined With You”; y misterios como “Bloodhounds”, “Celebrity” y “Mask Girl”.

También se lanzarán programas reality como “Physical: 100″ y “Siren: Survive the Island”, así como los documentales “In the Name of God: A Holy Betrayal” y “Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film”.