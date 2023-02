Netflix continúa apostando por nuevos títulos para alimentar su oferta de contenido. Por ello, semanalmente el servicio de streaming revela qué producciones son las que han acumulado una mayor cantidad de horas en visualización.

Durante esta última semana, “Tu casa o la mía”, la cinta romántica protagonizada por Ashton Kutcher y Reese Witherspoon, la cuarta temporada de “You” con Penn Badgley y la película española “Infesto” han encabezado el Top 10 de Netflix, sin embargo, estos no son las únicas producciones que han logrado llamar la atención de los suscriptores durante los últimos siete días.

Hablan los números

Si hablamos en cifras, “Tu casa o la mía”, obtuvo un total de 51.2 millones de horas visualizadas por los sucriptores, lo que le dio el primer lugar dentro del Top 10 de películas en inglés más vistas a nivel global. En la lista, le siguen producciones como “True Spirit”, “Ustedes”, “Bloodshot”, la cinta animada “Minions: The Rise of Gru” y “Lyle, Lyle, Crocodile”.

Más abajo, “Pamela, a love story”, el documental donde Pamela Anderson cuenta pasajes pocos conocidos sobre su vida, ocupa el séptimo lugar de la lista. Es seguida por “Sniper: Ultimate Kill”, “Enough” y, por último, “Sniper: Ghost Shooter” con 5.3 millones de horas en visualización.

(Foto: Netflix)

En cuanto a las series en idioma inglés, la recién estrenada cuarta temporada de “You” consiguió el primer lugar del Top 10 al acumular 92 millones de horas visualizadas por los suscriptores de Netflix. Mientras que la segunda entrega de “Ginny & Georgia” bajó al segundo puesto con 25.7 millones de horas en visualización y “Merlina” obtuvo el tercer lugar.

Dentro de esta importante lista también se encuentran la primera y tercera temporada de “You” y la primera entrega de “Ginny & Georgia”; así como las partes 1 y 4 de “New Amsterdam”, “Lockwood & Co.” y “Love Is Blind”.

(Foto: Netflix)

En el apartado de películas de habla no inglesa, “Viking Wolf” se apoderó del primer lugar al acumular 21.4 millones de horas en visualización y la producción española “Infiesto” ocupó el segundo puesto, seguida por “Thunivu” y “Thunivu (Hindi)”.

Más abajo, en el quinto lugar, encontramos a la película alemana “All Quiet on the Western Front”, protagonizada por Felix Kammerer y nominada a nueve categorías de los Premios Oscar 2023, seguida por “Vadh”, “I Like It But It Scares Me”, “Narvik”, “My Name Is Vendetta” y “Troll”.

(Foto: Netflix)

En cuanto a las series de habla no inglesa, la primera entrega de “Physical: 100″ se posiciona en el primer lugar del Top 10 con 41.6 millones de horas visualizadas. Le siguen “Crash Course in Romance”, “La chica de nieve”, la tercera temporada de “La Reina del Sur” y “True Beauty”.

(Foto: Netflix)

¿Cuáles son las producciones más vistas en Perú?

El gigante del streaming también incluye en el Top 10 a las películas y series más vistas por cada país. En el caso de Perú, entre el lunes 6 y el domingo 12 de febrero, la producción cinematográfica más vista ha sido “Bloodshot” (2020), protagonizada por Vin Diesel con el papel de Ray Garrison y Eiza González como KT. En segundo lugar, está la nueva película de Netflix “Your Place or Mine” con Ashton Kutcher; mientras que el tercer puesto es para “Viking Wolf”.

“Sniper: Ultimate Kill”, “True Spirit”, “Sniper: Ghost Shooter”, la cinta animada “Sing” y “Ustedes” con Eddi Murphy y Jonah Hill. En tanto, los dos últimos lugares son para “The Hurricane Heist” y “She’s the Man”.

(Foto: Netflix)

En cuanto a las series más vistas en Perú, la tercera temporada de “La Reina del Sur” lidera nuevamente la lista y se mantiene por séptima semana consecutiva en el Top 10 de nuestro país. Esta es seguida por “Hasta que la plata nos separe”, la cuarta temporada de “You”, “Alchemy of Souls: Parte 2″ y “The Unbroken Voice”.

En el quinto lugar, tenemos a “Pablo Escobar, el patrón del mal” que sorprende al acumular 71 semanas en el Top 10. “Hajime no Ippo: The Fighting!”, la primera y segunda temporada de “La Reina del Sur” y “Merlina” completan la lista.

(Foto: Netflix)

