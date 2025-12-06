¿Sin tiempo para cocinar? Siete opciones de cenas para resolver esta Navidad con ‘delivery’

¿Qué hacer cuando los días se vuelven horas y la cena de Navidad está a la vuelta de la esquina? Tener un “as bajo la manga” y encargar la comida a un restaurante es un gran salvavidas. Por eso, hoy presentamos 11 opciones imperdibles, entre salados, dulces y complementos, para “salvar” la noche y, lo más importante, conquistar a los invitados, sin tanto esfuerzo.

Tradición Criolla para servir

Bruto ofrece platos individuales empacados al vacío, listos para tu cena navideña (incluso desayuno), con instrucciones de fácil regeneración. Destacan el codillo de lechón crocante (S/. 75/Kg), chicharrón de panceta (S/. 29) y guarniciones como el arroz Brutal. El servicio es solo para recojo programado el 23 y 24 de diciembre. Pedidos por WhatsApp: 993 403 597.

El codillo es el plato estrella de Bruto y también podrá estar en las mesas este 24. / Bruto

Navidad a las brasas

500 Grados traslada el sabor único de sus hornos a la leña a las mesas de sus comensales. Su propuesta, a S/. 599 para seis personas, se centra en proteínas (pavo o panceta) con el aroma inconfundible de las brasas, acompañadas por cinco guarniciones como el puré de manzana o la ensalada de papa y para cerrar, unas galletas de jengibre y chocolate caliente. Pedidos por Whatsapp: 954 604 536.

Una panceta puede ser la reina de la noche de Navidad.

Una cena de hotel

The Market (restaurante del Hotel Real InterContinental Lima) presenta su exclusiva “Cena To Go”, la solución perfecta para una experiencia navideña completa pensada para 10 personas a S/. 879, incluye pavo, jamón glaseado, arroz árabe, ensaladas, puré de manzana, carrot cake y una botella de espumante. Disfruta de una mesa con el sello de hotel. Pedidos: 963 811 216.

Una cena de hotel en la comodidad de tu casa.

La tradición en casa

La Panadería del Country llega a tu mesa con su “Cena Navideña To Go”, un pack completo a S/. 890, ideal para 6 a 8 personas. Incluye un pavo entero de 6 kg, arroz árabe, relleno, puré de camote, ensalada alemana y un English Christmas Cake. Pero si eres de los que busca sorprender a los invitados con un postre, la Casita de Jengibre (S/. 135) es la novedad, en especial su versión para armar que incluye crujientes galletas de jengibre y especias decoradas con glasé de limón, y cuatro esferas de chocolate rellenas de marshmallow. Pedidos por WhatsApp: 989 191 236.

Una casita de jengibre es una buena compañera.

Un banquete de lujo

Paralelo

Paralelo Restaurante & Café ofrece un menú navideño versátil, en el que se puede optar por packs de S/. 375 o S/. 555. Este menú incluye entrada (ensalada de fideos, Waldorf o de papas y cebolla), plato de fondo a elegir (Pavo, Cerdo Glaseado o Carrillera Asada), dos guarniciones (Arroz Árabe, Persa o Purés de camote, de manzana y durazno o de papa) y un postre por persona (brownie de chocolate, keke navideño o mousse de crema diplomática). Pedidos: 964 692 014.

Una cena completa para que no tengas que pensar en qué comer.

Comida china en la mesa

El chifa Chung Tong propone unos horneados para una Navidad y Año Nuevo con sabor oriental. Su oferta permite elegir entre el servicio “Todo Costo” en el que se puede optar por pierna (S/. 65), tocino (S/.65) o brazuelo (S/.75) o adquirir solo la opción del horneado (pierna, tocino, brazuelo, lechón y pavo). Pedidos por WhatsApp: 976 739 126. Teléfono: 999 100 606

Una cena con el toque oriental justo como para sorprender a los comensales.

Navidad vegetal

Asianica redefine la Navidad con una propuesta culinaria vegetal. La cena apuesta por una experiencia sofisticada sin ingredientes de origen animal, elaborada a partir de fermentos y fondos de larga cocción. El menú presenta tres proteínas de seitan: una marinada en salsa oriental y acabada a la brasa; otra con reducción de porcón y arándanos; y una tercera rellena de chorizo vegano, hongos, soya y vegetales. La cena se completa con puré de camote, arroz estilo árabe o especiado, puré de papa con finas hierbas, papas gratinadas o ensalada Navideña. Pedidos: 970 335 339

Asianica presenta un año más una cena para todos.

Eleva el sabor de la cena

La Cocina de Ximena complementa la cena con su Colección de Navidad. Su oferta, que no solo tiene postres (como el icónico Queque Navideño a S/. 129), incluye guarniciones clave como el arroz navideño o el puré de camote y dos ensaladas. Esta es la solución perfecta para una mesa deliciosa y sin complicaciones. Pedidos por WhatsApp: 933 615 712. Web: lacocinadeximena.com

Complementa tu cena con una ensalada o un puré de la Cocina de Ximena.

Dulce Navidad

Una cena divertida

Dulcefina endulza tu mesa con una amplia colección de postres navideños. Su propuesta estrella es la Casa de Jengibre, disponible en varios formatos (desde S/45 hasta S/650), incluyendo la versión para armar y decorar (S/75). Un infaltable, sus tortas, este año trae una en forma de árbol de Navidad (S/200). Pedidos al WhatsApp: 966 295 915

Las tortas divertidas es la propuesta de Dulcefina.

Tradición europea

La Mora eleva la tradición navideña con una línea gourmet de Panetones artesanales (1 kg) que incluye el Premium (S/66) y versiones rellenas con Nutella (S/89), Manjar (S/82) o la novedad de Pistacho (S/115). Además, la pastelería celebra el clásico alemán Stollen (S/60) y las galletas Lebkuchen, cuya masa de miel es madurada un año para garantizar su sabor. Pedidos al WhatsApp: 914 687 276

Una buena cena siempre tiene que venir acompañada de un panetón y la Mora tiene una variedad amplia.

Mundo dulce

Tanta celebra la Navidad con su “Mundo Dulce”, una colección artesanal de postres hecha a mano con cariño e ingredientes de calidad. La propuesta incluye opciones perfectas para regalar y compartir durante todo diciembre. El protagonista es el Tanttino (S/92) en sus versiones de Frutas y Manjar o Chocolate. La propuesta incluye Troncos, Tortas y Tartas (desde S/84), así como Rosca Navideña (S/86), Galletas y Alfajores. Todos los productos están pensados para compartir, regalar y celebrar. Página web: tantaperu.com