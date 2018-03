En julio de 2016 –exactamente un año después de ser agredida por su entonces novio, Adriano Pozo–, la abogada ayacuchana Arlette Contreras veía cómo su atacante era liberado por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Aquel fue el detonante para la marcha #NiUnaMenos, un movimiento que canalizó la indignación de una sociedad hastiada de feminicidios y abusos. Este sábado 12 de agosto Lima volverá a marchar por esa misma causa: acabar contra la violencia hacia la mujer. “Hubo muchas irregularidades en la sentencia. No había enfoque de género. Era una sentencia elaborada pro-agresor”, sostiene Contreras en conversación con Somos, a dos años del episodio.

En febrero de 2017, Contreras inició un nuevo proceso judicial, esta vez para que Pozo sea juzgado –como ella había denunciado desde un inicio– por violación sexual y feminicidio, ambos en grado de tentativa. Al día de hoy, Adriano Pozo sigue libre.

“Todavía no he tenido oportunidad de conocer a la nueva ministra (Ana María Choquehuanca), pero esperemos que su trabajo sea bueno y pueda ver mi caso”, indica Contreras a propósito de los comentarios sobre feminismo realizados por la titular del Ministerio de la Mujer. “Al inicio tenía miedo de llamarme feminista, pensaba que no tenía mucho de eso. Pero en redes sociales se suele hacer una sugerencia bien sencilla: hay que buscar el significado de lo que realmente es feminismo”, añade Arlette, reconocida en marzo pasado por el Departamento de Estado de EE.UU. con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje. “En este momento me considero una mujer que lucha por feminismo; no me sorprende ni me escandaliza el término. Estoy rodeada de mujeres activistas que son feministas y eso ha sido parte de una fortaleza para mí y para muchas mujeres. En realidad, para la sociedad. ¿El Perú necesita feminismo? Sí, necesita mucho más”, finaliza.