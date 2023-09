Todo se reduce a una línea de la primera película de “John Wick”, cuando Winston, el personaje a cargo de Ian McShane, dice: “He dirigido este hotel durante 40 años”. Esa frase fue la base sobre la que el equipo creativo de “The Continental” comenzó a idear la historia que permitirá traer de regreso a la saga de acción a pesar de la salida definitiva de su protagonista: Keanu Reeves.

Kirk Ward, el ‘showrunner’ de la miniserie, sacó su calculadora para determinar qué podía estar ocurriendo en ese momento tan difuso en la línea temporal de la franquicia. Así se encontró con una década clave en la ciudad que es parte central de la trama: Nueva York. Los años 70 fueron una época muy difícil para la gran manzana. Estancada económicamente por el declive industrial, la gente perdía sus empleos a diestra y siniestra. Y a esto se le sumaba la corrupción policial que había convertido el lugar en una tierra sin ley, un escenario tan oscuro que hizo que, en aquella época, la apodaran Gotham City. Con ese escenario en mente, los personajes se empezaron a sumar.

En “The Continental”, el público se reencontrará con rostros familiares, pero de cuyo pasado no se conocía nada. Así, Winston, esta vez interpretado en su versión joven por Colin Woodell, tomará el protagonismo y será la entrada a la historia de la saga antes de John Wick. Después de todo, es el personaje que tiene una relación tan próxima con el mercenario que es el único que lo llama Jonathan. Pero él no estará solo, otro personaje clave será Charon, a cargo del debutante Ayomide Adegun.

Ayo, como llamaban a Adegun en el set de grabación, tiene 24 años de edad y estaba en una escuela de actuación en Gales cuando lo seleccionaron para el personaje. A pesar de no haberse graduado todavía profesionalmente ni tener experiencia en cine, los productores de “The Continental” vieron en él al indicado para mostrar en pantalla esa relación de hermandad entre Charon y Winston, que ayuda a conectar con la historia de esta nueva producción. Porque si algo convirtió a “John Wick” en una saga tan taquillera fue ese balance entre emociones y peleas impresionantes.

Colin Woodell toma el rol de Ian McShane como Winston. Ayomide Adegun toma la posta de Lance Reddick como Charon.

Una trama en tres tiempos

“The Continental”, que aunque se ha promocionado como un ‘spin-off’ es más que nada una precuela, estará compuesta solo por tres capítulos. Dos de ellos dirigidos por Albert Hughes y otro a cargo de Charlotte Brandstrom.

El primero de ellos, titulado “Noche uno”, arranca con el reencuentro de Winston con Frankie, su hermano mayor. Así descubrimos que ambos han tenido una infancia muy complicada en la que estuvieron bajo la tutela del mafioso Cormac Fitzpatrick, el director del hotel Continental que interpreta Mel Gibson. Cuando este averigua que Frankie ha puesto en peligro uno de sus principales bienes (no daremos spoilers, pero esta parte de la trama permitirá saber más de las famosas monedas que abren las puertas del Continental en “John Wick), irá por él con todas sus fuerzas y arrastrará en el camino a Winston.

Mel Gibson en escena de "The Continental". / Katalin Vermes

“Creo que lo que hace que una película de acción funcione es que logre que te involucres con los protagonistas. Ya sabes, hay que pifiar a los villanos y animar a los buenos, aunque también puede ser al revés, porque, ¿realmente hay 100% chicos buenos?”, explica Mel Gibson en una entrevista genérica realizada antes de la huelga de actores de Hollywood y concedida por Prime Video a “Saltar Intro” de “El Comercio” para este artículo.

El personaje de Cormac será una piedra en el zapato para Winston, pero también ese villano carismático que mueve hacía adelante las historias de acción. Más aún en un contexto como el elegido para contar los inicios de “The Continental”, ese Nueva York setentero que permitió que los creativos jueguen con el estilo de directores clásicos de la época como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, pero también con la cultura pop de la década siguiente y de la que Mel Gibson es un referente.

Nhung Kate y Ben Robson en escena de "The Continental". / Katalin Vermes

“El Nueva York de los años 70 era bastante asqueroso. Yo nací allí, pero viví en el campo. Una vez fui a la ciudad y recuerdo que estuve todo el día intentando quitarme el hollín de las fosas nasales”, contó Gibson sobre los contrastes de la ciudad en aquellos años y que marcan el clima de la producción a través de escenarios, vestuario y, por supuesto, música muy representativa de esos tiempos.

“Creo que esta serie será una introducción maravillosa a muchos aspectos diferentes del mundo de ‘John Wick’, específicamente al Hotel Continental. Pero también, si han visto todas las películas, se encontrarán con pequeños huevos de Pascua. Es realmente una suerte que tengamos a todos los productores de la saga involucrados, porque todo está supervisado y hay una continuidad muy estricta para honrar el estilo que tuvieron las cintas”, destacó Colin Woodell en la misma entrevista.

Mishel Prada es KD, uno de los nuevos personajes en "The Continental". / Katalin Vermes

Mishel Prada como Miles en escena de "The Continental". / Katalin Vermes

Además de la promesa de resolver preguntas como quiénes son los padres de John Wick, “The Continental” quiere traer novedad incluso dentro de lo que ya es familiar para los fans de la saga.

“No había visto las películas de ‘John Wick’ hasta que recibí la oferta para este proyecto, entonces tampoco había visto al Winston de Ian McShane, así que pensé: ‘Está bien, voy a abordar esto como si fuera mío y veré si encaja’. Luego vi tres películas de la saga en un lapso de 24 horas, lo cual fue mucho, pero también fue muy informativo, para captar sus pequeños matices. Tuvimos una discusión sobre cuánto de lo que Ian había hecho queríamos replicar, y luego, en realidad, tenía sentido para nosotros decir que ya que es una historia de 30 años atrás, estamos ante una persona casi completamente diferente. Así que tuve mucha libertad para ponerle de lo mío”, indicó Woodell.

La acción como un personaje protagónico

Lo que sí promete ser muy fiel a la historia original es el empeño en hacer de la acción un ingrediente principal. Para ello, han contado nuevamente con 87eleven para crear las escenas de acción y darle un estilo de lucha único a todos los nuevos personajes. Bueno, no a todos...

“Cuando supe que sería parte de la serie, pensé: ‘Finalmente podré entrenar y convertirme en este tipo de acción’. Pero luego empiezo a leer los guiones y me doy cuenta que en realidad no hay mucho que mi personaje tenga que hacer en ese campo, simplemente estoy esquivando la línea de fuego, no estoy pateando traseros. Pero creo que eso es lo bueno de Winston: es inteligente, ser listo es su poder. No necesita patear traseros, porque es más astuto que los demás”, confiesa Woodell.

Nhung Kate y Colin Woodell en "The Continental". / Katalin Vermes

Quién sí tuvo mucha acción fue Ben Robson, el actor que interpreta a Frankie, el hermano mayor de Winston que conoceremos en esta historia, y quien protagoniza una de las primeras secuencias de acción de la miniserie.

“Cuando tenía una coreografía increíblemente desafiante, los chicos de 87eleven me ayudaban a descomponerla y a convertirla en algo que se sentía más simple. Eso me llevó a un lugar donde me sentí súper cómodo y creo que salieron escenas realmente geniales. Me rompí un par de dientes grabando una de las peleas, pero todo ha valido la pena. Creo que es en gran medida la identidad del programa y, nuevamente, encaja en lo que, con suerte, al público le encantará tanto como a mí me encanta John Wick”, afirmó Robson.

Para Albert Hughes, director del primer episodio, el mayor desafío de esta producción fue una regla que se impusieron al iniciar el rodaje: no aburrir nunca a la audiencia. “Nos dijimos: tiene que haber siempre un elemento en cada escena que haga que la gente se emocione, ya sea un accesorio, una canción, una elección de vestuario, una elección de actuación, una elección de cámara, una elección de iluminación, una elección de sonido... Tiene que haber algo constantemente a lo que el público diga: ¡Qué es esto, es muy interesante!”, explicó el cineasta.

El primer episodio de “The Continental” ya está en streaming. Dale un vistazo y juzga tú mismo si realmente lo lograron.