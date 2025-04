En el momento climático de la presentación de la banda nacional Gaia en el último Vivo x el Rock, ocurrió un hecho extraño que llamó la atención de más de uno. Michael Spitzer, el vocalista de la banda peruana, se acercó al micrófono para presentar a sus músicos, pero se quedó en blanco. Algo no encajaba. Vaciló. Se quedó en silencio. Tartamudeó. Luego olvidó una letra frente a un mar de 50 mil asistentes que, entre desconcertados y preocupados, no sabían si estaban presenciando una falla técnica, un olvido real o parte del espectáculo.

La respuesta llegó segundos después. “Lo que acaban de ver es lo que sucede en las primeras etapas del Alzheimer. Detectarlo a tiempo puede ayudar a retrasar su avance. Si conoces a alguien que está pasando por esto, llama al número que aparece en pantalla y agenda una cita”, anunció Spitzer, con la voz ya firme. Lo que parecía un error fue, en realidad, un acto cuidadosamente planeado para generar conciencia sobre esta grave enfermedad. Se calcula que en el Perú más de 200 mil personas mayores de 60 años padecen esta enfermedad neurodegenerativa que genera pérdida progresiva de la memoria, además de mucho dolor en las familias y hogares.

Michael spitzer (izquierda) es el vocalista y guitarrista de la banda Gaia, que participó de esta campaña original contra el Alzheimer. (Foto: Juan Ponce) / JUAN PONCE VALENZUELA

Esta campaña pudo llevarse a cabo gracias al concurso de varios actores, entre ellos la misma banda Gaia, la productora Kandavu (organizadora de Vivo x el Rock, la Asociación Peruana de Alzheimer, la agencia creativa McCann y la casa realizadora Cine70, quienes idearon esta representación para mostrar de manera directa cómo se manifiesta la enfermedad en sus primeras fases: confusión, pérdida de memoria, desorientación.

En medio de una jornada dominada por el estruendo de Anthrax, Marilyn Manson, Molotov y The Hives, la banda Gaia encontró la forma de hacer algo incluso más poderoso: sembrar un mensaje de conciencia y de alerta. Mientras los últimos acordes resonaban, la pantalla principal proyectó una frase que cerró el mensaje con contundencia: “No nos olvidemos de aquellos que no pueden recordar”. No los olvidemos. //