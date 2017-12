Año 2017: las historias detrás de las portadas de Somos

Están los perfiles, las crónicas y los reportajes. Pero están también otros relatos, los derivados de la confección y producción de la noticia.

A continuación, algunas de nuestras portadas y el detrás de cámaras de cada una narrado por el equipo de Somos.

PORTADA 1595: PICOTAZOS

Un año tardó el patriarca del Partido Popular Cristiano (PPC) en aceptarnos la entrevista. La Vía Expresa, una de las obras más emblemáticas de su paso por el municipio limeño, cumplía 50 años y Luis Bedoya Reyes finalmente accedió a nuestro pedido por la ocasión. Pero eran momentos de crisis. Meses antes se había censurado al ministro de Educación Jaime Saavedra; asimismo se hablaba de la posibilidad de remover otros y no había propuesta del Ejecutivo que pasara por la mayoría fujimorista del Congreso. El ‘Tucán’ no pudo evitar referirse al tema y planteó un diálogo entre Kuczynski y Keiko Fujimori. Sus palabras tuvieron tal repercusión que dos días después de publicado el artículo la lideresa fujimorista invitó al presidente a dialogar.

PORTADA 1606: YO SOY...

Esta tapa fue publicada en setiembre, un mes antes de la ejecución de los Censos Nacionales 2017. Inicialmente se iba a preparar un artículo corto que diera cuenta de la necesidad que se tenía entonces de reclutar voluntarios para encuestar. Sin embargo, en la recopilación de información nos llamó poderosamente la atención una de las nuevas preguntas en el cuestionario que se iba a aplicar a todos los peruanos: la referente a la autoidentificación étnica. Previmos que podía desencadenar la polémica respecto de su validez y por eso la pusimos en portada. Y así fue (miembros de la comunidad tusán, por ejemplo, escribieron cartas a Somos dejando en claro su molestia al haber sido obviados dentro de las opciones de respuesta). Los censos, finalmente, se llevaron a cabo en medio de una avalancha de críticas por errores en el proceso. El jefe del INEI fue removido del cargo.

PORTADA 1613: PÓNTELA

En plena efervescencia pelotera, la misión periodística era contar la historia de la camiseta peruana. Ante la escasa información, el trabajo nos llevó a conversar con periodistas de vieja guardia, a fatigar libros en la Biblioteca Nacional y a tocarle la puerta al coleccionista Jorge ‘Chupo’ Arriola. En su casa de San Isidro, a los pocos minutos, hallamos el Santo Grial buscado para la portada: la primera camiseta peruana que llevó una franja diagonal roja sobre el pecho. Era de 1936 y si no se desintegraba era porque estaba protegida por dos lunas. Arriola se negó a sacarla de su marco protector para el lente de Fidel Carrillo, una preocupación entendible, así que el retocador de imagen tuvo que usar magia digital para limpiar la foto tomada de reflejos de luz y tenerla lista para una carátula memorable.

PORTADA 1615: ¡POR FIN!

Cuenta el dibujante Andrés Edery que Zabivaka a lo Reimond Manco nació primero como una ilustración para su sección en esta revista, “Otra Vez Andrés”. Sin embargo, a esta se le vio potencial y se decidió ponerla de portada luego de que Perú clasificó al Mundial. Estuvo lista desde el partido contra Colombia. “Me negaba a pensar en la posibilidad de un plan B. Es decir, una portada alternativa con Perú fuera del Mundial. Felizmente, le ganamos a Nueva Zelanda, porque, de lo contrario, creo que no habría sido capaz de dibujarla”.

PORTADA 1581: NO ESTÁN SOLOS

Francisco Rodríguez es editor fotográfico de El Comercio. Usualmente no sale a reportear, pero la noticia lo ameritaba. En Huachipa, como en muchas otras partes del Perú, se vivían en marzo los estragos de las inundaciones, así que ahí se dirigió. Estaba debajo del puente cercano al zoológico, donde el río Rímac se había desbordado, cuando se encontró con vecinos que no podían cruzar de un lugar a otro. De pronto vio cómo un policía se aproximó a una madre con un bebe en brazos y le pidió al niño. La ayudó. “Me pareció una escena emblemática porque era la misma que se estaba repitiendo en todo el país. Era un peruano ayudando a otro peruano”. La foto, inicialmente, se puso en la cuenta de Instagram de El Comercio por falta de espacio en el impreso y esta se viralizó en redes sociales. Luego hubo la duda de ponerla como tapa de esta revista. No pudimos resistirnos.

PORTADA 1576: KAWSAQ RIMAY (LENGUA VIVA)

Una mañana de febrero visitamos al destacado profesor de quechua Iván Acuña en una de sus clases en la Universidad Agraria. Se acercaba el Día Internacional de la Lengua Materna y queríamos hacer un homenaje al runa simi, el idioma nativo más hablado en América, con una portada escrita en la lengua de los incas. El Ministerio de Cultura se sumó a la intención y juntos sacamos una portada que fue felicitada públicamente por el ministro Salvador del Solar y compartida más de ochocientas veces en redes. Un error al consignar un crédito de forma incorrecta en quechua echó sombra al esfuerzo –no al gran diseño de Verónica Calderón, sin duda–, pero igual mereció la pena por el alcance obtenido y el mensaje de revaloración de nuestras lenguas originarias.

PORTADA 1590: ROCK & FE

Habían transcurrido varios años sin que se supiera cómo estaba Pedro Suárez-Vértiz. Columnista de esta revista y autor de cuentos infantiles, producía con su mánager conciertos, pero sin salir de casa. Nadie lo había visto en mucho tiempo. Pedro lo maneja todo con su iPhone, desde que una enfermedad neuromuscular le afectó la motricidad y el habla. Somos visitó al músico en la intimidad de su hogar, a propósito de un libro sobre su vida que se presentó en la Feria del Libro este año. En su habitación –su burbuja de paz y creación al mismo tiempo– nos habló de Dios, de fe, de no dejarse derrumbar. Fue enfático en exigir una ley para el uso medicinal del cannabis, para aplacar dolencias como la suya, que la medicina común aún batalla por entender.

La única condición para ser fotografiado fue que su hija María José hiciera los retratos. La fotógrafa de 22 años aceptó feliz el encargo. El primero de sus disparos es esta portada. El segundo abrió la nota en interiores.