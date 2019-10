La cantante Bartola, la cantautora La Lá y la guitarrista Ruth Torres nos hablan de cómo ven la participación de la mujer en el tradicional ambiente de la música criolla.

Bartola, cantante criolla. “Hay valses que yo no permito”

¿Cómo ve la renovación de la música criolla? ¿Se mantiene la tradición?

Ya no están entre nosotros estrellas, figuras representativas como Arturo el ‘Zambo’ Cavero, Óscar Avilés, Esther Granados y más; pero, aunque no parezca, tenemos muchos jóvenes haciendo música y renovando la tradición, con nuevos temas y nuevas propuestas, solo que parece que nadie se acuerda de la música criolla hasta que llega el 31 de octubre. Pero claro que hay renovación y quienes todavía nos sentimos referentes debemos darles la mano a los más jóvenes y también salir del repertorio repetitivo. Nuestro acervo es mucho más grande.

¿Cree que parte de renovar la tradición es ver críticamente algunas canciones?

Por supuesto. Hace poco escuchaba “Tayta huaranguito/ mató a su mujer/ con un cuchillito/ del tamaño de él” y pensaba que no deberíamos decir estas cosas con tanta facilidad. Cuando me piden que cante Víbora, por ejemplo, yo me río, me burlo, y también le digo al público que no podemos permitir mensajes racistas, machistas, violentos. Hay valses que yo no permito.

¿Es difícil que una mujer destaque en el ambiente criollo?

Hay menos mujeres que hombres, pero hay muchísimas mujeres cantando, tocando cajón, tocando guitarra. Hay que afinar el ojo y encontraremos su talento.

La Lá. "Las canciones representan un tiempo y un contexto determinado".

¿Cómo ves la tradición del criollismo en términos de los temas que tocan las canciones más representativas?

Muchas de las canciones emblemáticas del criollismo hablan de las mujeres como personas taimadas. Y por otro lado, de la madre de la voz cantante como mujer ejemplar. Pero no todas las canciones representativas del criollismo son edípicas. Las hay enamoradas muy bonitas también.

2. ¿Qué opinas de la tradición que encarnan las canciones y que refuerza estereotipos machistas y/o tóxicos? ¿Cómo crees que los artistas pueden reinterpretar las tradiciones?

Pienso que las canciones representan también un pensamiento de su tiempo y contexto. Cada artista puede interpretarlas desde lo que resuena en ella o en él, o no hacerlo.

Algunos/as artistas hoy asumen una responsabilidad con lo que plantean en su arte. ¿También lo crees? ¿Qué compromiso tienes al momento de crear tus canciones?

Creo que las canciones no deben ser un panfleto, creo que la expresión artista va por un lado distinto al del discurso. Pero desde que sí tengo un compromiso personal de ser ciudadana y ser activa en ello, puede que mis canciones reflejen los intereses que se desprenden de ese compromiso personal.

Ruth Torres. "Somos muchas las mujeres haciendo cosas en el criollismo"

Ruth Torres. Música y arreglista. “Somos muchas las mujeres haciendo cosas en el criollismo”

¿Cómo elegiste hacer música criolla?

Tengo que reconocer que siempre tuve el apoyo de mi familia y de mi círculo cercano para involucrarme en la música. Elegí la música criolla porque me gustaba, no sentí nunca que tuviese un impedimento, pero sí reconozco que muchas mujeres ni siquiera contemplan el involucrarse en el criollismo porque, como en la mayoría de espacios, los hombres son mayoría.

¿Qué es lo que no estamos viendo de la participación de la mujer en el mundo del criollismo?

No somos muchas las guitarristas criollas, pero sí hay varias instrumentistas y es necesario visibilizarlas. La mujer siempre ha sido vista como musa inspiradora o como cantante, y no se ha valorado nuestro papel como creadoras musicales. Somos muchas las mujeres que estamos haciendo cosas en el criollismo.

¿Qué hace falta para esa visibilización?

Son varias cosas: que nosotras hagamos visible nuestro trabajo, que encontremos los espacios para hacerlo (como este), y trabajar en la educación de las niñas. Antes nos criaban pensando que “las niñas no podemos hacer tal cosa”. A mí no me pasó, pero en general la crianza era así. Hoy tenemos que hacer lo posible y necesario para que eso no suceda más.

