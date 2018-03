Andrés Salas: “Felicidad es que mis perros me reciban en casa”

Músico, actor y amante tanto de los animales como del chocolate. El artista peruano Andrés Salas presenta la obra Santiado, el pajarero junto a Gisela Ponce de León, Óscar Meza y Mayra Najar.



Basada en el libro de Julio Ramón Ribeyro, la historia cuenta la vida de un limeño alucinado que vive durante el Virreinato de Amat. La temporada va hasta el 27 de febrero en el Teatro La Plaza en el C.C. Larcomar.



1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Jugar fútbol, escuchar música y caminar.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Llegar a casa y que me reciban mis 4 perros.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Dejar de disfrutar mi trabajo.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Mi hiperactividad.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy bien desordenado.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi familia y mis amigos (que son mi familia también).



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que desaparezcan los chocolates y los helados de la faz de la tierra.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi mochila de tortuninja.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La soberbia.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Noooooo”, “Concha tu abuela”, “tu mamá calata”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir haciendo lo que más me gusta.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Todos los días sin excepción.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Uff, muchas veces. Abrazando a mi viejita, matándome de risa con mi hermana, haciendo cojudeces con mis amigos, trabajando... muchas muchas.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mis estudios.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mis camisetas de la U.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Actuar y Cantar.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La sinceridad, lealtad y sentido del humor.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La libertad y sentido del humor.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Tengo 2, José Olaya y Miguel Grau.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Feliz.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Un perro.



22. ¿Cuál es tu lema?

Ya que chucha...



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Nada, así chancadito estoy feliz.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me encantaría saber dibujar y pintar.



25. ¿A qué persona viva admiras?

Jane Goodall.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La honestidad.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Las Tortugas Ninja y Wolverine.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

No tengo uno en particular, últimamente me han gustado mucho Hernán Casciari, Paul Auster y Haruki Murakami.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

La sinceridad, alegría y la pasión con la que hacen sus cosas.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

No lo sé, en la política hay muchos, no sabría por cuál comenzar.