La coctelería en Lima está más efervescente que nunca con una semana completa para aprender y disfrutar de nuestra gastronomía líquida. El Lima Cocktail Week es el punto de encuentro para conocer los nuevos spots cocteleros y, a través de rutas por distritos como Miraflores, Barranco, San Borja, San Isidro, Surquillo y el Centro Histórico de Lima, conocer la diversidad de sus propuestas en cientos de cocteles de autor.

Franco Cabachi, uno de los gestores de este evento, nos comenta que la idea nació dado el movimiento que genera por las noches los encuentros en Clase Maestra, una plataforma que lleva más de una década dedicada a la formación y profesionalización de bartenders y otros actores de la industria de bebidas en Latinoamérica. Clase Maestra suele convocar especialistas del rubro de distintos países y, por algunos días, pueden mover un flujo de hasta 900 personas que acuden a capacitarse y, por las noches, visitan las barras limeñas. Pero, ¿por qué no sumar al público general?

Franco Cabachi y Manuel Cigarróstegui, creadores de Lima Cocktail Week.

“La idea de un Cocktail Week es trasladar al consumidor final a los bares durante una semana. Ser ese puente de comunicación para que la gente vaya a los bares y conozca las propuestas. Esa iniciativa nace en Londres hace más de 15 años, donde muchos bares se activan durante una semana determinada. Queremos que Clase Maestra siga fortaleciendo la parte educativa, siga haciendo esa plataforma de networking e inspiración; y, por otro lado, que Lima Cocktail Week tenga su propia historia, su propia vida y que en la noche se comience activar en los bares”, nos comenta Franco Cabachi.

Siete rutas, cientos de cocteles

La propuesta ha sido crear rutas de bares en cada distrito participante. En la primera etapa se pensó activar estas rutas con 20 bares dirigidos por amigos cercanos; sin embargo, lograron convocar a 50. “El próximo año es muy probable que dupliquemos la cantidad o inclusive, me animaría a decirte que lo triplicamos porque se han quedado muchos bares afuera”, sostiene Cabachi.

Con Lima Cocktail Week se busca comunicar a qué sabe Lima, que se converse sobre los distintos puntos de vista de lo que Lima está haciendo en sus barras y mezclas. Salir de la zona de confort y encontrar nuevos rostros, nuevos insumos y disfrutar de una buena copa pensada en cada detalle. Es ir por los destilados peruanos, piscos, vermouths, whiskys mezclados con productos nacionales que están llamando mucho la atención de Latinoamérica. “Claramente, la gastronomía es todo. Nosotros como Perú somos un referente a nivel global, pero estamos tratando de darle personalidad o darle un poquito más de identidad a propuestas que han venido fortaleciéndose durante muchos años. Para nadie es secreto que Carnaval puso a Perú, al concepto de bares, a nivel del mundo”, así como Lady Bee y Sastrería Martinez dentro de la lista de The World’s 50 Best Bars. Para Cabachi sí hay un interés local y una mirada internacional hacia lo que están haciendo los bares peruanos.

Todas las rutas se encuentran en la página de Instagram @limacocktailweekpe.

¿Se van a encontrar descuentos? Cabachi nos comenta que “se ha incentivado una carta reducida de coctelería con las marcas que dan soporte a la propuesta al ecosistema de Clase Maestra, de esta manera los bares pueden desarrollar una carta reducida a un precio especial durante la semana. Aparte, habrá activaciones con los mejores bartenders del mundo dando vueltas por estos bares”. Es así que hay que estar atentos a las redes sociales de Lima Cocktail Week (@limacocktailweekpe) para conocer la agenda de eventos y el lugar. ¡Salud por los sabores de Lima!