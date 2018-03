César Nakazaki , el abogado penalista de 53 años y ex defensor de Alberto Fujimori en el caso más importante de la historia judicial de este país, ahora está al frente de la defensa de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Pedro Pablo Kuczynski . Profesor de Ética Profesional en la Universidad de Lima, Nakasaki Servigón asegura que los casos de los ex presidentes son un reto para su carrera, y que no van a ser fáciles pues hay “una trituradora de prisiones preventivas y de condenas”.

- ¿Ya no le molesta ser reconocido como el abogado del diablo?

¿Por quién tengo que ser evaluado así? En la historia de la abogacía, cuando no se entiende el rol de un abogado, se la agarran con él.

- ¿Alguna vez se ha negado a defender a alguien? ¿Cuál es el límite?

Así como hay que proteger la libertad de prensa como un valor fundamental de una sociedad democrática, también hay que defender el libre ejercicio de la abogacía, porque sin esta no hay escudo, y si no hay derecho a la defensa, no hay justicia, sino ajusticiamiento.

- ¿Qué es lo único que le haría a usted decir: ‘yo acá no me voy a meter’?

Antes de tomar una defensa, planteo la situación. Se lo hice al alcalde de Chiclayo: ‘Reconoce tu culpabilidad, restituye el dinero’. No quiso. No tomé su defensa. Para mí la pregunta sería: ¿quién no me consulta? Pero la gran mayoría de personas no se queda conmigo.

- ¿Cómo luchar contra la corrupción, si los corruptos siempre encontrarán a un César Nakazaki que los defienda?

Yo no siempre defiendo a los corruptos, siéntanse tranquilos. La corrupción es reflejo de la violación de la ley y el abogado está para hacerla cumplir.

- En el caso de los tres ex presidentes, ¿lo meditó o aceptó de frente?

Yo asumo la defensa de Beto Kouri y eso me lleva luego a la defensa de los hermanos Winter, Ernesto Shultz, a los ex comandantes generales del Ejército, la Marina, la Aviación, el ex ministro Boloña, una serie de personajes políticos que, yo pensaba, me debían llevar a asumir la defensa más importante: Fujimori. Es como cuando entra un equipo a jugar un Mundial, quiere llegar a la final.

- Solamente le faltan Toledo y García para completar su álbum de ex presidentes defendidos…

Por ahí he visto un tuit que dice que nunca seré abogado de Keiko porque ella nunca será presidente. Yo no entro a ese tipo de reflexión. En la medida en que todavía me sienta con fuerza y sobre todo con ganas, seguiré haciendo mi trabajo.

- ¿Qué ganó después de defender a Fujimori? No apareció usted en años. ¿Ganó fama? ¿Plata?

Para mí era un reto profesional defender al presidente Fujimori en el juicio más difícil de la historia judicial de este país. ¿Quién tiene que intervenir en los casos más complejos de este país? No soy yo el llamado a decir si somos muchos o pocos, pero la experiencia enseña y por eso tengo el gran reto y el gran honor de haber defendido y defender a tres ex presidentes de la República.

- ¿Es un honor para usted?

Definitivamente. Para un abogado penalista es un gran honor defender el caso de un ex presidente del país.

