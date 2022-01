Conforme a los criterios de Saber más

La idea del coaching entró al imaginario social del peruano común y silvestre hace ya algunos años. Con el paso del tiempo, hemos aprendido a diferenciar a los charlatanes de los verdaderos coachs. Estos últimos son profesionales certificados, la mayoría especializados en áreas muy específicas, que ofrecen su ayuda y sus conocimientos para acompañar a sus alumnos y alumnas a cumplir sus retos. ¿Todos necesitamos alguna vez de un o una coach? Depende de la personalidad y de la historia de vida de cada uno; pero, en esta oportunidad, cinco coachs nos dejan algunas ideas para triunfar el 2022. Tome nota y trabaje en ello, que el coaching es una herramienta, no un acto de magia.

“Para y mirar hacia adentro”

(Ilustración: Dalia Eccoña Berru)

Catherina Espinoza (@catherina.coachdeproposito) trabajó por 14 años en el mundo corporativo, en una conocida empresa multinacional. “Tenía un súper sueldo, un súper cargo y mucho prestigio, pero no era feliz. No le encontraba sentido a lo que hacía. Sentía que tenía que haber algo más en la vida que simplemente trabajar por un sueldo, pero no sabía qué era ni cómo encontrarlo. Hasta que descubrí mi Propósito de Vida y todo cambió. Renuncié a la empresa y decidí convertirme en Coach de Propósito de Vida, para ayudar a todos los que se sienten como me sentía”, cuenta.

Catherina tiene claro que es imposible ser feliz sin un propósito, y que, una vez que lo encontramos, todas las piezas del rompecabezas de nuestra vida van cayendo en su lugar. Por eso, en sus mis sesiones y talleres ayuda a las personas a encontrar lo que las apasiona y las guía para que puedan vivir haciendo lo que aman. Para este 2022 Catherina recomienda a los lectores de Somos:

“Muchas veces lo que más nos frena de hacer un cambio es no saber lo que queremos realmente. Pero ¿es eso verdad? Decimos “es que no sé lo que quiero” y usamos esta frase como la excusa perfecta para no avanzar, para seguir en ese trabajo que nos marchita el alma.

Y yo te pregunto, si tú no sabes lo que quieres, ¿quién lo puede saber? No es que no lo sepas, es que no has tomado el tiempo de sentarte en silencio y sin distracciones a pensar de verdad qué te gustaría hacer con tu vida.

O quizás ya sabes qué quieres, pero te da miedo intentarlo porque piensas que si fracasas, se te caerá el mundo encima. No es así. La única manera de avanzar es equivocándote en el camino, probando, intentando, hasta que encuentres eso que te llene no solo el bolsillo sino también el alma.

Entonces, este 2022 toma el tiempo de parar y mirar hacia adentro, de conocerte más, de escribir cómo te sientes. Descubre qué es lo que quieres lograr y qué acciones puedes tomar para acercarte cada día más a la vida que sueñas. Y si no lo has hecho aún, este año invierte en ti. No en cosas materiales y temporales, sino en tu crecimiento personal. ¡Es la única inversión que te durará para siempre!”

“Sé realista. Establece metas SMART”

(Ilustración: Dalia Eccoña Berru)

Angie Trelles (IG: @angietrelles.coach) es coach de desarrollo profesional y trabaja con mujeres que quieren crecer y desarrollarse profesionalmente y no saben por donde empezar a salir del status quo. Ofrece sesiones de coaching que permiten, a través del autoconocimiento, fijación de metas y elaboración de planes de acción, llegar de manera estratégica a sus objetivos.

¿Qué nos dice Angie que debemos tomar en cuenta para este 2022?:

“Todo inicio de año nos lleva a reflexionar que hemos logrado en el año que se va y queremos lograr en el que viene.

Probablemente tenemos muchas metas que se repiten año tras año y la pregunta aquí es: ¿tienes bien definido tu objetivo? y ¿Cuentas con un plan que te permita alcanzarlo? (tiempo, recursos, capacidad, etc)

Mis 3 consejos para ti son:

Sé realista donde estas parada hoy. Este es un ejercicio individual, no te mientas. Establece metas con la metodología SMART: Específico, medible, atractivo, retador y temporal. Esto te permite pasar de un objetivo vago a una meta concreta Si sientes que no estás pudiendo sola, busca ayuda.

Bonus: Celebra tus pequeñas victorias, nadir más que tú sabe cuando te cuesta alcanzarlas”.

“Nuestro bienestar financiero tiene que ver con las decisiones que tomamos”

(Ilustración: Dalia Eccoña Berru)

Truelany Guerra (@the.money.tribe) es administradora de profesión y mentora de finanzas personales para mujeres. Ofrece cursos, talleres y bootcamps de metología teórico práctica sobre manejo de finanzas (el próximo comienza en febrero). Para ella, tomar el control de nuestro dinero empieza por potenciar nuestra educación financiera. “Si no sabemos manejar $1,000 tampoco sabremos como manejar $10,000. No hay fórmulas mágicas para tener finanzas saludables lo que realmente hará la diferencia son las acciones concretas que tomemos y lo intencional que seamos con nuestra educación financiera”, dice. En esa línea, aquí van sus recomendaciones para empezar con todo y de la mejor forma nuestro 2022:

“Nuestro bienestar financiero no tiene nada que ver con la cantidad de ceros en nuestro salario sino con las decisiones que tomamos cada día. Tomar el control de nuestro dinero y transformar nuestras finanzas depende sólo de nosotras. Déjame mostrare como:

Entendiendo la raíz de nuestros hábitos y comportamientos. De esta forma podremos sanar nuestra relación con el dinero y abandonar creencias que limitan nuestro bienestar financiero. Haciendo un presupuesto realista que nos permita alcanzar nuestras metas financieras sin dejar de disfrutar lo que nos hace felices. El presupuesto no es una lista de gastos, es un plan mensual para tu dinero. La clave está en utilizar una metodología practica que se adapte a tus metas financieras, tu estilo de vida y dinámica familiar. Creando un plan para eliminar las deudas de tu vida. No importa cuánta deuda tienes ni porque la acumulaste, lo importante es crear una estrategia clara para atacarla y acabar con ella. Estableciendo un plan de jubilación para que nunca más te preguntes si algún día podrás dejar de trabajar o si lo que vienes aportando hasta hoy será suficiente”.

“Busca tu propio método de planificación, no trates de imitar”

(Ilustración: Dalia Eccoña Berru)

Andrea Chávez (@theplanningjourney) es mentora de organización, planificación y productividad. En sus sesiones de asesoría plantea revisar lo que ella llama los cinco pilares de la organización: prioridades, rutinas, herramientas de apoyo, técnicas de productividad y metas. “Es importante ver qué has estado haciendo hasta ahora para conocer cuáles son los pequeños ajustes o grandes cambios que debes hacer en el día a día para llevar una vida más equilibrada. Considero importante ver cómo estás actualmente para saber qué puedes mejorar. Cuando menciono una rutina ideal, no me refiero a algo tan perfecto que es imposible lograrlo, sino que por el contrario, es aquello que requerirá cierto esfuerzo, pero que es alcanzable. Puede que hablemos de muchos temas, pero sin importar cuáles son todos los que abarcamos, mi propósito siempre será que planifiquen para ser feliz”, dice.

Aquí los consejos para planificar mejor nuestros objetivos este 2022:

“Si tengo que dar solo un consejo sobre planificación, te diría que no busques la fórmula mágica, porque no la hay. La planificación no sucede de la noche a la mañana y es algo muy personal y si bien, es buenísimo que, tu familia, tus amigos, las redes sociales o los medios te den opciones, no es que haya un modo de planificar en particular que le funcione a todos.

Cuando alguien me pregunta: “¿Me compro una agenda o un calendario?” Para que yo pueda darle mi opinión, esta persona debe haber pasado por varias preguntas de mi parte, o peor aún: “Andre no sé cuál usar, ¿cuál usas tú?”. Así como creo fielmente en que uno puede planificar para ser feliz, también creo que no porque algo me funciona a mí, te va a funcionar a ti también. Hay que indagar en qué necesitas y cuál es la razón, para cada vez estar más cerca de encontrar un sistema de planificación y productividad que se adapte a tus necesidades. Tú no eres el que debe adaptarse, el sistema que crees debe adaptarse a ti. Y sin importar cuántos cursos de planificación lleves, si no pones de tu parte y trabajas en tus sueños, estos no se van a cumplir solos”.

La insatisfacción es el motor del cambio

(Ilustración: Dalia Eccoña Berru)

Javier Bermúdez (@coachingefectivo360), dicem que entendamos al Coaching como una herramienta de crecimiento constante en la vida personal y profesional. Esta ayuda se puede solicitar en cualquier etapa y momento de la vida, sólo tienes que tener ganas de avanzar, mejorar o lograr algo significativo.

Cuando hablamos de un proceso de coaching, nos referimos a la relación continua que tienen el Coach y el Coachee (cliente), donde trabajan de manera conjunta sobre los objetivos de este último.

Dependiendo de lo que se desee trabajar, el coaching puede ser de Vida (personal), Profesional (ejecutivo) o de Equipos. En el Coaching de Vida el protagonista es el Coachee; se toma como punto de partida su situación actual, se define el objetivo que le gustaría alcanzar y a partir de ahí, recorreremos juntos el proceso, profundizando, cuestionando las creencias y pensamientos que le impiden avanzar.

El Coaching Profesional es un proceso que busca fortalecer las competencias y habilidades que permitan mejorar el desempeño de los ejecutivos dentro de una organización. En este proceso se suelen mejorar las habilidades de liderazgo, comunicación, calidad de las relaciones interpersonales, entre otras competencias, alineadas a los objetivos de la organización. El fin es lograr un cambio sostenible en la conducta del Coachee (Ejecutivo) para mejorar su rendimiento y resultados.

El Coaching de Equipos busca lograr interacciones efectivas y de calidad entre los miembros de un equipo, fortaleciendo habilidades como coordinación, confianza, objetivos comunes, comunicación, compromiso, entre otras. Este proceso se complementa con talleres grupales y sesiones individuales si fuese necesario.

He dedicado los últimos 10 años de mi carrera como coach a ayudar a equipos y personas a identificar sus principales oportunidades de mejora como líderes, a cerrar esas brechas y a inspirar a quienes los rodean para obtener excelentes resultados.

Ya sea usted un gerente, fundador de una startup, alguien que está asumiendo un nuevo rol de liderazgo o un ejecutivo de alto desempeño, puedo ayudarlo a convertirse en un mejor líder para que pueda alcanzar sus objetivos, mejorando la confianza en usted mismo, logrando una verdadera conexión con su equipo de trabajo, construyendo una potente visión compartida y fortaleciendo su inteligencia emocional.

Recuerde que los grandes líderes inspiran a las personas a hacer grandes cosas.

¿Qué consejo darías como coach, dentro de tu especialidad, para alguien que busca un cambio y empezar de modo distinto el 2022?

Normalmente, el cambio inicia con un sentimiento de insatisfacción, es decir, sentimos que algo no funciona bien en nuestra vida personal o profesional. Esta situación genera incomodidad o malestar y es una señal que nos indica que hay algo que debemos mejorar.

También podemos identificar oportunidades de mejora en nosotros a partir de instrumentos de autoevaluación, retroalimentación de nuestros pares o jefes, coachs o amigos. No importa el origen de la oportunidad de mejora, lo importante es ser consciente que necesitamos un cambio. La principal barrera o limitante frente a un cambio es nuestro pensamiento. Si creemos que no es necesario o que no puedo, no tendremos la predisposición necesaria para realizar las acciones adecuadas en busca del cambio.

Podríamos apoyarnos en la pregunta ¿Qué podrías ganar y qué podrías perder si logras el cambio? El visualizar este estado futuro nos ayudará a tangibilizar el cambio y sus efectos. El primer consejo sería crear consciencia de la importancia del cambio y que sí podemos ser mejores.

Una vez que estamos convencidos, toca iniciar el proceso de cambio, aquí podríamos apoyarnos en las siguientes preguntas:

Si pudieras proyectar el futuro, ¿cómo te gustaría verte? En este punto no te olvides de trazar metas que permitan saber si te estás acercando o no a tu objetivo. Busquemos las principales barreras, ¿Qué te impide alcanzar ese estado futuro? No pierdas de vista que existen barreras externas, que no dependen de ti, pero también barreras internas, que sí dependen de ti. Explora tus sentimientos, ¿Cómo te hacen sentir esas barreras o limitaciones? Es importante explorar nuestros sentimientos porque a partir de ellos generamos ciertos comportamientos, que podrían estar a favor o en contra del cambio y deberán de ser controlados. Elabora un plan de acción, ¿Qué puedes hacer para superar esas barreras o limitaciones? Empieza con iniciativas que puedas llevar a cabo en el corto plazo, las victorias rápidas te ayudarán a generar mayor confianza en ti mismo e impulsarán el cambio. Pasemos a la acción, ¿Por dónde empezarás hoy? Aquí en donde se inicia el cambio, cuando empezamos a llevar a cabo nuestro plan de acción. Ten presente que en la medida que vayamos ejecutando el plan, este puede tener variaciones o mejoras propias del proceso.

VIDEO RECOMENDADO

Se trata de un coach certificado en una escuela de prestigio que por su trayectoria profesional y credibilidad lo llaman para acompañar procesos de coaching. null

TE PUEDE INTERESAR