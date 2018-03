Día de la Felicidad: ¿somos felices los peruanos?

Esbozar una sonrisa no le hace mal a nadie, menos aún a personajes cuya divisa no es la alegría. Entre ellos están políticos como Keiko Fujimori y Mauricio Mulder; personalidades de genio temible como Marco Aurelio Denegri, Natalia Málaga o Julio César Uribe. A Claudio Pizarro le sobran razones para no estar alegre estos días.