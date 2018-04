André Carrillo: "Vi nacer a mis gemelos y vine al repechaje"

Solo una vez, Ricardo Gareca ha cruzado sus propios límites para hablar de uno de sus futbolistas. Pasó después del amistoso con Islandia en Estados Unidos. Fue para definir a André Carrillo (26 años, 41 partidos en la selección), el único futbolista peruano en Inglaterra después de ‘Ñol’:

– André representa la esencia del fútbol peruano.

Y lo dijo en la buena.



- ¿Cuántas veces has visto el video del partido de la clasificación?



La verdad que el partido completo lo he visto unas cuatro veces, y he repetido muchos fragmentos. ¡Es muy fuerte!

- ¿Lloraste alguna noche con las imágenes?

Por supuesto, es muy emocionante. Particularmente, recuerdo haber llorado el día de la clasificación. Es un momento en el que se mezclan muchas emociones, alegría, satisfacción, sacrificio, ya que las clasificatorias sudamericanas son de las más duras del mundo. La gente a veces no sabe los sacrificios que uno debe hacer. Por ejemplo, en mi caso, mis gemelos [Samira y Cedric, fruto de su relación con la ex tenista y modelo Suhaila Jad Gómez] nacieron algunos días antes del partido de ida con Nueva Zelanda, los vi nacer y casi inmediatamente partí para unirme al equipo. Pero bueno, todo esto vale la pena y uno por su país lo da todo.

- ¿Qué significa para ti haber sido parte de este proceso? Estarás en los libros de historia.

Si te refieres a la clasificación al Mundial, es lo mejor que me ha pasado en la vida, luego del nacimiento de mis gemelos, claro. Me quedé fuera de la selección casi un año, pero nunca bajé los brazos. Sabía que si seguía entrenando al máximo nivel tendría nuevamente minutos en mi equipo y podría demostrar que puedo ser importante en esta selección. Lo que vivimos en las últimas fechas y la clasificación no me lo voy a olvidar nunca. Es algo que quiero contárselo a mis hijos.

- ¿Cuánto queda del André Carrillo sub 20? ¿Cuánto creciste y cuáles son tus pendientes?



Yo vine chibolo a Europa. Llegué a Portugal con 20 años y el fútbol aquí es distinto, el físico pasa a tomar más relevancia. La competencia es mayor y eso también cambia tu juego. Gané potencia de piernas y eso me ayudó bastante en el juego, sobre todo cuando estoy por la banda.

- Desde afuera se ve un grupo muy solidario. ¿Es así en realidad? ¿Cómo definirías el plantel de Perú que irá al Mundial?



Como un Equipo, con E mayúscula. Somos una familia solidaria con un estilo que es casi innato al jugador peruano. Es el fútbol que nos nace. Igual hay competencia interna, pero es sana y todos nos apoyamos. Cuando no me ha tocado jugar, he sido el primero en alentar a mi compañero que era titular. Repito, este es un equipo y todos tenemos como mira el objetivo colectivo antes que el individual. Estoy dando lo mejor de mí cada día, quiero ser titular en el Mundial, poder aportarle al equipo con mi juego y que mis hijos se sientan orgullosos de mí.

No te pierdas la entrevista completa este sábado en la edición impresa de la revista Somos.