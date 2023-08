Si pensamos en pop peruano, un grupo símbolo de la década del 90 fue Torbellino. Como ocurrió con otros fenómenos latinoamericanos (RBD o Teen Angels por nombrar algunos), la banda nació en un programa de televisión. Para ser más específicos: una telenovela de Iguana Producciones que debutó en la señal de Frecuencia Latina en mayo de 1997. Y aunque los seis jóvenes que firmaron contrato para ser parte de la trama, pensaban que la historia de un grupo de chicos que ingresaban a un conservatorio de música con el deseo de volverse las más grandes estrellas, solo quedaría en el plano de la ficción, no pasó mucho tiempo para que sus canciones conectaran con millones de personas en la vida real.

El fenómeno de Torbellino creció tanto que se extendió en países como Ecuador, Chile y Colombia, donde el disco “Corazón de la ciudad”, el único que llegaron a grabar, sonó muchísimo antes de la llegada del nuevo milenio.

Por los 25 años del final de la telenovela, Bárbara y Fiorella Cayo, Érika Villalobos, Daniela Sarfati, Marco Zunino, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga se volvieron a reunir para contar su historia en “Pasión y fuego”, un documental dirigido por Álvaro Luque y Oswaldo Villavicencio (e ideado por Alfredo Jiménez Pimentel) en el que recuerdan su historia y, en el camino, cuentan detalles poco conocidos de sus inicios, momentos de éxito y razones que los llevaron a la separación.

El documental se estrenó el 6 de agosto y puede ser visto de manera gratuita en YouTube:

Estas son 10 claves del documental “Torbellino: pasión y fuego”:

1. “Nubeluz” antes que “Torbellino”

Bárbara Cayo comenzó desde muy pequeña en el mundo de la televisión. Hacía comerciales y fotografías, pero pocos sabían que estuvo a punto de ser el rostro de “Nubeluz”. En el documental de los orígenes de Torbellino, la cantante reveló que ella había quedado “antes que Mónica Santa María” para el rol de dalina en el famoso programa de Panamericana Televisión. “Yo ya había firmado inclusive el contrato cuando me llaman y me dicen que ya no, porque iban a contratar a otra chica”, relató la mayor del clan Cayo, que tras ese rechazo empezó a recibir algunas propuestas de Iguana Producciones. Por ejemplo, audicionó para el papel que finalmente obtuvo Leslie Stewart en “Malicia” hasta que, dos años depsués, llegó el cásting de “Torbellino”.

2. Bárbara Cayo no quería que Fiorella vaya al cásting de “Torbellino”

En esa época, Bárbara Cayo vivía en Ancón junto a su familia y ya era madre de una pequeña: Arianna Rovegno. Ella decide hacer el cásting, pero no quería informarle de la convocatoria a su hermana Fiorella, quien también hacía comerciales. “Agarré mi carro para irme a Lima, pero no le quería decir nada a nadie, porque si se enteraba Fiorella, ella me iba a quitar el papel”, contó Bárbara entre risas.

Las hermanas Fiorella y Bárbara Cayo en el Grupo Torbellino. (Fotos: Documental Pasión y Fuego/ YouTube)

Finalmente, la joven cedió ante las preguntas que le hacía su madre al ver que su hija iba a hacer audiciones a Lima y le contó: “Como mi mamá es bien preguntona, me sacó con cucharita la verdad. Y le dije y le contó a Fiorella, para que vayamos juntas a las audiciones”, explicó Bárbara sobre cómo su hermana menor se sumó al proyecto Torbellino.

3. Marco Zunino iba a quedar fuera del grupo

Al igual que las hermanas Cayo, Marco Zunino ya tenía vasta experiencia ante cámaras cuando le avisaron de los proyectos de Iguana Producciones. Él estaba en Panamericana Televisión, acababa de hacer la exitosa “Canela”, cuando se lo ‘jalaron’ para una producción llamada “Cuchillo y Malú”, que contó Melania Urbina y Sandro Monzante como protagonistas. “Me llamaron para ser el coprotagonista, pero la telenovela no funcionó. Y lo que pasó conmigo fue que Magarita Morales (productora general de Iguana) decide quedarse conmigo y hacerme firmar un contrato de exclusividad para que no me vaya porque venía esta novela juvenil”, relató Zunino en el documental “Pasión y fuego”.

Lucho Llosa, cabeza de Iguana, se encontraba cerrando los detalles de “Anaconda”, su película con la debutante Jennifer López, mientras en Lima se cerraba el elenco de “Torbellino”, pero al volver decide hacer cambios y entre ellos, establece prescindir de Marco Zunino.

“Lucho metió a otra gente y sacó gente. Entre los que saca, me sacan a mí. Pero Margarita decidió pelear por mí, fui el único por el que peleó. Por eso es que yo no salgo en la presentación de la telenovela. Finalmente, entró con un personaje que tuvo aceptación y me ponen de pareja del personaje de Érika Villalobos”, contó Zunino.

4. Stephanie Cayo escribió “Poco a poco” para el chico de un comercial de TV

Uno de los primeros temas que grabaron para la etapa musical de “Torbellino” fue “Poco a poco”, autoría de Fiorella Cayo. La artista había filmado un comercial para la marca Camay cuando tenía 13 años (lo puedes ver líneas más abajo) y en él se daba un beso con un modelo, que sirvió de inspiración para su tema. “El chico en una parte de la escena va subiendo su mano por mi hombro y me tenía que dar mi besito y yo hice esa canción pensando en ese primer beso. Por eso la canción dice: ‘Te miro, me miras. Sé que mis ojos te ponen nervioso’”, contó Fiorella.

El sonido de la canción se definió por una artista que estaba muy de moda en América Latina a finales de los 90: Shakira, que grababa canciones de pop rock con arreglos simples.

5. Cantaban un tema de los Rolling Stones en vivo a pedido de Lucho Llosa

Tras salir al aire con la telenovela, Lucho Llosa empezó a vislumbrar la posibilidad de que el grupo musical dé el salto a la vida real. Y decidió ‘teastearlos’ con un show en vivo. El primer concierto de Torbellino fue en un festival del Colegio Roosevelt (la presentación se puede ver en YouTube). Pero para ello necesitaban más temas de los que tenían por ese entonces en televisión, es así que incluyen en el setlist algunos hits del pop rock en español de los noventa, pero también un tema inusual para el estilo de la banda: “Paint It Black” de los Rolling Stones.

La canción formó parte del repertorio de Torbellino a pedido de Lucho Llosa, que era fan de la banda británica. Por el estilo de los seis integrantes, decidieron que sea Pablo Saldarriaga el que interprete el tema, pero hasta a él le pareció una inclusión extraña en el ‘setlist’.

“Me pusieron a mí a cantar la canción. Y Torbellino tocaba ‘Paint It Black’ y ‘Circo Beat’ y ‘El amor después del amor’ de Fito Páez. Y me pusieron a mí porque era el único que podía enfrentar la canción, porque no todo el mundo puede enfrentar toda canción. Es como que me pusieran a mí a cantar una de Whitney Houston”, contó Saldarriaga.

“Pablo al salir a cantar decía ante todo el público: lo que voy a cantar, no está dentro de mi órbita, pero yo cumplo órdenes. Ponía el parche, pero yo igual me di el gusto de que Torbellino cantara ‘Paint It Black’”, bromeó Llosa.

Grupo Torbellino ensayando para su show en el Roosevelt. (Fotos: Documental Pasión y Fuego/ YouTube)

6. “Solamente tú” era un tema techno

Torbellino fue tomando más fama y necesitaba más canciones. Así que consideraban que necesitaban más canciones. Bárbara Cayo, que tenía muchas composiciones guardadas, presentó “Solamente tú”, que inicialmente tenía el sonido de un techno, pues produjo el tema con el DJ Jaime Cuadra antes de ofrecerla para la banda sonora de la telenovela.

La primera vez que Bárbara Cayo canta la canción frente a sus compañeros fue cuando estaban rodando una escena que en el libreto tenía la indicación: “Y aquí el grupo canta un tema”. Como nadie tenía un tema, Bárbara canta “Solamente tú” y despierta el interés de Camila, la hija de Lucho Llosa, que le dijo a su padre que le gustaba el tema.

“La canción yo la tenía grabada como maqueta en una versión techno, porque en esa época estaba de moda el techno. Se la enseñé a Lucho y no le gustó mucho. Me contó que habían contratado a un productor musical y él me pidió que la grabara a capella para que él pudiera redefinir el sonido”, relató Cayo sobre la versión final que hizo con el productor Gustavo Araníbar.

7. Los ‘basureaban’ y no creían en su talento

Aunque mucha gente los acusaba de no saber cantar, en el documental “Pasión y fuego”, los integrantes de Torbellino recordaron que, en realidad, en todos sus shows salían en vivo. Salvo algunas presentaciones en televisión, utilizaron pistas grabadas por necesidad.

“Nosotros nunca hacíamos playback”, destacó ´Érika Villalobos. “Siempre nos decían: ustedes hacen ‘playback’ y eso no era verdad. Siempre nos basureaban, pero nosotros nos vengábamos porque les quitábamos todo el público”, añadió la artista.

Érika Villalobos en la era de Torbellino. (Fotos: Documental Pasión y Fuego/ YouTube)

8. Pedro Suárez Vértiz iba a escribir un tema para Érika Villalobos

Cada uno de los miembros de Torbellino tenía un tema distintivo, el de Érika Villalobos se iba a llamar “Lobos de la noche” y la iban a hacer con Pedro Suárez Vértiz. Pero el trato con el rockero no continuó y ese tema quedó inconclusa, entonces Gustavo Araníbar, productor musical del grupo, presentó un tema que había grabado con su banda: “Noche azul”.

El tema, que se volvió insignia de Érika, inicialmente no le gustó a la actriz, porque la letra le parecía absurda. “Yo me decía qué es eso, yo no quiero cantar una canción que no entiendo. Ahora le tengo mucho cariño a la canción, es un tema que tiene mucha fuerza”, contó Villalobos en el documental.

9. Marco Zunino se fue por más dinero a “Leonela”

Marco Zunino fue uno de los primeros en abandonar el grupo antes de su separación. Según se cuenta en el documental “Pasión y fuego”, al único que lo dejaron sin contrato de exclusividad fue a Marco Zunino, lo curioso es que él fue el primero en ser buscado por la competencia.

“Me llegó una oferta de América Producciones, que era la gran productora en ese momento, habían construido un edificio con estudios, novelas vendidas a 17 países sin ni siquiera haber empezado la novela. Hubo un error de Iguana conmigo y no me amarraron. Creo que no pensaron que yo sería el primero al que buscaría otro canal para jalárselo”, contó Zunino, quien finalmente se fue a “Leonela”.

“Me hicieron una oferta que no podía rechazar y me fui”, contó el artista, que, tras su decisión, fue retirado del disco que ya había grabado, algo que confiesa le dolió mucho. “Lo que hicieron fue darle a Pablo todos mis solos y desgrabarme del disco y la sesión de fotos que hicieron para el disco ya es sin mí. Yo salgo en todos los pósters de la novela, pero en el disco yo no salgo y mi voz está, pero no me mencionan. La única que me menciona es Daniela Sarfati en su dedicatoria en el disco”, relató Zunino.

El Grupo Torbellino recibiendo reconocimientos por las altas ventas de su disco "Corazón de la ciudad". (Fotos: Documental Pasión y Fuego/ YouTube)

10. El interés de Emilio Estefan y cómo se frenó el potencial internacional

En el documental “Pasión y fuego” también se muestran imágenes del tour que hizo Torbellino en Ecuador, un país en el que el grupo peruano tuvo mucha repercusión. Sin embargo, pese al éxito del disco y de la televenola, la internacionalización de la banda se frenó, porque el grupo ya venía experimentando un desgaste y, según cuenta Lucho Llosa, ya varios pensaban en sus carreras en solitario.

Antes de ello, el productor y director sí buscó algunas alternativas fuera para sus artistas. Es así que llegó a tocarle la puerta a Emilio Estefán, famoso productor musical.

“Yo le llevé a Emilio Estefán en algún momento unos videos de algunas canciones de ellos y le interesó, pero cuando ya hay ese tremendo éxito, curiosamente, ya cada uno empieza a pensar en carreras individuales y entonces empezaba a resquebrajarse la proyección del grupo. Yo sentía que para mantenerlos como grupo había que hacer más de nana que de productor, por los egos y todo esto”, relató Llosa.

Lazlo Kovacs se sumó al grupo Torbellino tras la salida de Marco Zunino. (Foto: Pasión y Fuego/ YouTube)

El Grupo Torbellino continuó con otra formación que se pudo seguir también en televisión con la secuela llamada “Boulevard Torbellino”. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que se vengan más cambios drásticos. Así, en 1999, las hermanas Cayo pasan a Panamericana Televisión junto a Gabriel Calvo y Laszlo Kovacs para el programa concurso juvenil “A Mil X Hora”.