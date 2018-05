Claudio Puelles: peleador vence al brasileño Felipe Silva

Tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo fuera de la competencia por varios meses, el peleador peruano Claudio ‘El Niño’ Puelles volvió para enfrentarse al brasileño Felipe Silva (33) en el octágono de la UFC, la organización de artes marciales mixtas líder en el mundo.

Como parte del Team Lab Nutrition, Puelles representó al Perú en Santiago de Chile el pasado sábado. Luego de un reñido encuentro, el peruano de 22 años consiguió encajar una palanca de rodilla que le otorgó la victoria.

“No me rendí nunca, recibí muchos golpes y al final encontré la sumisión quedando poco tiempo. Juro que no puedo estar más feliz. No podía créelo cuando escuché su rodilla crujir”, señaló Claudio tras el duelo.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Escuchar música y estar con mis amigos.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Poder compartir con la gente que amo.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Las lesiones.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Ser perseverante. Cuando quiero algo, no paro hasta conseguirlo.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy perfeccionista.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Las artes marciales.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Lesionarme muy fuerte, nuevamente.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ser peleador profesional de artes marciales mixtas.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La impuntualidad.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

“Voy por el millón”.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ser finalista en The Ultimate Fighter.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando les digo a mis alumnos que es la última serie de ejercicios.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando puedo entrenar bien y estar con mi gente al mismo tiempo.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Dedicarme a tiempo completo a mi deporte.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi cinturón de jiu-jitsu y lucha libre, porque representan mi trayectoria y mi progreso.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Entrenar y aprender cosas nuevas.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

La determinación.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

Lo mismo. Ser determinado y real es lo más importante en una persona. No importa el género.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Por ahora, con Dustin Poirier, por la carrera limpia que tiene.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

De viejo, en mi cama.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Volvería como yo mismo de nuevo, no cambiaría por nada lo que ahora hago y estoy por conocer. Definitivamente volvería a ser yo.



22. ¿Cuál es tu lema?

Be in it, to win it.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

Estoy feliz como soy, pero cuando bajo de peso para cumplir mi categoría reglamentaria se me adelgaza mucho el rostro.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me gustaría poder volar o leer las mentes.



25. ¿A qué persona viva admiras?

En realidad, admiro a mi familia en general por ayudarme y apoyarme a pesar de todo en esta carrera, que por cierto no es nada fácil.



26. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Iron Man.



27. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Jim Afremow.



28. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que me apoyan de verdad y sé que seguirá siendo así al margen de los diferentes caminos que podamos tomar.



29. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los últimos presidentes del Perú.

El Test de Proust es una de las secciones más representativas de la revista Somos. Creado por el novelista Marcel Proust, el cuestionario proponía que era posible conocer a profundidad a alguien a través de preguntas sencillas.

