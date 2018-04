Cristiano Ronaldo: la chalaca que nos puso de pie | OPINIÓN

Cuando desciendan los extraterrestres del espacio y quieran conocer a Cristiano Ronaldo, hay que mostrarles - primero- el gol de 'Chalaca' que anotó en el Juventus Stadium. Mejor carta de presentación, imposible. En vez de seguir discutiendo en la tonta encuesta de quién es mejor ¿O Cristiano o Messi? habría que sentarnos sobre el sofá de la sala y disfrutarlos. Solo eso, el placer puro de verlos regalar la mejor década del fútbol a sus hinchas.

¿Quién es Cristiano Ronaldo hoy? Es un chalaca que arranca aplausos rivales, sí. No es más ese jugador que abusaba de la gambeta intrascendente a 20 metros del área. El que parecía jugar más para el YouTube que para sus estadísticas personales. El portugués ha sabido carburar sus fuerzas. Concentra sus energías para ser determinante en el área. Por eso hoy acompaña mejor que conduce. Juega de '7', de extremo, pero define siempre como el '9'. Sus números en esta temporada vuelven a ser descollantes. Hasta enero solo había demostrado su vigencia en la Champions League (9 goles en fase de grupos) y tenía una deuda pendiente en la Liga española (4 goles de setiembre a diciembre del 2017).

Pero en el año del Rusia 2018, Cristiano ya comenzó a jugarse su propio Mundial. Desde enero lleva 18 goles en La Liga y anotó cinco tantos más en la fase K.O. de la Champions League. A los 33 años y cerca de su última Copa del Mundo, el portugués que ha ganado cinco Balones de Oro, como Leo Messi, y dos Premios The Best de la FIFA calienta su premundial en su día a día con el Real Madrid. Ayer tiró una chalaca descomunal. No se sorprenda que mañana clave otro golazo que nos ponga de pie para regalarle aplausos.