Día del Padre: 7 padres icónicos del cine y la televisión para recordar | FOTOS

Las tramas entre padre e hijo siempre han sido uno de los recursos muy bien explotados en la industria del cine. Solo hay que recordar la frase "Yo soy tu padre" que Darth Vader le dice a Luke Skywalker en "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" de (1980).

Padres más terrenales pueden verse en las clásicas series de televisión. Cómo olvidar al siempre comprensivo Danny Tanner (Bob Saget) en "Full House" (1987) o al severo y reflexivo padre de Kevin Arnold en "The Wonder Years" (1988).

Este es un recuento de los padres que marcaron la mente y, por qué no, el corazón de millones de personas fanáticas de las series y películas en el mundo entero.

Bryan Mills



La cinta "Búsqueda implacable" mostró al mundo entero que Bryan Mills (Liam Neeson) es un padre de armas tomar. Mills recorrerá medio mundo para poder salvar a sus seres queridos.

El agente jubilado de la CIA y de las Fuerzas Especiales tendrá que poner a prueba toda su destreza para rescatar a su hija Kim de 17 años (Maggie Grace).

Sam Dawson



La película "I am Sam" mostró una de las tramas más enternecedoras que la pantalla grande. Sam Dawson

(Sean Penn), hombre con habilidades diferentes, tendrá que luchar por la custodia de su hija en los tribunales. El amor y la desventura de Sam se robaron el corazón de millones de personas en el estreno de la cinta en el 2001.

Chris Gardner



"En busca de la felicidad" (2016) narra la dura vida que tendrá Chris Gardner (Will Smith) tras ser expulsado de su apartamento. Chris y su hijo se encuentran solos sin ningún lugar a donde ir. El dúo debe vivir en un albergue y enfrentar muchas dificultades, pero Chris no se dará por vencido y luchará por conseguir una vida mejor para su pequeño.

Daniel Hillard



A Daniel Hillard (Robin Williams) su esposa, Miranda Hillard (Sally Field), le pide el divorcio. El juez dicta que los hijos permanezcan bajo la custodia de la madre. Daniel aprovechará que su ex pareja necesita de una ama de casa para hacerse pasar por una refinada ama de llaves inglesa llamada Sra. Doubtfire. La cinta "Papá por siempre" (1993) narra todas las aventuras que tendrá que realizar un padre para poder estar cerca de sus hijos.

Walter White



La serie "Breaking Bad" (2008) cuenta el dilema que tiene que que vivir Walter White (Bryan Cranston) al enterarse que tiene cáncer pulmonar. El señor White comienza a preocuparse por el futuro de su esposa (Anna Gunn) embarazada y su hijo con habilidades especiales. La lucha por la supervivencia llevará al frustrado profesor de química a convertirse en fabricante y vendedor de metanfetamina.

Danny Tanner



Tras la muerte de su esposa en un accidente de coche, Danny Tanner (Bob Saget), un periodista de San Francisco, tiene que sacar adelante a sus tres hijas pequeñas: D.J., Stephanie y Michelle. Su cuñado Jesse y su mejor amigo, Joey, le ayudarán en la diaria y difícil tarea de criar, cuidar y educar a las niñas. La serie "Full House" (1987) contará todos las aventuras que tendrá que vivir Tanner para poder cuidar a sus pequeñas.

Philip Banks



El recordado 'Tío Phil' fue todo un padre para William "Will" Smith (Will Smith) en "El príncipe del rap" (1990). Philip Banks (James LaRue Avery) hará todo lo posible para darle una buena vida a su sobrino Will y poder enseñarle que todos sus logros fueron a base de esfuerzo y sacrificio.