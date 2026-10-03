icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La banda surcoreana se presentará en Lima en tres fechas con entradas agotadas en el Estadio San Marcos. A propósito de su visita, Somos presenta “Permiso para bailar”, un concurso para que sus fans demuestren sus mejores pasos al ritmo de BTS.
La banda surcoreana se presentará en Lima en tres fechas con entradas agotadas en el Estadio San Marcos. A propósito de su visita, Somos presenta “Permiso para bailar”, un concurso para que sus fans demuestren sus mejores pasos al ritmo de BTS.
/ (C)KevinMazur
Por Oscar García

Ropa por todas partes, comida desperdigada, un lavadero repleto de platos sin fregar. Así recuerdan los integrantes de BTS la vieja residencia donde se formaron, en el barrio de Nonhyeon-dong, en Gangnam, Seúl. Por entonces todavía no eran BTS, solo aspirantes de una empresa de entretenimiento que compartían un mismo cuarto por necesidades de supervivencia. Lejos del glamour de hoy, hubo un tiempo en que las pechugas de pollo eran su única fuente de proteínas y en que la vida se resumía en un horario implacable. El despertador sonaba a las diez de la mañana y la habitación de práctica no los soltaba sino hasta las diez de la noche.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Detrás de la historiaAclara a la audiencia como se reporteó una noticia.