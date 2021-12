Conforme a los criterios de Saber más

Hemos vivido dos años que nos han replanteado la vida. A Bruno Ascenzo (Lima, 1984) le ha replanteado los amores. Por ejemplo, el amor al teatro, del cual se alejó cuando estos se vieron obligados a cerrar. “Nunca pensé que lo extrañaría tanto. Antes de la pandemia llevábamos varias temporadas ya haciendo una obra, ‘Toc Toc’, y ya sentía cierto cansancio. Sin embargo, me ha chocado haberme alejado del teatro por casi dos años. Ahora valoro muchísimo más el espacio, el compartir con mis compañeros, la relación con el público”, dice y la nostalgia en sus palabras es evidente.

La relación con su otro amor, el cine, fue más cercana, pues tuvo la oportunidad de filmar en medio de la pandemia, en circunstancias muy particulares. “Al inicio de la pandemia quedó pendiente la grabación de “Mochileros”, la película que habíamos acordado realizar para Netflix, pero entonces surgió la grabación de “Raúl con Soledad”, la serie de ocho capítulos con Carlos Carlín y Wendy Ramos, donde grabamos un episodio al día en plena pandemia. Fue un aprendizaje increíble que me ayudó mucho luego, cuando se concretó el rodaje con Netflix”, cuenta. Sin embargo, no serían estos sus únicos trabajos audiovisuales made in pandemia. Hace unos meses, la marca Xiaomi se le acercó y le propuso grabar un cortometraje con un celular. Nació, entonces, “Un cruce cualquiera”.

Un celular para conquistar el mundo

Cuando la empresa china se acercó a Bruno Ascenzo, le ofreció dos cosas: un celular Xiaomi 11T y la libertad de filmar un cortometraje con la temática que él elija. Y para él estuvo claro lo que haría: Un cruce cualquiera es un canto a la fuerza, la entrega y las posibilidades que tiene el teatro de mover las fibras de artistas y espectadores. Protagonizado por Patricia Barreto y Martín Velasquez, cuenta la historia de una actriz y un espectador que se encuentran en un teatro en un día en el que la desesperanza de la pandemia ha calado en sus corazones. La locación es la preciosa casona de la Asociación de Artistas Aficionados (AAA), en el Centro de Lima.

El resultado técnico es impecable, mientras que el guion, también escrito por Bruno, es un homenaje al arte de las tablas.

—Este cortometraje pone al cine al servicio del teatro. Hay una escena en la que Patricia Barreto ejecuta una performance que encandila al público. ¿Qué significa para ti el teatro?

En estas circunstancias, en las que el cine y el teatro, y la cultura en general, han sido dejadas de lado, como la última rueda del coche, me pareció importante contar cómo el teatro resiste. El teatro para mí es energía pura. A mí me gusta ser más espectador de teatro que de cine, pues en el teatro lo que ves es lo que sucede. La energía que se mueve delante de tus ojos aparece ahí, está siendo replicada por los actores en vivo y en directo: no siempre se dice el texto igual, por ejemplo. Esa energía de estar vivo no la encuentro en otro lugar. Lo que está ahí, sucede ahí, si el actor se cae ahí tú lo vas a ver y él lo va a tener que resolver. Y una obra no termina de estar montada sin el público, sin sus risas y sus silencios que crean la convención de un mundito particular por una hora y media.

—¿Qué otro tipo de historias te gustaría contar, de tener la misma libertad que tuviste para crear esta historia?

Me encantaría contar una historia un poco más atrevida, tipo Veneno, la serie española. Me encantaría contar historias del mundo LGTB+, pero en este país muchos no lo permiten. Los productores se ponen nerviosos; los auspiciadores, también. Vivimos en una sociedad muy conservadora, aún hay mucho temor por mostrar ese tipo de historias, pero a mí me gustaría mucho hacerlo.

Grabación de "Un cruce cualquiera". (Foto: Daniela Talavera)

—¿Podríamos decir que te sientes comprometido a contar historias LGTB+?

Yo no me siento activista por una causa, pues creo que ello implica mucha energía y mucho más compromiso; pero cada vez intento ser más consciente, desde mi trabajo, de empujar a que haya menos prejuicios, a que se desestigmatice, a que se retiren las frases desatinadas e hirientes. Siempre he tratado de meter cosas que involucren a la comunidad LGTB+ en mis trabajos. Cuando hicimos “En esta sociedad”, me hicieron un escándalo en esa época porque incluimos el primer beso gay en la tv abierta. En “A los 40″ estaba la historia de Sofía Rocha y de Gianella, y este colectivo indescriptible llamado Parejas reales hizo toda una campaña para que no vayan a ver la película porque incluía una escena lésbica. En “Un día eres joven” también hay una historia LGTB+. Siempre he tratado de proponer, dentro de mis historias, historias de la comunidad.

—Incursionaste en la dirección cinematográfica con la película “Cuatro” (2009). Desde entonces el cine, la forma de hacer cine y la forma de consumirlo, ha cambiado. ¿Cómo has vivido este cambio?

La tecnología ha cambiado y la manera de difundir los productos, también. Vivimos en una época en la que todo se consume por plataformas, y a mí me parece que está muy bien. Creo que mientras más opciones haya para que la gente se acerque al audiovisual, está bien. Mientras se abran más oportunidades para que los realizadores y los espectadores puedan elegir, será genial. Creo que la tecnología ha venido como para que tanto la de los teléfonos como la de las plataformas para democratizar un poco el mundo de la producción audiovisual. Igual para algunas personas es difícil adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, no entiendo hasta ahora el Tik Tok.

—Y como realizador acostumbrado a una producción más aparatosa, ¿cómo te fue grabando con el celular?

Estaba muy asustado y me he sorprendido muchísimo. Los trabajos que he podido dirigir han tenido siempre un equipo de cinco o seis personas alrededor de una cámara más pesada y aparatosa. Hay muchos beneficios al grabar con un celular, pues lo puedes manipular muy fácilmente y tener tiros de cámara que con una cámara grande no podríamos tener de ninguna manera. Podemos cambiar de posición fácilmente y ponerlo incluso en espacios pequeños. Una grata sorpresa.

MIRA EL CORTO DE BRUNO ASCENZO