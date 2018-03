Ariel Contreras: “La naturaleza es el amor de mi vida”

Ariel Contreras, a sus 25 años, ha compartido más de cien historias en su paso por Europa y América. Hoy, siendo uno de los cuatro finalistas de Face2Hearts, la campaña promovida por la Unión Europea, viajará a 7 países de Latinoamérica para contar historias cautivadores de su población, más allá de los estereotipos y los prejuicios sociales. La intención del recorrido es compartir cambios positivos que, por la lejanía, normalmente se desconocen.

En el Perú, Contreras visitará familias emprendedoras que se desenvuelven en los eco-negocios inclusivos de Huarochirí (Lima) y conocerá mujeres artesanas y confeccionistas empoderadas en Sicuani (Cusco). Además, conversará con adolescentes y mujeres del proyecto “Eliminando la violencia sexual contra niñas y niños en la región de Huanuco”. Finalmente, viajará a Huancavelica y Junín (Satipo) para convivir con agricultores que innoven en técnicas de cultivo para mejorar sus condiciones económicas.

“Busco que las personas, al ver una fotografía mía acompañada por un texto o una historia, puedan llegar a conocer al ser humano y el espacio tan hermoso, complejo y diverso que poseemos, ya que uno no puede proteger ni cuidar lo que no conoce” confiesa Contreras.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Viajar y hacer fotos en el proceso.



2. ¿Qué sería para ti la felicidad perfecta?

Estar en la naturaleza con buen clima, paisajes y compañía.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Las alturas.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Perseverancia.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

A veces puedo ser demasiado cabeza dura.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La naturaleza y mi sobrino.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No poder seguir mis pasiones.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Soy muy, muy sencillo.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Ser arrogantes.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

Casi siempre que llego a algún lugar nuevo en este recorrido ha sido: “¡Bárbaro, qué bonito!”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Son dos. Por un lado, aprender a ser feliz con pequeños detalles y, por otro, ganar el concurso de Faces2Hearts de la Unión Europea.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando no estoy 100% seguro de una decisión importante, a veces puedo mentir para ganar tiempo hasta tener plena certeza de lo que quiero.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En el parque nacional Denali, Alaska, acampando frente a un glaciar completamente solo. Fue en 2016.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El tiempo y la energía que he puesto en agregar una voz más a las causas en las que creo.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

El que me permite crear, mi cámara.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

La fotografía.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

Que sea responsable y coherente.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

Admiro su existencia completa. La mujer es el ser más fascinante que existe.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Veo reflejado un poco de mí en cada persona que decide seguir el camino del corazón y trabaja para alcanzarlo. A esas personas les debo mi mayor respeto y admiración.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Satisfecho con la vida, habiendo amado mucho y dejando algún lugar mejor de lo que lo encontré.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

Un lobo (en algún lugar donde la caza no esté permitida).



22. ¿Cuál es tu lema?

Viajar es vivir.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Nada.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

¡Ser músico! Para mí la música es un talento de ensueño.



25. ¿A qué persona viva admiras?

A Chris Burkard, a Paul Nicklen, a Cristina Mittermeier.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La humildad.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Green Arrow.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Mark Manson, Julio Verne, Alain de Botton y Antoine de Saint Exupéry.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Su constante presencia en mis buenos y malos momentos. Además de su brutal honestidad.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Félix Bautista, senador de la República Dominicana.



EL DATO



El Test de Proust es una de las secciones más representativas de la revista Somos. Creado por el novelista Marcel Proust, el cuestionario proponía que era posible conocer a profundidad a alguien a través de preguntas sencillas.

