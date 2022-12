La séptima película de la saga “Transformers” llevará por nombre “El despertar de las bestias” y llevará al público a una aventura a través del mundo en la década de los 90 junto a los Autobots e introducirá una nueva generación de Transformers, los Maximals, en la batalla existente en la Tierra. entre Autobots y Decepticons.

Dirigida por Steven Caple Jr. y protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback, la película llegará a los cines de América Latina el 8 de junio del 2023. ¿Cuándo se podrá ver en streaming? En esta nota te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Sobre la película

“Transfomers: The Rise of the Beasts” comenzó a crearse en marzo de 2019 cuando los guionistas de la franquicia empezaron a escribir el libreto a manera desecuela de la taquillera “Bumblebee”.

El rodaje de “El despertar de las bestias” arrancó en junio del 2021 en Los Ángeles, California. Entre agosto y octubre el equipo se trasladó al Perú, donde se filmaron escenas en ciudades muy turísticas como Cusco, Ica (Nazca) y San Martín (Tarapoto). Las últimas tomas de la cinta se filmaron el 20 de octubre en Brooklyn y Montreal.

Cusco aparece en el tráiler oficial de “Transformers: Rise of the Beasts”. (Foto: Captura)

La trama de “Tranformers 7″ está ambientada en los años 90, cuando lalucha entre los Autobots y Decepticons se ve expandida por la adición de los Maximals y Terrocons. La película permitirá adentrarnos en el pasado de Optimus Prime y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en el líder que conocemos.

¿Cuándo se verá en streaming?

“Transformers: El despertar de las bestias” se estrenará en cines en el siguiente calendario:

América Latina: 8 de junio de 2023.

Estados Unidos: 9 de junio.

Al ser distribuida por Paramount, en streaming, la cinta debería estrenarse por la plataforma oficial de esta empresa: Paramount+, que actualmente está disponible también en América Latina.

De momento, no se sabe la fecha exacta de su llegada a la plataforma. Pero, como ha ocurrido con otros títulos importantes de su catálogo, su lanzamiento podría demorar varios meses, dependiendo del desempeño en taquilla del filme. Por ejemplo, “Top Gun: Maverick”, el lanzamiento más exitoso de Paramount en cines en 2022, se estrenó en mayo y se anunció su llegada al streaming recién para diciembre de este año.

El primer tráiler de “Transformers: Rise of the Beasts” revela escenas filmadas en Cusco y San Martín. (Foto: Captura)

Otras películas de “Transformers” en streaming

Estas son actualmente las cintas de “Transformers” que puedes ver en alguna plataforma de ‘video on demand’ formal:

Título Año Plataforma Bumblebee 2018 Paramount+ Transformers 2007 Netflix Transformers: Revenge of the Fallen 2009 Netflix Transformers: Dark of the Moon 2011 Netflix Transformers: Age of Extinction 2014 Netflix Transformers: The Last Knight 2017 Netflix Transformers Prime (Animada) 2010 HBO Max