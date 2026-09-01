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Resumen

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La barra del restaurante Los Primos de San Juan.
La barra del restaurante Los Primos de San Juan.
Por Diana Gonzales Obando

La coctelería en Lima está más efervescente que nunca con una semana completa para aprender y disfrutar de nuestra gastronomía líquida. El Lima Cocktail Week es el punto de encuentro para conocer los nuevos spots cocteleros y, a través de rutas por distritos como Miraflores, Barranco, San Borja, San Isidro, Surquillo y el Centro Histórico de Lima, conocer la diversidad de sus propuestas en cientos de cocteles de autor.

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