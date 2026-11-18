A Bandalos Chinos (léase “bándalos”, con tilde) muchos los conocen por sus canciones pegadizas y por ser miembros destacados de la camada del indie argentino que ganó protagonismo durante la década pasada. Otros los recuerdan por los noticieros: en julio de 2022, la banda protagonizó una tocada improvisada en el Parque del Amor, frente al mar de Miraflores, que congregó a cientos de sus fans, una docena de serenos inquietos, algunos policías y hasta la prensa. Las imágenes de la nutrida concurrencia, aún con mascarilla, se hicieron virales quizá porque transmitían algo optimista y esperanzador. Los festivales y espectáculos al aire libre retornaban lentamente y, de a pocos, también la sensación de volver a disfrutar de la música en comunidad.

“La verdad, no esperábamos esa convocatoria ni el impacto que tuvo”, recuerda Goyo Degano, cantante de Bandalos Chinos, desde Buenos Aires. Aquella era la primera visita del grupo al Perú y no contemplaban un concierto en Lima. Habían llegado como invitados a un festival en Huancayo, donde la mayoría de bandas cancelaron sus presentaciones por problemas de organización. Los Chinos fueron de los pocos heroicos que decidieron tocar allá pese a las dificultades. Días después, ya en su hotel de Lima, aburridos, con pasajes para el día siguiente y una jornada libre en la capital, armaron la tocada sorpresa en Miraflores, con un cajón peruano, un pequeño teclado rojo y sin micrófonos. Pensaban que se acercaría apenas un puñado de personas. “Fue algo que obviamente nos puso en el mapa en el Perú y nos dio la oportunidad de que nos escuche un montón de gente”.

Desde entonces, las visitas de los argentinos al Perú se han vuelto más constantes y convocantes. Este año tocaron en el festival Selvámonos, en Oxapampa, y muy pronto regresarán para una nueva edición del Veltrac Music Festival. Este último evento es el motivo de esta ronda de conversaciones de Goyo con la prensa peruana. De su paso por la selva central, recuerdan el recorrido entre montañas verdes y la oportunidad de conocer otra parte del país. “Fue una locura llegar hasta ahí. Hermoso el festival, hermoso conocer otros lugares del país”, cuenta. Volver tan pronto también lo entusiasma: “Ir al Perú dos veces en un año me parece que no es poca cosa”.

Bandalos Chinos es un puntal de lanza de la llamada Nueva Generación del indie argentino, con bandas como Conociendo Rusia y más.

Formados en 2009 en Beccar, al norte del Gran Buenos Aires, los seis integrantes de Bandalos Chinos se conocen desde que iban al colegio juntos. Entre ellos hay dos pares de hermanos: Iñaki y Salvador Colombo, y Tomás y Matías Verduga, que completan el grupo junto con Goyo y el bajista Nicolás Rodríguez del Pozo. Su pop melódico, con sintetizadores y vocación bailable, recoge parte de la herencia del Babasónicos más pop, pero también del lirismo de Luis Alberto Spinetta, uno de sus héroes personales. Crecieron dentro de la llamada Nueva Generación argentina, una escena que también reúne a Usted Señálemelo, Indios, Conociendo Rusia y otros artistas vinculados por la autogestión y los festivales compartidos.

Bandalos Chinos son una banda de indie pop argentino. Se conocieron en el colegio. Hay dos pares de hermanos dentro del grupo.

Bandalos Chinos es una banda indie debido al sonido asociado a su nombre, pero también por un modelo de autogestión independiente que forma parte de su esencia. Pese a su popularidad, no tienen un gran sello detrás. Los seis se involucran en la composición y grabación de discos, la planificación de giras y hasta el manejo de prensa, apoyados por un equipo elegido por ellos. Ser independientes es un asunto artístico y de negocio, porque les permite conservar el control de su trabajo. “Los másters son nuestros y todo lo armamos nosotros”, explica Goyo a Somos. Reconocen a Él Mató a un Policía Motorizado y su sello Laptra como referentes para ese camino. Esa independencia también exige repartirse tareas que van más allá de componer y ensayar. “Esa fantasía de que el músico está todo el día en el estudio haciendo canciones en nuestro caso no se cumple”, dice Degano, con una sonrisa y un suspiro, como recordando el gran esfuerzo que depara el camino solitario que han escogido.

Esa libertad también les permite cambiar de rumbo. Para su más reciente disco, “Vándalos”, publicado en 2025, dejaron atrás una etapa de tres álbumes junto a su productor habitual, Adán Jodorowsky, y convocaron a Fermín Ugarte, quien viene de trabajar con el artista urbano Dillom. “Nos vino bien para romper estructuras”, cuenta Goyo. El acercamiento refleja los contactos naturales entre el indie y la música urbana argentina, una de las escenas más pujantes del continente: urbanos y rockeros, explica, coinciden en festivales, comparten salas de ensayo y se escuchan mutuamente. De Fermín, Goyo destaca una mirada ecléctica y una capacidad de adaptación que los llevó a explorar un nuevo sonido.

Mientras llevan esas canciones de gira, ya preparan otro álbum. Entre viajes, los seis han encontrado tiempo para reunirse en su estudio, componer y grabar maquetas. Goyo calcula que podría publicarse durante el primer semestre de 2027, aunque insiste en que aún no hay fecha definida y recomienda paciencia. “Solamente seguimos agendando sesiones de estudio para hacer temas”, dice. Antes llegará el reencuentro con Lima, con un repertorio que combinará canciones de “Vándalos” y las favoritas de otros discos. Sus fans cuentan los días para volver a cantar juntos. //