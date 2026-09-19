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Resumen

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Nicolás Zunino con su traje de Batman inspirado en el que usó Michael Keaton en la película Batman de Tim Burton, de 1989. (Foto: Elías Alfageme).
Nicolás Zunino con su traje de Batman inspirado en el que usó Michael Keaton en la película Batman de Tim Burton, de 1989. (Foto: Elías Alfageme).
/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME
Por Oscar García

Para los niños hospitalizados, acostumbrados a lidar con la dureza intolerable de una enfermedad, el hombre que atraviesa la puerta con máscara y capa negra no es un adulto disfrazado. Poco importa quién ocupa el traje. Para ellos, es el mismísimo Batman quien ha ido a visitarlos. Víctor Sandoval, director del Club de Fans de Batman Perú, confiesa qeu no se cansa de contemplar esa transformación. “Entran los cosplayers y sus caritas cambian”, cuenta. La habitación deja de parecerse a un hospital y se acerca a Ciudad Gótica, la ciudad del enmascarado. Esa ilusión explica mejor el Batman Day peruano que cualquier programa o película.

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