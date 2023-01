El fenómeno musical de FOX, “Glee”, tiene muchas historias detrás del telón. En el documental de Ryan Murphy “The Price of Glee”, familiares, amigos, publicistas y periodistas dan su testimonio de los acontecimientos oscuros y las complicaciones que el equipo vivía alrededor del drama de canto más popular transmitido entre 2009 y 2015.

Las muertes repentinas de Cory Monteith, Naya Rivera y Mark Salling son sin duda el tópico más complejo de abordar en la docuserie de tres partes de Investigation Dicovery (ID). Por ello, en las entrevistas a las personas de la producción y externas, se intenta dar luz del hecho trágico.

Aunque algunas personas colaboraron con la serie, otros desistieron de participar en la discusión. En el programa “Elvis Duran and The Morning Show”, el actor que dio vida a Sam Evans en “Glee”, Chord Overstreet, calificó a “The Price of Glee” como una “una tontería”. También agregó: “Creo que cualquiera que sepa algo sobre ese programa o lo haya experimentado no tiene nada que hacer con ello”.

Por su parte, el actor Kevin McHale aseguró que sus compañeros de reparto y él decidieron “no tener nada que ver” con la serie documental.

Estas son las mayores revelaciones de “The Price of Glee”:

LA ADICCIÓN DE CORY MONTEITH

El actor canadiense Cory Monteith interpretó a Finn Hudson en “Glee”. Durante las primeras filmaciones, la estrella juvenil estaba preocupado por mostrar su mejor imagen frente a sus compañeros y el público, según explica su amigo Frederic Robinson.

“No quería que su pasado saliera a la luz”, dice Robinson. Su secreto sobre las drogas era un tema difícil de sobrellevar frente a los fanáticos, pero el actor nunca tuvo problemas en revelar a las personas cercanas de su entorno que antes había consumido sustancias.

En la docuserie, se retorna al pasado de Monteith a los 13 años para contar que empezó con el problema cuando sus padres se divorciaron. Durante esos años, el adolescente asistió a varios colegios, tenía dificultad para relacionarse con los demás y robaba. Pero a los 19 años, su madre y hermanos lo impulsaron a ingresaren un centro de rehabilitación.

La publicista Lesley Diana dijo en la docuserie que el actor tenía planes de hacer pública su adicción para ayudar a otras personas en su problema con las drogas desde su historia de vida de éxito.

LAS CITAS DE CORY MONTEITH Y LEA MICHELE

Cory Monteith y Lea Michelle en "Glee". (Foto: Getty Images)

Muchos fanas apoyaron las apariciones de los protagonistas de “Glee” Cory Moteith y Lea Michele cuando empezaron a salir juntos en público. Sin embargo, dentro de su entorno otras personas no lo entendían.

“Tenía amigos que vivían en Nueva York y crecieron con Lea, así que estaba muy consciente de su reputación. Tenía fama de ser un poco difícil”, opina en la docuserie el asistente del productor ejecutivo de “Glee”, Garrett Greer.

Sin embargo, para la decoradora de escenarios de la primera y segunda temporada de “Glee”, Barbara Munch, eran una pareja que ella esperaba. “Me pareció interesante que terminaran juntos. Estaba verdaderamente sorprendida”, dijo.

CORY MONTEITH Y LA FAMA

De acuerdo con el testimonio del compañero de cuarto de Monteith, Justin Neill, el protagonista de la serie estaba “cansado” del crecimiento de su popularidad y los largos cronogramas de trabajo que debía cumplir, aunque estaba agradecido por su carrera. “Lo recuerdo específicamente diciendo: ‘no le desearía la fama ni a mi peor enemigo’”, asegura Neill.En los momentos más ocupados para el actor, debió rechazar papeles para películas, lo cual le suponía un estrés. Según Neill, el comportamiento de su amigo en casa se tornó más “aislado” y “neurótico”.

Por otro lado, el jefe del departamento de peluquería de “Glee”, Dugg Kirkpatrick, da otra perspectiva sobre la vida del joven actor. Aseguró que Montheith se vio influenciado por una persona para beber alcohol en una fiesta. Esto es un hecho que el mismo protagonista de la serie le reveló durante una conversación mientras le cortaban el pelo.

LAS MUERTES

Durante el tiempo de rodaje de la serie “Glee”, fallecieron siete personas. El protagonista Cory Monteith murió de un sobredosis en 2013 a los 31 años; la actriz Naya Rivera se ahogó durante un viaje en bote en el 2020 cuando tenía 33 años; y el actor Mark Salling falleció de un aparente suicidio a los 35 años, tiempo antes de que se conociera la sentencia por posesión de pornografía infantil en su contra.

Sin embargo, estas no son las únicas personas que sufrieron de una muerte antinatural. Por un lado, el técnico de montaje JA Byerly sufrió el suicidio de su hermano, también miembro del departamento donde trabajaba en “Glee”. En la docuserie, reveló que su familiar vivía un ritmo de esfuerzos diarios que excedían por mucho las horas de jornada.

Otros decesos fueron los miembros de los departamentos de casting y producción: Jim Fuller, quien sufrió un infarto a los 41 años, y Nancy Montes, otra vez por suicidio.

Finalmente, en la serie también se menciona a Paul, un “protagonista principal” que sufrió de un ataque cardiaco del cual no pudo recuperarse; asimismo, a otro de los “suplentes principales” que murió en un supuesto “incendio automovilístico”, pero no se tiene mucho detalle del hecho.

NAYA RIVERA

Una aparición importante en el documental es George Rivera, el padre de Naya. La última vez que habló con su hija fue mediante una llamada de Facetime, donde le advirtió de las trampas de anclar su bote, ya que en la familia tenían la costumbre de navegar juntos. Fue la última sugerencia que le dio en su vida.

“Le dije: ‘No saltes de ese maldito barco’. Si tienes un ancla, puedes anclarla, pero ¿sabes cómo anclarla? Pasamos por un par de iteraciones como esa y luego la llamada de Facetime colgó, y esa fue la última vez que hablé con ella”, reveló Rivera.

Además, en la docuserie, el padre de la actriz narra el momento en que la policía toca a su puerta para informarle de la noticia y da su opinión sobre la fama de su hija.

EL DATO

En streaming, la serie documental “The Price of Glee” solo se puede ver por Discovery+ (Estados Unidos).

