Tal vez con los dedos de una mano puedan contarse los mejores momentos de la temporada 4 de “The Bear” (“El oso”, por su traducción al español), la serie creada por Christopher Storer en 2022 que, aunque ha cosechado diversos premios, viene afrontando un innegable declive que tal vez no se refleje mucho en las cifras de sintonía (acaba de ser anunciada su temporada cinco), pero sí en el análisis de lo que tenemos en pantalla: un grupo de personajes dando interminables vueltas sobre sí mismos. O tal vez sobre Carmy Berzatto (Jeremy Allen White).

Esa sensación de bucle permanente se hace presente desde el primer momento de la T4: sí, el restaurante no ha salido de sus problemas financieros y tanto el financista principal (el tío Jimmy/Oliver Platt) como su socio/amigo/asesor ‘Computadora’ (Brian Koppelman) lo repiten y fundamentan hasta el cansancio. Así, pues, lo mejor será colocar un reloj que aclare el ‘tiempo de vida’ que le que al local que, más allá de ese caos de rentabilidad, sigue ofreciendo no solo comida deliciosa, sino experiencias inolvidables.

Repetir la imagen del restaurante brindando un momento memorable para un ciudadano común y corriente es una de las pocas cosas que no saben algo desgastadas en esta cuarta temporada de “The Bear”. Tal vez porque en la vida real no estamos acostumbrados a tratos tan delicados y empáticos, ver cómo una chica cumple su sueño de tomar chocolate caliente bajo la (falsa) nieve de Chicago es un toque sublime que Storer ha sabido entregarnos con dosis precisas.

Pero si dijimos que todos giran sobre sí mismos –o tal vez sobre Carmy—quizás lo correcto sería apuntar primero a su mano derecha: la chef Sydney. En una temporada con momentos buenos y malos, el personaje interpretado por Ayo Edebiri se ha consolidado como la talentosa cocinera cuyo contrato laboral parece incluir ser testigo de las peleas más rocambolescas de una familia inestable. Los Berzatto (“Sí, tú eres el Oso”, resuena en un momento clave del episodio más notable de esta 4ta temporada).

Nuevos empleados en el restaurante de los Berzatto.

Aunque la sensación de que Sydney ha dejado todo por su trabajo --y por estar aupada en el cráter de ese volcán familiar-- nos ha acompañado desde que la serie estrenó en 2022, nunca las cosas fueron tan claras. En esta ocasión, sin embargo, la joven enfrenta no uno, sino tres dilemas en simultáneo. El primero, la salud de su padre. El segundo, la posibilidad de abrirse para comandar otro restaurante. Y el tercero, asumir el mando de todo alrededor. Estos últimos dos, menudos problemas respecto al futuro para alguien que no deja de ver en la pantalla de su celular la miseria que le quedan de ahorros. Como cualquiera de nosotros.

Tal vez por lo que dijimos antes de que todos giran alrededor de Carmy, el segundo punto se resuelve con poca sorpresa. Adam Shapiro intenta convencer a Sydney de todas las formas posibles de que su próximo restaurante será un éxito. Parece otorgarle poderes de decisión, la involucra, la llama 60 veces al día, pero esta nunca responde en el mismo tono. El obvio desenlace desata una reacción furibunda del prestigioso cocinero. Vaya que eso sí sorprende.

Todos bajo la mesa para ayudar a quien lo necesita.

Luego, como parte de la obsesión con el restaurante donde trabaja, los efectos emocionales del paro cardíaco que sufre el padre de Sydney un día cualquiera se disuelven con escandalosa velocidad. Las lágrimas de la chef son tan poco convincentes, pero sobre todo el diálogo posterior que sostiene con su par Carmy es de una tibieza tal que escapa al nivel que nos tiene acostumbrado la serie de Storer. Uno de los puntos más bajos de la temporada ya estrenada.

En el mismo tono podemos añadir el enésimo diálogo sentimental entre Carmy y ‘La Osa’ Claire (Molly Gordon). El cocinero encuentra que ha venido actuando mal respecto a su expareja y decide ir a buscarla para ofrecerle disculpas. Con la esperanza de recibir una ¿segunda? oportunidad, Berzatto sustenta sus pasos previos, se ampara en el desorden existencial que afronta, no obstante, ella lo tiene claro: no hay posibilidades. El rechazo es una chance, ciertamente, que puede brindar algo de aire para la próxima (y tal vez final) quinta temporada de “The Bear”.

Las discusiones al interior del restaurante de Carmy y familia son nuevamente un tema, pero no el central. Felizmente. Dentro de todos los enfrentamientos verbales que se recuerdan en esta temporada resalta el momento en el que la temperamental Sugar Berzatto (Abby Elliott) lleva a su hija al local para que conozca a todos. Aunque el objetivo fundamental era que Carmy abrace y cargue a la bebé por primera vez, el cocinero –absorto como siempre en sus propios dilemas—no se da cuenta y es recién cuando la chef Tina (Liza Colón-Zayas) lo amenaza “con meterle una cuchara por el ano” que reacciona. El encuentro entre el Oso y la ‘pequeña osita’ es tierno y verosímil, pero lo es más cuando –ya pinchado el globo imaginario—todos en el restaurante comienzan a discutir con la voz alta y muchas lisuras, sin percatarse de que la recién nacida los observa con los ojos sumamente abiertos.

Carmy y Claire. El chef pide perdón y una nueva oportunidad.

Dos cosas que resaltamos al inicio de esto. La serie se ha entregado al drama, pero no es un drama insufrible, sino más bien sustancioso. En el camino, por supuesto, queda claro que Storer tiene todas las armas para llegar a tocar ciertas fibras. Una de ellas es el presupuesto para garantizar un elenco que responde por sí mismo. Pasa cuando el tío Lee (Bob Odenkirk, que ya había brillado en el episodio de la cena familiar) se encuentra a solas con Carmy. El recelo del cocinero hacia el amigo (aunque todos creen es su pareja) de su mamá Donna (Jamie Lee Curtis) es tan fuerte que parece un tercer personaje en escena. “Tu madre tiene mucho dolor dentro, pero está aprendiendo a hablar de eso antes de acumular todo”, le dice Lee en algún momento a Carmy. En lo cuantitativo, la charla es larga, pero jamás aburre. “No me conoces lo suficiente”, reacciona el cocinero. “Creo que el que te alejaras fue lo mejor. Tienes que romper patrones y sé que no es sencillo”, concluye Lee.

Donna, el personaje interpretado por Jamie Lee Curtis que los seguidores de la serie recuerdan por el impacto que generó en el episodio “Fishes” de la temporada 2 ha bajado algo sus revoluciones, pero no escapa al protagonismo. Así, en otro de los momentos que podemos contar con los dedos de la mano, esta pide que su hijo le lleve unas fotografías viejas a casa. El cocinero, sin muchas ganas, lo hace y termina sentado viéndola llorar mientras esta le pide perdón por haberlos abandonado. La pericia de Curtis convierte el diálogo en un instante profundo. Pero Allen White también pone de su parte. Lejos de juzgar a su progenitora, se conmueve y llora también. Al levantarse de la mesa le prepara un pollo no sin antes enseñarle que “si lava el pollo llenará todo el lavador de salmonela”.

El cierre de la temporada 4 de “The Bear” está conectado con elementos bastante diversos que será difícil atar si solo resta una entrega de esta producción sobre una familia atravesada por la muerte del más querido de sus integrantes. El deadline para hacer rentable el restaurante se venció. Cada portador de un mandil parece tener su propia interpretación para este motivo. La de Carmy es que él es una pieza tóxica que, aunque cocina bien, no propicia un ambiente que permita al local ‘fluir’ en números azules. En su interior –con todos los problemas analizados a lo largo de esta nota—asume que solo yéndose las cosas mejorarán. Se lo dice al tío Jimmy en un audio absolutamente conmovedor (en el que, además, le agradece haberlos cuidado ante la inacción de su mamá), pero también lo decide en el organigrama empresarial. Al frente encontrará, no obstante, a una Sydney bajo mil revoluciones: hace unas horas acababa de rechazarle a Shapiro un súper puesto en un prometedor nuevo restaurante.

Al cierre de la temporada, mientras Carmy y Sydney se enfrascan en una discusión entre gritos y cigarros mal ‘golpeados’, hace su ingreso Richie (Ebon Moss-Bachrach, con su temporada más discreta, ciertamente) y recibe el ofrecimiento: debe sumarse a la administración del local. Así la discusión toma otro nivel, más conocido. Hemos vuelto a ver a Carmy y Richie discutiendo como en la primera temporada, casi cuatro años atrás. En el fondo de la escena, tosiendo porque no sabe fumar el cigarro que tiene en la boca, Sydney parece recordar que desde el puesto en que esté, ese restaurante que ocupa su mente 24/7 es en realidad el volcán Berzatto.

Carmy y Claire en una escena de la temporada 4 de The Bear.