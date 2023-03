Universal+ inicia en Latinoamérica con el anuncio de “miles de horas de contenido”, pero su plataforma deja mucho que desear. Es una sorpresa, incluso, que Vix+ y Crunchyroll, servicios de nicho y bajo precio, se esforzaran a nivel de interfaz y títulos durante su primera aparición en la región. Pues, para ser un servicio de streaming, no solo se trata de ofrecer un pago por ver ficciones, sino también crear una experiencia del usuario y destacar las mejores historias. Por ejemplo, series como “La brea” y “Billions”, son desconocidas y a veces con bajos índices de audiencia, pero el sitio de NBCUniversal los destaca en su ventana principal. De todas formas, algunas opciones son rescatables del servicio y las vamos a mencionar en este texto.

Lo cierto es que Universal+ recién nace en América Latina —desde diciembre de 2021— y el proceso para acumular ficciones originales que capturen la atención después de los cinco minutos de transmisión puede ser su mayor reto. Además, todavía están las series de crimen y policiales que formaron una comunidad de fanáticos a lo largo de los años. Por lo mismo, pagar la membresía del servicio todavía puede ser una buena decisión para algunos.

Universal+ es el nuevo paquete de canales premium de NBCUniversal en Latinoamérica.

A continuación, revisamos la experiencia del usuario, el contenido y los precios para dar un veredicto sobre el servicio de streaming Universal+.

Viaje del usuario

Michael Scott, Dwight Schrute (“The Office”), Elena Delgado (“Sin rastro”) y personajes de series de NBCUniversal no tan conocidos suman siete perfiles en la plataforma con un límite de uso de hasta cinco dispositivos simultáneos. Se trata de la cantidad de usuarios que pueden compartir acceso en una sola cuenta. Después de seleccionar nuestro avatar favorito, nos damos cuenta de que Universal+ es como cualquier otro servicio de streaming tanto en una laptop, tableta, celular o Smart TV, y viene con ciertas limitaciones.

Primero, los botones se limitan a la opción de volumen, el logo de idiomas y subtítulos y el clic para dar ‘play’ o ‘pausa’. Segundo, no hay alternativa de avanzar o retroceder cada 5 o 10 segundos una reproducción, algo a lo que estamos acostumbrados gracias a otras plataformas, como Netflix, HBO Max, etc. Tercera, la señal de compartir pantalla con otros dispositivos falla en ocasiones o pide revisión de red local.

La opción infaltable en un servicio de streaming es la “lista de reproducción” del perfil. Es decir, con tanto contenido por elegir, siempre es necesario tener series y películas almacenadas a lo largo del tiempo en la caja fuerte. Aunque, hablando de navegar en el mar (o, mejor dicho, riachuelo) de contenido de Universal+, basta con una semana para acabar de ver el reducido catálogo. Por si fuera poco, otro punto en contra de la plataforma es que los títulos, usualmente doblados al español y sin opción a idioma original, no cuentan con ficciones “relacionadas” o “recomendadas” de géneros semejantes a la elegida en el momento.

Por otro lado, Universal+ tampoco cuenta con categorías de géneros de ficción, interacciones entre usuarios u opciones más avanzadas, en comparación con las interfaces de otras plataformas. En los dispositivos móviles, la tableta y la televisión, el servicio tiene información de “términos de uso”, las preguntas de “ayuda” y la “política de seguridad” como las únicas alternativas en la barra inferior o lateral de la pantalla. En última instancia, lo mejor es el botón de “cerrar sesión”.

Además, la plataforma cuenta con una sección “en vivo”, donde se pueden ver las transmisiones de películas y series en idioma español o inglés sin subtítulos. NBCUniversal cuenta con siete canales en SD y siete en HD. Los horarios de la semana se pueden visualizar en la línea de tiempo.

En términos de navegación, Universal+ ha resultado ser una plataforma incómoda y básica. Una dificultad es que nos demoramos mucho buscando el contenido en la barra de texto, sobre todo cuando decidimos arrastrar el cursor hasta el final del catálogo de la página principal. Si la plataforma tuvo menor puntaje en experiencia del usuario, ¿podría mejorar en contenido?

Contenido

Universal+ se creó para almacenar todo el contenido de NBCUniversal que se transmite por cable mediante los canales Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality. Como sus nombres propios lo dicen, los títulos están segmentados en estrenos, crimen, comedia y programas de telerrealidad. Y eso es todo lo que encontramos en la plataforma. Estas son algunas de las categorías de la página principal: “lo mejor de”, “universo de Dick Wolf”, “mujeres imparables”, “películas animadas”, “abordar una aventura”, entre otros.

El español latinoamericano puede ser una de las cuestiones más irritantes de los títulos. Pero, quienes son fan de las creaciones del legendario productor de televisión en Estados Unidos, Dick Wolf (“FBI”, “La ley y el orden”, “Chicago P.D.”), puede que no tengan mayor problema en escuchar las historias sin su idioma original. Por otro lado, quienes no son aficionados a este género, notarán que la mayoría de las series de crimen están cortadas con la misma navaja, pues su estilo y narración varía en locaciones y actores y no tanto en el tratamiento de los casos de investigación.

"La ley y el orden".

El reality show “Below Deck Down Under”, de tripulantes en un superyate eligiendo de qué color hacer la decoración y otras funciones, se vende como el mejor producto de su categoría en la plataforma junto a “The Real Housewives” (versión Dubái y Miami), un grupo de esposas millonarias árabes que se dan la gran vida en su país. El segundo es mil veces más interesante que el primero. Por cierto, solo contamos 20 programas en esta sección.

Lo mejor en telerrealidad puede ser el popular “The Voice” (Estados Unidos), que cuenta con la temporada 22 y 23, donde se une Kelly Clarkson al equipo de jurados, mientras que Jimmy Fallon aparece cantando en el segundo episodio. Además, una súper recomendación son las dos temporadas del reality show “Songland”, un programa donde estrellas de la música como Adam Levine (Maroon 5), Ryan Tedder (OneRepublic), Luis Fonsi, entre otros artistas internacionales, buscan compositores talentosos y desconocidos para trabajar con ellos en su próximo éxito.

“The Real Housewives of Miami”.

En cuanto a ficciones de aventura, drama y comedia, está en la cima de la cumbre “La brea”, un enorme agujero que consume a los humanos y los transporta a un mundo de animales antiguos y salvajes. Parece interesante, aunque desde su estreno marca calificaciones del público y la crítica especializada por debajo del promedio, según Rotten Tomatoes. Por otro lado, el drama de poder y corrupción en una empresa, “Billions”, cojea al capturar la atención, pero tienen mejores calificaciones en el sitio de audiencias mencionado. Asimismo, la candidatura de un político hilarante “Sr. Alcalde” y el thriller con toques de humor que sucede en el mundo financiero “Devils” pueden estar entre lo mejor de Universal+.

“Rutherford Falls: un pueblo sin dueños”, estelarizada por Ed Helms (“¿Qué pasó ayer?”), así como las series de humor “Fantasmas”, “The Mindy Project” y las que nunca decepcionan, “The Odd Couple”, “Monk” y “The Office” (9 temporadas), son buenas elecciones para quien sujeta el control al momento de elegir una comedia en Universal+.

"La brea".

En la categoría de películas, hay títulos de otras épocas, como “Se dice de mí”, “Matilda”, “Resident Evil 2: Apocalipsis”, “Experta en bodas”, “Triunfos robados”, “Diana”, “Venganza despiadada”, “Una esposa de mentira”, las películas de “Los Focker”, “Ace Ventura, un detective diferente”, “Misión imposible” con Tom Cruise (la I, III y VI), entre otros. También están las opciones infantiles, que se encuentran en la sección general del catálogo, donde las clasificaciones son para adultos. Están son “Hotel Transylvania 2″, la película de “Angry Birds”, “Los pitufos”, “Emoji”, “Cómo entrenar a un dragón”, “Rango” y “Madagascar” 2 y 3.

Dato importante. Cuando escribimos diferentes nombres de géneros, como “romance” y “terror” en Universal+, aparecen títulos con otros tipos de narración. Por ejemplo, con la palabra “thriller”, la plataforma sugiere “La guerra de los mundos” y “Un lugar en silencio” y otras dos o tres películas de misterio y acción. En definitiva, hay un ajuste pendiente en la configuración del motor de búsqueda que el servicio necesita reparar.

Precio

Con el servicio de Claro, Universal+ se puede contratar por un adicional de 30 soles al mes. Si el usuario contrata el servicio de DirectTV para casa, entonces cuenta con acceso a la plataforma de Universal+ durante 1 mes gratis y 2 meses con el 50% de descuento. Este costo pospago es de 35 soles al mes. Además, hay un precio prepago de 1 mes gratuito y 3 meses con 50% de descuento, pero después son 30 soles al mes.

Veredicto Poco contenido y sin el idioma original. No se encuentran fallas técnicas severas. Debe mejorar en el motor de búsqueda. Precio alto para la cantidad y popularidad de los títulos.

