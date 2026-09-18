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El nuevo show de Voces del Sol incluye composiciones de Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Lin-Manuel Miranda, adaptadas al formato coral.
El nuevo show de Voces del Sol incluye composiciones de Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Lin-Manuel Miranda, adaptadas al formato coral.
/ andres Espinoza
Por Oscar García

La historia de Voces del Sol comenzó de manera sencilla, con siete niños cantando en el garaje de una casa. Era el año 2012 y ese momento marcaba el inicio de uno de los sueños más acariciados de su directora y fundadora, Claudia Rheineck. Hoy, el coro ha crecido tanto que ya parece cobrar vida propia. Su escuela reúne a más de 200 alumnos que han logrado hitos importantes, como quedar entre los tres primeros lugares del certamen Sing for Gold – The World Choral Cup, celebrado en Barcelona. Rheineck aún recuerda esa experiencia, ocurrida en 2024, con una mezcla de nervios y felicidad. Fue un desafío llevar a 50 chicos hasta Europa. “Sabía que nuestro coro estaba preparado, pero al mismo tiempo sabía que teníamos una competencia bien difícil, considerando la tradición europea”.

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