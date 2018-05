Día de la madre: así crían a sus hijos las mamás de hoy 

Ningún bebé viene con un manual de instrucciones bajo el brazo y ninguna madre se prepara para serlo. No se forman, no hacen prácticas. “Las madres siguen determinados estilos de crianza que han ido evolucionando a lo largo de los años. Son comportamientos, creencias, actitudes específicas que se trabajan individualmente y en conjunto y que influyen en el desarrollo del hijo(a). Además, giran en torno al control, el afecto y la madurez”, explica Lorena Cornejo, psicóloga educativa y docente de la UPC.

Cada una aborda el oficio de ser madre a su manera, pero muchas situaciones son comunes a todas. Así, hay madres autoritarias que solo fijan su atención en el comportamiento de sus hijos, madres democráticas que dejan las normas claras con cierta flexibilidad de negociación, madres ‘helicóptero’ que sobrevuelan a sus hijos y cuya vida gira alrededor de ellos, madres que tienen el deseo de respetar la capacidad de exploración y descubrimiento de sus hijos, madres de mente abierta que no se hacen complicaciones por la crianza y no temen romper esquemas con tal de garantizar un mejor estilo de vida para su pequeño. “El estilo de crianza que una madre elija dependerá de la edad, la situación y el ambiente de la madre. Sin embargo, hoy las mamás tienden a ser más cercanas emocionalmente a los hijos, están dispuestas a escucharlos, a respetar su autonomía y sus decisiones en la vida, respetando los límites que ellas consideren necesarios”, manifiesta la psicóloga Gioana Garofolin.

CHIARA PINASCO

Conductora de TV

Apenas Ella nació (hace 10 meses), todos los seguidores de Instagram y Facebook de Chiara esperaban con ansias la primera foto pública de la bebé. Sin embargo, esto nunca ocurrió y lo que vieron –dos meses después– fue una publicación en donde Pinasco explicaba por qué no mostraría el rostro de su hija en redes sociales. “No hay razón alguna por la que mi hija tenga que ser expuesta a miles de personas que no son su familia. La persona ‘pública’ soy yo, no Ella. Esto no quiere decir que no vaya a compartir momentos que viva con ella. Yo feliz de abrirles la puerta de mi vida, pero dentro de lo que yo considere que es seguro, bueno y correcto”, explica.

A diferencia de lo que muchos se podrían imaginar –siendo Chiara conductora de TEC, un programa de TV sobre tecnología–, ella y su pareja también decidieron aplazar “lo más que se pueda” el uso de celulares y tabletas con su hija. “Sé que es inevitable, pero siento que mientras más alargue esta ‘presentación’ virtual, va a ser mejor para ella”, manifiesta.

A diferencia de lo que muchos se podrían imaginar –siendo Chiara conductora de TEC, un programa de TV sobre tecnología–, ella y su pareja también decidieron aplazar “lo más que se pueda” el uso de celulares y tabletas con su hija.

CLAUDIA RHEINECK

Directora coral



Mientras Facundo crecía hace un año en la barriga de Claudia, Allegro –el nombre de su próximo concierto, junto al coro que dirige, Voces del Sol– lo hacía en su mente. Después de 12 años, Claudia volvía a ser mamá entre partituras, melodías y cantos con un niño que, desde la panza, escuchaba música. “Lucho [Quequezana] y yo le hemos podido dar eso a nuestro hijo de una manera inherente. No lo estimulábamos poniendo audífonos sobre mi barriga; yo nunca dejé de ensayar, tocar y cantar”, cuenta Claudia.

Los juguetes favoritos de Facundo son los instrumentos de música.

Facundo da sus primeros pasos en teatros y escenarios, acompaña a su mamá a ajustar los últimos detalles de su nuevo espectáculo, conoce instrumentos y nuevos sonidos junto a su papá. “La música ayuda a canalizar las emociones y eso ayuda a los niños en su desarrollo integral. Mis dos hijos mayores crecieron en este ambiente y ahora cada uno convive con la música como mejor lo prefiere. Cristóbal (14) está en el Conservatorio y quiere ser director de orquesta; Gabriel (12) tiene una gran afición por el karate. Al final, no importa qué decidan estudiar más adelante. La música ya hizo su trabajo”, aclara.