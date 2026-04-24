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En el jirón Cailloma 843, La Librería de Lima reúne miles de libros antiguos y de segunda mano en una casona donde cada ejemplar carga con historia. (Foto: Giancarlo Shibayama)
En el jirón Cailloma 843, La Librería de Lima reúne miles de libros antiguos y de segunda mano en una casona donde cada ejemplar carga con historia. (Foto: Giancarlo Shibayama)
/ Giancarlo Shibayama
Por Oscar García

Todo lector habitual sabe que la relación con los libros no siempre se agota en lo que cuentan. Con ellos puede existir un vínculo que va más allá de la trama o del estilo de un autor, y que tiene que ver, a veces, con el objeto mismo: su peso, su textura, hasta su portada. Hay quienes buscan ediciones antiguas de libros que alguna vez tuvieron, movidos por la nostalgia. Ayuda, además, que los libros funcionen como pequeños archivos involuntarios. Abrir un ejemplar de segunda mano y encontrar un boleto de micro de una línea que ya no existe, un voucher, una flor seca o una anotación al margen invita a preguntarse qué vida tuvieron esas páginas antes de llegar a nuestras manos.

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