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Resumen

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La periodista Fietta Jarque publicó la biografía "La vértebra perdida" (Lumen, 2026) que se presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima el miércoles 29 de julio a las 8 p.m.
La periodista Fietta Jarque publicó la biografía "La vértebra perdida" (Lumen, 2026) que se presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima el miércoles 29 de julio a las 8 p.m.
Por Diana Gonzales Obando

Quienes no la conocimos de cerca, tenemos en mente a una poeta reservada, esquiva de la luz pública, con una vida poco explorada a diferencia de otros escritores. Blanca Varela (1926-2009) fue vista como una mujer de pocas palabras y versos implacables. Sería difícil pensarla de niña, tendida en el suelo leyendo a los clásicos franceses, rusos y españoles a pesar de su edad, llena de palabras con las que jugaba mientras creaba sus primeros versos. O en su primer trabajo a los 16 años como locutora en los noticiarios que se veían en los cines, ganando dinero para mantener su hogar.

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