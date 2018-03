Año Nuevo Chino: lo que les depara el 2018 a estos personajes

- / -

Donald Trump (1946): Este noviembre las elecciones legislativas podrían llevarlo a perder su mayoría en el Senado. Además, la investigación sobre sus nexos con Rusia podría ser el principal vehículo hacia el impeachment (juicio político). El maestro esotérico Francisco Choy ve que “su mente no lo dejará tranquilo y su espíritu rebelde lo hará actuar sin detenerse”, indica. “Cumple con algunas promesas de su campaña, no renunciará a lo que se proponga”, añade Choy. No se sabe si esto será favorable o no para el resto del mundo.