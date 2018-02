Chebo Ballumbrosio: “Uso ropa africana y medias que no combinan”

Luego de tocar en La Habana, Cuba, 'Chebo' Ballumbrosio, el músico de la banda Cimarrones, presenta La tutuma. El nuevo tema hace honor a la típica bebida chinchana.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Practicar instrumentos musicales.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Viajar con mi familia por la vida.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Estar solo en el mundo.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Ser un artista.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Querer dar solución a todos.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi mamá Adelina.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder a mis amigos queridos.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Vestirme con ropa africana, usar medias que no combinen y mis sombreros.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

El odio y el racismo.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Vamos con fe” y “un aplauso al cocinero”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Salir de El Carmen con un cajón y ahora ser maestro de varias generaciones.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Ya no miento, mentir trae malos resultados.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando nacieron mis hijas.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi casa, mi familia y el trabajo.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mis collares de protección.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Ser músico de Cimarrones, dirigir la banda de músicos en La Tarumba y bailar en la escuela.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

El respeto hacia los demás.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

La honestidad y la educación.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

El Quijote.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

En el campo, mirando el horizonte al caer la tarde.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Sería un mensajero, traería recados para repartirlos a la humanidad. Creo que solucionaría muchos problemas.



22. ¿Cuál es tu lema?

Ningún pasado es mejor que el presente que vivimos hoy.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Mis orejas.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Relacionarme con todos por medio del olfato, igual que los perros.



25. ¿A qué persona viva admiras?

A ‘Pochi’ Marambio.



26. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

Que tenga sentido del humor, buena escucha y que sepa bailar.



27. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Batman.



28. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

César Calvo, Julio Ramón Ribeyro, Gabriela Mistral y Vladimir Nabokov.



29. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que actúen con amor.



30. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Todos aquellos que son cómplices de crímenes, abusos y atropellos contra la humanidad.