Luego de dos exitosas temporadas en el Teatro de Lucía, en Lima, Cécica Bernasconi se prepara para protagonizar La extravagancia en la sala La Gruta del Teatro Helénico, en Ciudad de México.

"Es la primera vez que llevo una obra al extranjero, me causa mucha emoción y gran curiosidad cómo la recibirán porque es un público diferente" cuenta la actriz.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Pintar, jugar tenis, observar y hacerme la loca.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar con las personas que amo.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Quedarme en blanco total durante una obra de teatro.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

La sinceridad.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser impulsiva a veces. También, decir lo que siento sin tener filtro.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi familia, mis amigos y Divo.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder la sensibilidad.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Comprar 10 pares de zapatos por Internet y que ninguno me quede.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La falta de respeto y la impuntualidad.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“¿En serio?”, “No te puedo creer”, “Naco y Naca”, “Gota y Gato”, “Divo” y “Uta madre”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Seguir actuando y hacer un negocio de lo que pinto.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando es necesario y no hay otro camino.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En el Caribe, siempre. En los pueblos, siempre. Mirando el mar, siempre. En el campo, siempre.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El Teatro de Lucía.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi agenda y mi celular.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Actuar y pintar.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La honestidad.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La honestidad también.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Flora Tristán.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Bailando, riendo y sin darme cuenta.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que serías?

María Callas.



22. ¿Cuál es tu lema?

Siempre para adelante. Hay que abrir puertas.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Mis rulos.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Cantar ópera.



25. ¿A qué persona viva admiras?

José Mujica.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La generosidad.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Superman.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Alonso Cueto y Fernando Ampuero.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

La generosidad y su amor.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los corruptos y quienes solo velan por su propio beneficio.