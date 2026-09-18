La historia de Voces del Sol comenzó de manera sencilla, con siete niños cantando en el garaje de una casa. Era el año 2012 y ese momento marcaba el inicio de uno de los sueños más acariciados de su directora y fundadora, Claudia Rheineck. Hoy, el coro ha crecido tanto que ya parece cobrar vida propia. Su escuela reúne a más de 200 alumnos que han logrado hitos importantes, como quedar entre los tres primeros lugares del certamen Sing for Gold – The World Choral Cup, celebrado en Barcelona. Rheineck aún recuerda esa experiencia, ocurrida en 2024, con una mezcla de nervios y felicidad. Fue un desafío llevar a 50 chicos hasta Europa. “Sabía que nuestro coro estaba preparado, pero al mismo tiempo sabía que teníamos una competencia bien difícil, considerando la tradición europea”.

Este fin de semana, el coro asume un nuevo reto: la puesta en escena de “América”, un espectáculo que reunirá a 140 niños y jóvenes el 19 y 20 de setiembre en el Gran Teatro Nacional. Para Rheineck es la materialización de una idea que había concebido para el bicentenario del Perú, pero otros montajes y la pandemia fueron postergando todo hasta ahora. Con dramaturgia y dirección escénica de Paola Vicente, orquesta de cámara y coreografía de Raúl Romero, la obra combina canto, actuación y movimiento para narrar una historia de migraciones, en la que el coro representa las almas de quienes han partido a lo largo de generaciones.

Una aventura a bordo

La trama sigue a seis viajeros que coinciden a bordo de un barco rumbo a la legendaria Nueva América. Don Chema (Pold Gastelo) es un abuelo enfermo que busca poner a salvo a sus tres nietos. Brian (Emanuel Soriano) perdió a su madre y huye de un entorno sin oportunidades de estudiar ni trabajar. Amanda (Brigitte Jouannet), en tanto, debe marcharse pese a sus estudios y su experiencia profesional. “Son personas que probablemente nunca se habrían encontrado, pero terminan compartiendo el mismo viaje y descubren que para llegar necesitan de los demás”, explica Rheineck.

"Estar entre los tres primeros ha sido algo que no imaginamos, la verdad es que, claro uno tiene la ilusión, el sueño, obviamente, pero también éramos muy conscientes de adónde estábamos yendo", dice Claudia Rheineck, directora del coro Voces del Sol.

El repertorio, con arreglos corales de Édgar Espinosa, acompaña esas historias de partida con temas como “Visa para un sueño”, de Juan Luis Guerra; “Hasta la raíz”, de Natalia Lafourcade; “Latinoamérica”, de Calle 13, y “Los dinosaurios”, de Charly García. Lo interesante es que algunas de estas interpretaciones ya han encontrado eco fuera del teatro: según Rheineck, la propia Lafourcade le escribió conmovida tras escuchar la versión coral de “Hasta la raíz”, mientras que en Chile la interpretación de “¿Por qué no se van?”, de Los Prisioneros, circuló en redes sociales hasta llegar a los noticieros.

El montaje incluirá una tormenta recreada íntegramente con sonidos corporales, dinámica que, cuenta la directora, ha superado los 30 millones de visualizaciones en sus redes. En escena, esa lluvia será una de las experiencias que los pasajeros atravesarán juntos durante un viaje de destino incierto, siempre acompañados por las voces del coro. Rheineck espera que esta travesía ayude a los chicos a comprender lo que significa dejar atrás un lugar querido para empezar de nuevo en un país desconocido. “Muchas personas migran porque están pasando por problemas muy complejos”, señala. La obra invita a mirar esas experiencias con empatía. Los pasajeros llegan al barco por motivos distintos, pero solo logran avanzar si se apoyan entre ellos. //