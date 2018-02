Arequipa: la belleza de una playa escondida

Ella se llama Abril, pero para mí fue una angustia en febrero. No era parte de nuestro grupo –unos arequipeños a los que me había arrimado para poder conocer una playa inverosímil, casi como Krabi en Tailandia–. El caminante, Ricardo Espinosa, que lateó el litoral de punta a punta, decía que esta era la parte de la costa más fascinante del Perú.

Pero volvamos a Abril. Hay cosas que se sienten antes que se ven. Habíamos llegado a Matarani, puerto de partida para Honoratos. Tenía el pálpito que algo bueno iba a suceder, no sabía qué. Hasta que la vi, con su vestido floreado y sus ansias de comerse el mundo: lo gritaba su cuerpo, sus ojos y su piel de melaza. Era la hija del patrón de la lancha que nos llevaría a Honoratos.

Partimos rumbo al norte. La línea de costa era abrupta y misteriosa, llena de recovecos y absolutamente salvaje. Cero civilización, gracias a Dios. Primaba una arquitectura geológica alucinante que sabe de puntas, ensenadas, canales e islotes. A Honoratos, por ejemplo, no se la distingue desde el océano. Por eso la leyenda dice que el monitor Huáscar solía esconderse allí. La lancha ingresó por un laberinto marino hasta tener a la vista una playa de belleza casi irreal.

Después de recorrer más de mil kilómetros estábamos ahora frente al mar. Solo quedaba sumergirse en él. Después salí a caminar con Abril: vimos lobos, delfines y pingüinos. La conversación fluía bacán hasta que le pregunté si tenía pareja. “Me caes bien, pero no me gustan los hombres”, respondió. El viento del desierto acuchilló el silencio. Una pena, teníamos química, pero no física. Igual, siempre nos queda Honoratos.

