LATAM Airlines Group acaba de abrir su nuevo lounge en la recién inaugurada terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Con una inversión de más de US$10 millones, el Lounge LATAM establece un nuevo referente en hospitalidad, diseño y sostenibilidad para los viajeros prémium de toda la región.

Con más de 2.450 metros cuadrados de superficie, el lounge incluye dos espacios diferenciados: Signature y Prémium. Se espera que, en conjunto, reciban a 25.000 pasajeros al mes, incluyendo socios LATAM Pass Black Signature, Black y Platinum, viajeros de cabina prémium y clientes elegibles de aerolíneas asociadas.

Paulo Miranda, vicepresidente de clientes de LATAM Airlines Group; Manuel Van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú; Emilio Rodríguez Larraín Salinas, presidente del directorio de LATAM Airlines Perú; y Ricardo Bottas Dourado, vicepresidente de Finanzas de LATAM Airlines Group. (Foto: LATAM)

“El nuevo Lounge LATAM de Lima refleja nuestra continua inversión en la experiencia del cliente, la segmentación prémium y los centros de conexión en toda la región. Estamos construyendo espacios que satisfacen las expectativas de los viajeros actuales, conectando nuestra región con una experiencia consistente, superior y sostenible en cada punto de contacto clave”, afirmó Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes del grupo LATAM Airlines.

Experiencia Prémium

Ubicado estratégicamente en uno de los centros de conexión más importantes de Latinoamérica, el Lounge LATAM de Lima simboliza el compromiso del grupo con una experiencia diferenciada para los clientes que viajan a través de su extensa red. El lounge combina un diseño vanguardista e identidad regional con comodidad y exclusividad de nivel internacional.

El Lounge LATAM en Lima es el primer espacio de la red del Grupo diseñado para obtener la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). (Foto: LATAM)

Diseñado en colaboración con el galardonado estudio de arquitectura Barclay & Crousse y el arquitecto e interiorista Jordi Puig, el espacio celebra las texturas, los paisajes y la estética sudamericanos mediante el uso de materiales de origen local como madera, ónix y terrazo pulido, así como textiles artesanales. Cada elemento fue cuidadosamente seleccionado para evocar una expresión contemporánea y refinada de la riqueza cultural de la región.

“Esto es más que un lounge; es una celebración de nuestra identidad como región. Cada detalle fue cocreado para honrar nuestra herencia y, al mismo tiempo, brindar una experiencia de clase mundial al viajero de hoy”, afirmó Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú. “Nos enorgullece que Lima ahora albergue uno de los lounge insignia de LATAM, que muestra la hospitalidad sudamericana con elegancia y autenticidad”.

Gastronomía con altura

El lounge ofrece una experiencia culinaria excepcional, liderada por James Berckemeyer, fundador de Cosme, reconocido entre los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, además del restaurante Alado. En colaboración con grupo Aramburú, la propuesta gastronómica combina ingredientes locales con técnicas culinarias internacionales para ofrecer un menú contemporáneo, sabroso y con un marcado carácter sudamericano.

Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú, Felipe Andrés Gutiérrez Arancibia, jefe de Producto en LATAM Airlines Group, y James Berckemeyer, chef a cargo de la oferta gastronómica del lounge. (Foto: LATAM)

Entre sus atractivos destacan un bar cosmopolita que sirve licores y vinos prémium, y una oferta de café de especialidad diseñada para reflejar la rica diversidad de la región.

Asimismo, el Lounge LATAM en Lima es el primer espacio de la red del grupo diseñado para obtener la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). Este hito refleja la estrategia de sostenibilidad de LATAM, que se centra en el uso eficiente de los recursos, la construcción responsable y un diseño innovador que minimiza el impacto ambiental durante las fases de construcción y operación.

LATAM Airlines Group S.A. es el grupo de aerolíneas líder en Latinoamérica, con presencia en cinco mercados nacionales (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú), además de operaciones internacionales en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y el Caribe. El grupo está comprometido con ofrecer una experiencia de viaje cada vez más conectada, sostenible y alineada con las expectativas de sus pasajeros. //